Es oficial: Canarias permite desgravar hasta 2.700 euros en la Declaración de la Renta por adaptar la vivienda a una persona con discapacidad

A pocas semanas de que finalice la Campaña de la Renta, los contribuyentes canarios todavía están a tiempo de revisar su declaración y aprovechar las deducciones disponibles antes de presentar el borrador definitivo. Entre ellas destaca una de las ventajas fiscales menos conocidas del archipiélago: la deducción por obras de adecuación de la vivienda habitual para personas con discapacidad, un incentivo que permite recuperar parte del dinero invertido en reformas destinadas a mejorar la accesibilidad, la movilidad y la autonomía dentro del hogar.

Esta ventaja fiscales poco conocida pero puede suponer un importante ahorro para muchas familias. La medida está diseñada para facilitar que las personas con discapacidad puedan desenvolverse en condiciones adecuadas dentro de su vivienda habitual, ya sea mediante la eliminación de barreras arquitectónicas, la instalación de elementos adaptados o la incorporación de sistemas que mejoren la comunicación sensorial.

Un hombre pasea a una mujer dependiente en silla de ruedas / Carlos S. Beltrán| EUROPA PRESS

La deducción se aplica sobre las cantidades abonadas durante el ejercicio fiscal por las obras realizadas y puede alcanzar porcentajes superiores a los de otras ventajas fiscales autonómicas vinculadas a la vivienda.

Una deducción del 14% que puede subir al 18%

La normativa canaria establece una deducción general del 14% de los gastos realizados en las obras de adaptación de la vivienda habitual. Sin embargo, el porcentaje aumenta hasta el 18% cuando la persona con discapacidad para la que se realizan las obras tiene además más de 65 años. Esta mejora se aplica tanto si la persona beneficiaria es el propio contribuyente como si se trata de un familiar conviviente.

La base máxima sobre la que puede aplicarse la deducción asciende a 15.000 euros por contribuyente, lo que significa que el ahorro fiscal puede llegar a los 2.100 euros en el caso general y alcanzar los 2.700 euros cuando resulte aplicable el porcentaje incrementado del 18%.

Así puedes beneficiarte de la deducción para eliminar barreras arquitectónicas / LP/DLP

Por otro lado, si las obras han recibido subvenciones o ayudas públicas exentas de tributación, esas cantidades deberán descontarse de la base de cálculo de la deducción.

Aunque esta ventaja fiscal no establece un límite de ingresos para el contribuyente que la solicita, sí existe una restricción cuando se combina con otras deducciones autonómicas relacionadas con la vivienda. La suma de esta deducción junto con las aplicables por inversión en vivienda habitual, rehabilitación energética o restauración de inmuebles de interés cultural no puede superar el 15% de la cuota íntegra autonómica de la declaración.

La deducción puede aplicarla el contribuyente que haya asumido el coste de las obras cuando estas estén destinadas a:

El propio contribuyente con una discapacidad igual o superior al 65%.

El cónyuge o pareja de hecho con una discapacidad igual o superior al 65%.

Ascendientes que convivan en la vivienda.

Descendientes que convivan en la vivienda.

Cuando la adaptación se realiza para un familiar, este no podrá tener rentas anuales superiores a 35.735 euros, excluyendo las rentas exentas. Además, la normativa canaria equipara a las parejas de hecho con los matrimonios a efectos de esta deducción autonómica.

Las obras deben ser necesarias y estar acreditadas

No todas las reformas permiten acceder al beneficio fiscal. La Agencia Tributaria exige que las actuaciones realizadas sean estrictamente necesarias para mejorar la accesibilidad o la comunicación sensorial de la persona con discapacidad.

Por este motivo, es imprescindible disponer de una resolución o certificado emitido por el organismo competente en materia de valoración de discapacidad que acredite la necesidad de las obras ejecutadas. Las actuaciones deben realizarse en la vivienda habitual del contribuyente o en aquella que vaya a convertirse en su residencia habitual.

También debes conservar las facturas y los justificantes bancarios de pago, ya que Hacienda puede solicitar la documentación para verificar que los gastos cumplen los requisitos exigidos por la normativa.

Si cumples todos estos requisitos, puedes aplicar la deducción en la Renta rellenando la casilla 0546 del borrador.