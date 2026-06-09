La playa canaria que acaba de ser reconocida entre las mejores del planeta

Las Grandes Playas de Corralejo, en Fuerteventura, han sido seleccionadas entre las 100 mejores playas del mundo en la edición 2026 del ranking internacional Beach 100. La distinción sitúa a uno de los espacios naturales más emblemáticos de Canarias junto a algunos de los enclaves costeros más valorados del planeta.

El reconocimiento llega coincidiendo con la celebración del Día Mundial de los Océanos y refuerza la posición del Archipiélago como uno de los grandes referentes internacionales del turismo vinculado a la naturaleza, el mar y los paisajes volcánicos.

El reconocimiento que vuelve a poner a Canarias en el mapa mundial

La guía Beach 100, impulsada por la marca Corona, reúne cada año una selección de playas de distintos continentes elegidas por su capacidad para ofrecer experiencias auténticas en contacto con el entorno natural.

En esta edición, Grandes Playas de Corralejo ha logrado hacerse un hueco en una clasificación que reúne destinos de seis continentes. Los criterios de selección han tenido en cuenta aspectos como la conexión con la naturaleza, la cultura de playa y el valor paisajístico de cada enclave.

Grandes Playas de Corralejo / La Provincia

La presencia de Corralejo supone un nuevo espaldarazo para Fuerteventura, una isla que destaca por sus extensos arenales, sus ecosistemas protegidos y su estrecha relación con el océano Atlántico.

Por qué Corralejo destaca frente a otros destinos internacionales

Ubicadas junto al Parque Natural de las Dunas de Corralejo, estas playas son conocidas por la combinación de arena blanca, aguas turquesas y un paisaje moldeado por el origen volcánico de la isla.

Ese contraste entre dunas, océano y territorio volcánico ha convertido a la zona en uno de los espacios más fotografiados y visitados de Canarias.

Desde la organización destacan que el objetivo del ranking no es únicamente identificar playas espectaculares, sino también poner en valor los ecosistemas y las comunidades locales que contribuyen a su conservación.

Más de 300.000 experiencias turísticas vinculadas al entorno natural

La edición 2026 del Beach 100 incorpora además nuevas iniciativas destinadas a fomentar una relación más cercana con la naturaleza. Entre ellas figura un programa desarrollado junto a Tripadvisor que reúne más de 300.000 experiencias en 30 países.

Las actividades incluyen propuestas relacionadas con el surf, el snorkel y otras experiencias al aire libre inspiradas en algunos de los destinos incluidos en el ranking.

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Paralelamente, la iniciativa amplía su colaboración con Oceanic Global para financiar proyectos centrados en la protección de ecosistemas marinos, como arrecifes, manglares y praderas submarinas.