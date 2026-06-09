Tercera resolución de la beca del Gobierno de Canarias: 294 nuevos beneficiarios para el curso 2025/2026.

La Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación del Gobierno de Canarias incorpora 294 nuevos beneficiarios en la tercera resolución definitiva de las becas universitarias del curso 2025/2026. La actualización eleva la cuantía concedida en 800.342 euros respecto a la resolución provisional, según los datos difundidos por el departamento autonómico.

La tercera resolución definitiva recoge 1.151 ayudas concedidas, frente a las 857 incluidas en la fase provisional. El aumento llega tras el periodo de subsanaciones, un trámite en el que el estudiantado aporta o corrige documentación para completar el expediente y permitir la revisión final de la solicitud.

Más ayudas tras la revisión de expedientes

El salto también se refleja en el presupuesto total asignado. El importe global pasa de 1.417.020 euros a 2.217.363 euros, con un incremento de 800.342 euros. La Consejería vincula el cambio a la incorporación de beneficiarios tras la revisión de los expedientes y la actualización del listado definitivo.

La consejera de Universidades, Ciencia e Innovación, Migdalia Machín, enmarca el refuerzo en el objetivo de sostener la continuidad académica del alumnado.

“Cada nueva resolución permite que más estudiantes puedan contar con un respaldo económico para continuar su formación académica y desarrollar su proyecto de futuro”, señala.

El reparto de capital entre la ULL y la ULPGC

En el desglose por centros, 583 ayudas corresponden a estudiantes de la Universidad de La Laguna (ULL) y 462 a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC). Además, 106 se asignan a estudiantes del resto de universidades contempladas en la convocatoria, según la resolución.

El reparto sitúa a la ULL y la ULPGC como los principales destinos de estas ayudas por volumen de matrícula y peso del sistema universitario canario, mientras la convocatoria mantiene también cobertura para estudiantes vinculados a otras universidades incluidas en las bases.

Invertir en becas es invertir en personas Migdalia Machín — Consejera de Universidades, Ciencia e Innovación.

Machín insiste en la finalidad social de la política de becas. “Invertir en becas es invertir en personas. Es ofrecer más posibilidades a quienes han decidido formarse y contribuir al desarrollo de Canarias desde el conocimiento y la preparación”, afirma la consejera.

La convocatoria se integra en las medidas de la Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación para favorecer el acceso a la educación superior y reducir el impacto de las dificultades económicas en la trayectoria académica.

Con la tercera resolución definitiva, el Gobierno de Canarias amplía el número de beneficiarios y consolida el aumento del presupuesto asignado para el curso 2025/2026.