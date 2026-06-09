Aún quedan plazas para ver al papa León XIV en Gran Canaria: estas son las dos opciones disponibles

La cuenta atrás para la visita del papa León XIV a Gran Canaria entra en su fase decisiva y la organización ha lanzado un último llamamiento a quienes todavía no han reservado su plaza. El obispo de Canarias, José Mazuelos, ha confirmado que aún es posible inscribirse para asistir a dos de los espacios habilitados para seguir la histórica jornada del próximo 11 de junio.

Mientras miles de personas ya han confirmado su asistencia, todavía quedan plazas tanto en el Anexo del Estadio de Gran Canaria como en el Gran Canaria Arena, dos alternativas con características diferentes para quienes quieran participar en el acontecimiento.

El espacio donde esperan recibir al Papa

Mazuelos ha puesto el foco especialmente en el Anexo del Estadio de Gran Canaria, donde la organización ha preparado una amplia programación desde primera hora de la tarde.

Según explicó, el recinto contará con actividades musicales desde las 13:00 horas, zonas de restauración y distintos espacios de acogida para los asistentes. Además, es el lugar elegido para recibir al Santo Padre en caso de que el aforo previsto alcance las cifras esperadas.

Por este motivo, la diócesis anima a los interesados a formalizar cuanto antes su inscripción a través de la plataforma habilitada para la reserva de entradas.

La alternativa para seguir el acto bajo techo y sentado

Otra de las opciones que todavía dispone de plazas es el Gran Canaria Arena. El obispo destacó las ventajas de este espacio para quienes buscan una experiencia más cómoda durante la jornada.

Los asistentes podrán seguir la visita papal desde un recinto cubierto, con asiento asignado y con la posibilidad de estar más cerca del recorrido previsto para el Papa durante parte de los actos organizados.

La organización considera que esta alternativa puede resultar especialmente atractiva para personas mayores, familias o asistentes que prefieran evitar largas horas de espera al aire libre.

Últimos días para apuntarse

La diócesis reconoce que la organización entra ya en la fase final de preparación de la visita de León XIV a Canarias y recuerda que las inscripciones continúan abiertas para ambos espacios.

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El objetivo es facilitar que el mayor número posible de personas pueda participar en una jornada que aspira a convertirse en uno de los acontecimientos religiosos más importantes celebrados en las Islas en las últimas décadas.