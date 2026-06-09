Tenerife se corona como la capital de la inteligencia artificial del sur de Europa

Tenerife se ha coronado como la capital de inteligencia artificial y la supercomputación para el sur de Europa. Lo ha hecho tras la inauguración este martes del primer centro de IA del sur de Europa dirigido por la empresa alemana Bechtle. Una infraestructura que, unida a los tres supercomputadores con los que cuenta la isla, dará servicio de cómputo y almacenamiento de datos a centros de investigación y empresas ubicadas en España, Portugal, Italia, Grecia y otros países del entorno mediterráneo; generará más de 200 empleos científicos y contribuirá a fomentar el incipiente ecosistema científico en Canarias.

Se trata de uno de los últimos pasos de una estrategia de diversificación económica basada en la ciencia que el Cabildo de Tenerife lleva toda la legislatura cocinando. "Necesitábamos disponer de la infraestructura crítica necesaria para poder desarrollar la industria científica", revela Juan José Martínez, consejero de Innovación, Investigación y Desarrollo del Cabildo insular. La idea es que las empresas especializadas en ciencia y tecnología que quieran asentarse en las Islas no solo cuenten con unos suculentos beneficios fiscales, sino también con una base de apoyo para el desarrollo científico-técnico.

Más allá del suministro de hardware

De hecho, este proyecto surge de la necesidad de mantener un suministro continuo del hardware para el nuevo sistema de supercomputación del Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER). Sin embargo, el Cabildo de Tenerife quería ir más allá. "Nos preocupaba adjudicar un aparato de prestaciones enormes y que se quedara solo en eso", insiste Martínez. Por esta razón, desde la propia corporación insular se estableció un diálogo competitivo para valorar los modelos de negocio asociados que pudieran presentar las empresas.

La propuesta de Bechtle trascendía a esta necesidad del Cabildo tinerfeño. "Propusieron crear un centro de excelencia de impacto continental y ellos mismos se instalarían en Tenerife", recalca Martínez, que afirma que estas fueron las circunstancias que les convencieron para elegir este proyecto. La empresa, por tanto, se ocupará del sistema de supercomputación del ITER pero también creará un negocio alrededor de estas capacidades.

En concreto, la propuesta técnica de Bechtle plantea una plataforma convergente que unifica supercomputación tradicional, inteligencia artificial acelerada y servicios en la nube bajo un único marco de gobierno y con un almacenamiento con capacidad bruta de más de 6,7 petabytes.

Cuatro líneas estratégicas

El catálogo de servicios se estructura en torno a cuatro líneas estratégicas, que corresponden a la inteligencia artificial y ciencia de datos, ingeniería avanzada, producción audiovisual y videojuegos y ciencia aplicada, en este caso para astrofísica, vulcanología y riesgos naturales. Esta amplia selección de temáticas le permitirá establecer sinergias con distintas empresas ya establecidas en la Isla como la empresa astronomía Light Bridges o las dedicadas a las telecomunicaciones espaciales, como Telespazio y CanarySat.

"La empresa creará 500 puestos de trabajo, de los que 200 empleos altamente cualificados. En este punto, Bechtle se ha comprometido a contratar al 70% de canarios. En el caso de que no encontraran al personal residente suficiente para paliar la demanda, la propia empresa se encargará de formar y becar al personal.

En concreto, para garantizar la captación de talento local, la empresa ha formalizado un acuerdo con la consultora Michael Page y prevé implementar el modelo dual alemán de la Universidad DHBW, con estancias formativas remuneradas para estudiantes canarios en laboratorios de IA en Alemania.

Además, la empresa aterriza en las Islas dispuesta a trabajar desde el primer día. No en vano, debido a su expansión por diversas regiones europeas, es una empresa que cuenta con más de 70.000 clientes corporativos que ya podrán empezar a trabajar con las instalaciones canarias. "Ya están empezando a hacer entrevistas de trabajo", adelanta el consejero de Innovación.

Siguiente paso: la expansión

El centro operará desde dos sedes complementarias: una técnica de misión crítica en las instalaciones del CPD D-ALiX del ITER en Granadilla y una corporativa y de innovación en el enclave Cuevas Blancas del Parque Científico y Tecnológico de Tenerife. "Ahora solo nos queda expandirnos", sentencia Martínez, que afirma que las oficinas distribuidas en los dos parques tecnológicos de la Isla (Cuevas Blancas, Barranco Grande y Las Mantecas) empiezan a quedarse pequeños. "Tenemos 41 empresas en lista de espera para entrar", sentencia.

Durante la visita al nuevo centro de datos, la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha destacado que este proyecto "no solo nos sitúa en la élite tecnológica, sino que nos permite construir un verdadero ecosistema de inteligencia artificial desde Tenerife para toda Europa".

"Es una apuesta estratégica para que nuestra isla no solo consuma tecnología, sino que la lidere, la desarrolle y la exporte", ha añadido Dávila.

Bechtle asumirá una inyección de capital de aproximadamente 33 millones de euros a lo largo del contrato, estructurada en inversión en talento, infraestructura física, dinamización del ecosistema local (fondo de aceleración de startups y futura Cátedra Bechtle-ITER de Supercomputación e IA) y tracción comercial internacional. La empresa también asume y financia el déficit operativo de los tres primeros ejercicios, proyectando un beneficio positivo superior a 1,2 millones de euros en el cuarto año, añade el Cabildo.