El Servicio Jesuita a Migrantes ve “infame” la nueva política europea de fronteras

A 48 horas de que el papa León XIV abra en el puerto de Arguineguín su histórica visita a Canarias, el Servicio Jesuita a Migrantes ha situado de nuevo al Archipiélago en el centro del debate europeo sobre migración, fronteras y derechos humanos. Lo ha hecho con la presentación del informe Dos mares, un rumbo, en el que la organización analiza las dinámicas de la Frontera Sur. El coordinador del SJM y patrono de la Fundación ECCA Social, Josep Buades, fue especialmente duro con la nueva política europea de migración y asilo, que entra en vigor este viernes. La calificó de “infame” y alertó de que responde a un tiempo de "repliegue", miedo y abandono del multilateralismo. Frente a ese escenario, defendió que "la única prioridad que vale es la de la dignidad humana".

El informe recuerda que España registró 36.775 entradas irregulares en 2025, el segundo valor más bajo desde la reactivación de la ruta canaria en 2020. Sin embargo, el SJM advierte de que esa cifra, vista en perspectiva de las dos últimas décadas, sigue situada en un nivel medio-alto. En el caso concreto de Canarias, las llegadas descendieron hasta 17.788 personas, muy lejos de los años de eclosión de la ruta atlántica, con 39.910 rescates en 2023 y 46.843 en 2024.

Buades vinculó esa caída al efecto de las políticas de externalización de fronteras, que han intensificado el control en países como Marruecos, Mauritania, Senegal y Gambia. "Todo el estamento oficial y la población respiró" al ver que bajaban las cifras, señaló. Pero, acto seguido, lanzó una advertencia incómoda: “recordemos el precio de nuestro alivio”. Porque que lleguen menos cayucos a las Islas no significa necesariamente que haya menos personas intentando migrar. "¿Cuántas personas están muriendo? ¿Cuántas personas, de todos modos, son víctimas de los manejos de las mafias?", se preguntó. Para el SJM, las políticas migratorias "resultan caras" porque se pagan en vidas, en derechos y en sufrimiento.

El informe insiste en que la ruta canaria ha cambiado durante el último año. La presión sobre Mauritania y Senegal ha desplazado parte de las salidas hacia Gambia, pese a que la distancia hasta Canarias es mayor y el viaje entraña más riesgos. Los principales países de origen en la ruta atlántica son Senegal, Mali, Guinea, Marruecos y Gambia. Buades insistió en que "no se puede olvidar que detrás de cada pico o valle en un gráfico hay personas buscando protección y un Estado obligado a garantizar su dignidad".

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El informe también mira hacia la otra gran ruta de entrada a España, la mediterránea occidental, que en 2025 ganó peso, especialmente por las salidas desde Argelia y por el papel creciente de Ceuta como punto de acceso. Buades destacó que ambas rutas tienen "lógicas distintas", pero también conexiones: algunos colectivos, como los malienses, se han desplazado entre rutas en función de los controles, las condiciones de salida y los cambios políticos en los países de tránsito.