Poli Suárez niega censura en los centros educativos canarios: "La escuela pública debe ser un espacio abierto, plural y crítico"

El consejero de Educación del Gobierno de Canarias, Poli Suárez, rechazó este martes en el Parlamento autonómico las acusaciones de censura surgidas en torno a las nuevas instrucciones de organización y funcionamiento de los centros docentes públicos para el curso 2026-2027. El responsable del área defendió que la regulación de conferencias, charlas y actividades impartidas por entidades externas busca proteger a los centros educativos y garantizar el respeto a los derechos fundamentales, no limitar determinados contenidos.

La polémica se centra en el apartado 3.4 de las instrucciones, que establece que no podrán autorizarse actividades promovidas por personas o colectivos caracterizados por una opción ideológica que no sea neutral y que no respete los derechos fundamentales y las libertades públicas reconocidas en la Constitución.

La redacción ha despertado la preocupación de más de una treintena de organizaciones sociales y cerca de un millar de firmantes de un manifiesto que advierten de que el texto podría utilizarse para restringir actividades relacionadas con la igualdad, la diversidad afectivo-sexual, los derechos humanos o la atención a colectivos vulnerables.

Educación niega que la instrucción suponga censura

Durante la sesión de control al Gobierno, Suárez insistió en que la Consejería "no veta ni censura" las actividades que se desarrollan en los centros educativos. En respuesta al diputado socialista Marcos Hernández Guillén, aseguró que la alarma generada en torno a la instrucción carece de fundamento y recordó que una regulación similar ya se ha aplicado durante el curso que ahora finaliza sin que se hayan registrado incidencias ni protestas por parte de los equipos directivos.

El consejero defendió además que, bajo esas mismas instrucciones, durante este curso se han desarrollado en centros canarios charlas sobre educación afectivo-sexual, Palestina o diversidad sexual, lo que, según sostuvo, demuestra que la norma no ha impedido abordar asuntos sensibles o de actualidad en las aulas.

Por otra parte, subrayó que instrucciones aprobadas en etapas anteriores ya contemplaban limitaciones para actividades de carácter político, religioso o comercial, así como para aquellas que pudieran vulnerar los derechos humanos o la integridad de las personas. En este sentido, reprochó al PSOE que critique ahora una línea de actuación que, según sostuvo, mantiene criterios presentes en documentos de cursos anteriores.

Educación como órgano de apoyo

Suárez defendió que la decisión sobre la celebración de charlas y actividades corresponde a los equipos directivos y a los consejos escolares, mientras que la Administración educativa actúa como órgano de apoyo y supervisión. Según explicó, el objetivo es garantizar que las propuestas estén respaldadas por el profesorado y se ajusten a los fines educativos del centro.

Por su parte, el diputado socialista Hernández advirtió de que "la neutralidad absoluta no existe" y defendió que la escuela debe contribuir al desarrollo del espíritu crítico y a la comprensión de la diversidad. También alertó de que unos criterios que considera "vagos e indeterminados" pueden derivar en arbitrariedad a la hora de autorizar o rechazar actividades.

Hernández preguntó además si deben considerarse "ideológicos" un sindicato, una asociación ecologista o feminista, o una entidad memorialista, al entender que todas ellas defienden valores o posiciones concretas.

Nueva Canarias pregunta por la Resolución 73/2026

La controversia volvió a surgir a raíz de una pregunta formulada por la diputada de Nueva Canarias Carmen Rosa Hernández, quien pidió explicaciones sobre la Resolución 73/2026. El consejero calificó la polémica de "artificial" y aseguró que responde más a una confrontación política que a problemas reales detectados en los centros.

Como argumento, señaló que ningún director o directora ha denunciado restricciones impuestas por la Consejería y defendió que la norma nació a petición de docentes y equipos directivos que reclamaban mayor respaldo para gestionar la participación de entidades externas en actividades escolares. En este contexto, aludió a la reciente controversia generada por la intervención de un influencer ultraderechista en un instituto canario, un episodio que, a su juicio, evidenció la necesidad de reforzar los criterios de control y supervisión.

La diputada de Nueva Canarias, sostuvo que "dar instrucciones para silenciar información en los centros se llama censura" y pidió al consejero que rectifique y elimine el apartado cuestionado de la resolución.

Durante el debate, Suárez insistió en que la neutralidad institucional no implica indiferencia frente a la desigualdad, la discriminación o la vulneración de derechos. Según afirmó, la escuela pública debe ser un espacio "abierto, plural y crítico", pero también garantizar que las actividades impartidas al alumnado cuenten con rigor pedagógico y supervisión docente.

Respuesta a Vox sobre las charlas en los centros

La instrucción también fue objeto de debate a raíz de una pregunta de Vox sobre la regulación de conferencias y eventos en los centros educativos. La diputada Paula Jover afirmó que si hace un año Poli Suárez "dejó a la educación en la mesa de operaciones, herida de gravedad", en referencia a su defensa de que en los centros escolares se enarbolara la bandera multicolor, "hoy la deja en coma" con estas instrucciones.

La diputada de Vox defendió "el derecho a una educación libre decidida por los padres en cuanto a la moral" y pidió al consejero que "salga todo adoctrinamiento de las aulas".

A la pregunta de Jover sobre "para qué sirven" estas instrucciones, Suárez respondió que sirven "para evitar que el odio entre en los centros educativos de Canarias". El consejero recalcó además que en las aulas predomina la libertad de expresión y que en ellas "se habla de todo".