Temperaturas que rozarán los 30 grados y viento intenso en Canarias este martes

Canarias vivirá este martes una jornada condicionada por el viento fuerte y por temperaturas altas en determinadas zonas del Archipiélago. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé rachas ocasionalmente muy fuertes en las vertientes sureste y noroeste de las islas de mayor relieve, sobre todo durante las horas centrales del día.

Las nubes se mantendrán principalmente en el norte de las islas montañosas, donde no se descartan lloviznas débiles en medianías al final del día. En el resto del Archipiélago predominará el tiempo soleado, con valores que podrían llegar a los 30 grados en algunos puntos de Gran Canaria.

Previsión por islas:

LANZAROTE

Cielos nubosos en el norte y oeste, con claros durante la tarde. En el sur, poco nuboso o despejado, aunque tenderá a nuboso al final del día. Temperaturas con pocos cambios. Alisio moderado con intervalos de fuerte, sin descartar rachas ocasionales muy fuertes en la mitad sur durante las horas centrales.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Arrecife 19 / 25

FUERTEVENTURA

Cielos poco nubosos o despejados, con algunos intervalos a primeras horas. Por la tarde-noche aumentará la nubosidad. Temperaturas con pocos cambios. Alisio moderado con intervalos de fuerte, sin descartar rachas ocasionalmente muy fuertes en el oeste y en la vertiente sur de Jandía durante la tarde.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Puerto del Rosario 18 / 24

GRAN CANARIA

Predominarán los cielos nubosos en el norte, por debajo de los 800 a 900 metros, con apertura de claros en las horas centrales. Habrá baja probabilidad de lloviznas ocasionales en medianías al final del día. En el resto, cielos poco nubosos o despejados. Temperaturas con pocos cambios, aunque se podrán alcanzar los 30º C en medianías del este, sur y oeste. Alisio moderado, que soplará fuerte con rachas ocasionalmente muy fuertes en las vertientes sureste y noroeste, sin descartarlas en cumbres durante la madrugada. Brisas en el suroeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Las Palmas de Gran Canaria 20 / 23

TENERIFE

Predominio de cielos nubosos en el norte, por debajo de los 900 a 1000 metros, con claros en las horas centrales. Por la tarde-noche, la nubosidad subirá hasta los 1200-1300 metros y serán probables las lloviznas ocasionales en medianías del nordeste. En el resto, poco nuboso o despejado. Temperaturas con pocos cambios. Alisio moderado, que soplará fuerte en la vertiente sureste y en el extremo noroeste, con rachas ocasionalmente muy fuertes. Brisas en el oeste y suroeste flojo en cumbres centrales.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de Tenerife 20 / 26

LA GOMERA

Cielos nubosos en el norte, por debajo de los 900 a 1000 metros, con apertura de claros en las horas centrales. Durante la tarde-noche, la nubosidad ascenderá hasta los 1100-1200 metros y serán probables lloviznas ocasionales en medianías. En el resto, poco nuboso o despejado. Temperaturas sin cambios. Alisio moderado, que soplará fuerte en las vertientes este y noroeste, con rachas ocasionalmente muy fuertes. A primeras y últimas horas no se descartan en zonas altas. Brisas en el suroeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

San Sebastián de la Gomera 20 / 25

LA PALMA

Predominarán los cielos nubosos en el norte y este, por debajo de los 1000 metros, con claros en las horas centrales. Por la tarde-noche, la nubosidad subirá hasta los 1300-1400 metros y serán probables lloviznas ocasionales en medianías, especialmente del nordeste. En el resto, poco nuboso o despejado. Temperaturas con pocos cambios. Alisio moderado, que soplará fuerte en los extremos sureste y noroeste, con probables rachas ocasionalmente muy fuertes. A primeras y últimas horas no se descartan en la zona de El Paso. Predominio de las brisas en el oeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de la Palma 20 / 23

EL HIERRO

Predominio de cielos nubosos en el norte, por debajo de los 900 a 1000 metros, con apertura de claros por la tarde y sin descartar alguna llovizna ocasional en medianías al final de la jornada. En el resto, poco nuboso o despejado. Temperaturas sin cambios. Alisio moderado con intervalos de fuerte y probables rachas ocasionalmente muy fuertes en la vertiente sudeste y en el extremo noroeste. A primeras y últimas horas no se descartan en zonas altas. Predominio de las brisas en el suroeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Valverde 13 / 17