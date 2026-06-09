La playa canaria que acaba de ser reconocida entre las mejores del planeta
Grandes Playas de Corralejo logra un reconocimiento internacional en el ranking Beach 100 elaborado por Corona, que destaca destinos únicos por su naturaleza, paisaje y cultura costera
Las Grandes Playas de Corralejo, en Fuerteventura, han sido seleccionadas entre las 100 mejores playas del mundo en la edición 2026 del ranking internacional Beach 100. La distinción sitúa a uno de los espacios naturales más emblemáticos de Canarias junto a algunos de los enclaves costeros más valorados del planeta.
El reconocimiento llega coincidiendo con la celebración del Día Mundial de los Océanos y refuerza la posición del Archipiélago como uno de los grandes referentes internacionales del turismo vinculado a la naturaleza, el mar y los paisajes volcánicos.
El reconocimiento que vuelve a poner a Canarias en el mapa mundial
La guía Beach 100, impulsada por la marca Corona, reúne cada año una selección de playas de distintos continentes elegidas por su capacidad para ofrecer experiencias auténticas en contacto con el entorno natural.
En esta edición, Grandes Playas de Corralejo ha logrado hacerse un hueco en una clasificación que reúne destinos de seis continentes. Los criterios de selección han tenido en cuenta aspectos como la conexión con la naturaleza, la cultura de playa y el valor paisajístico de cada enclave.
La presencia de Corralejo supone un nuevo espaldarazo para Fuerteventura, una isla que destaca por sus extensos arenales, sus ecosistemas protegidos y su estrecha relación con el océano Atlántico.
Por qué Corralejo destaca frente a otros destinos internacionales
Ubicadas junto al Parque Natural de las Dunas de Corralejo, estas playas son conocidas por la combinación de arena blanca, aguas turquesas y un paisaje moldeado por el origen volcánico de la isla.
Ese contraste entre dunas, océano y territorio volcánico ha convertido a la zona en uno de los espacios más fotografiados y visitados de Canarias.
Desde la organización destacan que el objetivo del ranking no es únicamente identificar playas espectaculares, sino también poner en valor los ecosistemas y las comunidades locales que contribuyen a su conservación.
Más de 300.000 experiencias turísticas vinculadas al entorno natural
La edición 2026 del Beach 100 incorpora además nuevas iniciativas destinadas a fomentar una relación más cercana con la naturaleza. Entre ellas figura un programa desarrollado junto a Tripadvisor que reúne más de 300.000 experiencias en 30 países.
Las actividades incluyen propuestas relacionadas con el surf, el snorkel y otras experiencias al aire libre inspiradas en algunos de los destinos incluidos en el ranking.
Paralelamente, la iniciativa amplía su colaboración con Oceanic Global para financiar proyectos centrados en la protección de ecosistemas marinos, como arrecifes, manglares y praderas submarinas.
- STOCK YA revoluciona Gran Canaria con la apertura de su nueva tienda de liquidaciones: electrodomésticos desde 10€, regalos y los ventiladores más baratos de la isla
- La DGT avisa de importantes cortes de tráfico por la visita del papa a Gran Canaria y Tenerife: pide evitar desplazamientos innecesarios
- Tiene solo cuatro letras y es de origen canario: este es el nombre que cada vez más padres eligen en España
- Agenda de la visita del papa a Canarias: horarios definitivos, rutas y carreteras cortadas
- Guía completa de la visita del papa León XVI a Gran Canaria: horario y recorrido del 11 de junio
- Guanarteme, Bad Bunny y una crítica social: la 'Casita' del puertorriqueño aterriza en Las Palmas de Gran Canaria
- Visita del papa León XIV y suspensión de clases: qué pasa con academias y centros privados en Canarias
- Pedro Sánchez se acuerda del muelle de Arguineguín seis años después de la crisis migratoria para visitarlo con el papa León XIV