Visita del papa León XIV a Canarias: todo lo que necesitas saber del itinerario del pontífice por las Islas

Aunque parezca que fue ayer cuando se anunció la visita del papa León XIV a Canarias, falta sólo un día para que comience el mayor dispositivo de seguridad y movilidad en la historia del Archipiélago. Hacía quince años desde la última vez que un pontífice pisó suelo español: Benedicto XVI fue el más reciente con su paso por la geografía nacional en el año 2011. A pesar de que han sido nueve — contando la presente — las ocasiones en las que un santo padre ha pasado por España, sólo han sido tres los nombres que han acudido. Además del alemán, que estuvo en tres ocasiones, y el estadounidense, Juan Pablo II acudió en cinco ocasiones entre 1982 y 2003.

El papa Francisco estaba predestinado a ser el nuevo nombre en esa selecta lista, pero su muerte impidió su llegada. Sin embargo, León XIV quiso coger su testigo y no saltarse una cita histórica para Canarias: será la primera ocasión en toda la historia en la que un papa acude a las Islas. Las causas por las que el argentino incluyó el Archipiélago en sus planes, y por las que el estadounidense cogió su relevo, están relacionadas con el drama migratorio de la ruta del Atlántico, una de las más mortales del mundo. Francisco contó en 2024 que tenía intención de visitar Canarias por esta cuestión: “pienso un poco en esto, en ir a Canarias porque allí está la situación con los migrantes que llegan del mar, y querría estar cerca de los gobernantes y el pueblo del Archipiélago”, reveló el anterior pontífice.

Llegada a Gran Canaria

A pesar de que estará menos de 24 horas en suelo grancanario — aterrizará en la Base Aérea de Gando a las 10.50 y despegará rumbo a Tenerife a las 08.30 —, la Isla y, especialmente su capital, se pondrán ‘patas arriba’ desde hoy. Restricciones a la circulación y el estacionamiento, refuerzos del transporte público, controles de seguridad y 10.000 plazas de aparcamiento en toda Gran Canaria son algunas de las medidas adoptadas para que los más de 70.000 fieles previstos puedan disfrutar de este histórico capítulo en el Archipiélago con las mejores garantías posibles.

Tras bajarse del avión que le traslada a las Islas desde Barcelona, León XIV recibirá una bienvenida institucional en la que, además de representantes del Gobierno insular y autonómico, estará presente el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez. Será un saludo breve, pues el pontífice se montará en un vehículo cerrado oficial para partir hacia Arguineguín, donde dará comienzo el primer acto dentro de su ajetreada agenda.

El del muelle de Arguineguín es, probablemente, el acto con mayor carga simbólica, ya no sólo de su paso por Gran Canaria, sino por todo el Archipiélago. León XIV llegará al emplazamiento moganero sobre las 11.40 horas, donde unas 2.000 personas, en su mayoría migrantes y personas que trabajan en su acogida, salvamento o integración, aguardan para el que será un encuentro centrado en el trayecto de la ruta atlántica y las personas que fallecen en el intento de llegar a la costa canaria. Durante el evento, León XIV escuchará cuatro testimonios sobre la realidad migratoria latina y africana, dará un discurso centrado en la dignidad de aquellos que se ven obligados a abandonar sus países en busca de nuevas oportunidades y realizará una ofrenda floral al mar en honor de todos aquellos que han perdido su vida con ese objetivo. El líder del ejecutivo, Pedro Sánchez, también estará presente en este acto.

Rumbo a la capital

Una vez concluido el evento del sur, que tendrá una duración estimada de una hora, León XIV pondrá rumbo a Las Palmas de Gran Canaria, nuevamente en un vehículo cerrado. Llegará al teatro Pérez Galdós, donde será recibido por la alcaldesa de la ciudad, Carolina Darias, quién le hará entrega de las Llaves de la Ciudad. Ahí, se montará en el Papamóvil — que llegó ayer desde Madrid a Gran Canaria —, vehículo en el que se desplazará hasta la Catedral de Santa Ana, en Vegueta, saludando a la multitud que esté allí presente.

A las 13.30 horas, León XIV mantendrá en el interior de la Catedral un encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, seminaristas y agentes de pastoral de la Diócesis de Canarias. Se tratará de un acto privado, de carácter más interno, pero de gran relevancia para la iglesia en el Archipiélago. Ahí actuará un coro formado para la ocasión y el pontífice conocerá de primera mano las acciones e iniciativas que está llevando a cabo la Diócesis, siguiendo el camino sinodal impulsado por el papa Francisco para promover una iglesia católica más participativa, inclusiva y misionera.

La primera pausa en el itinerario del papa vendrá tras este encuentro, y se trasladará al Palacio Episcopal, donde almorzará antes de continuar con su agenda. Se tratará de un menú compuesto por productos de la tierra y elaboraciones típicas de las Islas, elaborado por trece profesionales y dos alumnos de los Hoteles Escuela de Canarias (Hecansa). Alrededor de las 17:30 horas, el pontífice partirá hacia el Gran Canaria Arena en vehículo cerrado para, una vez allí, montar de nuevo en el Papamóvil y dar una vuelta por el pabellón, el anexo del Estadio de Gran Canaria y su interior, donde oficiará una misa frente a más de 46.000 fieles. La liturgia contendrá pedidas en cuatro idiomas (español, inglés, francés y wolof) y contará con la interpretación de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria y su coro infantojuvenil. Al concluir el último acto de su agenda grancanaria, se retirará al Palacio Episcopal, donde pasará la noche.

Destino a Tenerife

A las 08.30 horas del viernes, León XIV volará desde la Base Aérea de Gando hasta la isla vecina para continuar con la ruta apostólica por España. En Tenerife, la última parada del tour, el pontífice mantendrá encuentros con distintos colectivos y participará en varios actos religiosos antes de concluir su estancia en el Archipiélago. No será un cierre cualquiera. La agenda diseñada para su estancia en la provincia occidental sitúa la migración, la acogida y la integración en el centro del mensaje que el papa quiere dejar antes de regresar a Roma.

La jornada comenzará temprano. A las 8.30 horas, León XIV partirá desde la Base Aérea de Gando rumbo a Tenerife Norte-Los Rodeos, donde aterrizará cuarenta minutos después. Su primer destino será el centro de migrantes de Las Raíces, en La Laguna, donde mantendrá un encuentro con personas acogidas en estas instalaciones. El acto constituye uno de los momentos más simbólicos de la visita a Canarias y conecta directamente con algunas de las principales preocupaciones que el pontífice ha expresado desde el inicio de su pontificado.

Posteriormente, a las 10.10 horas, participará en un encuentro con realidades de integración de personas migrantes en la plaza del Cristo de La Laguna. El acto reunirá a representantes de entidades sociales, organizaciones vinculadas a la acogida y colectivos que trabajan con personas llegadas a las Islas. La elección de Tenerife para escenificar este mensaje no es casual, Canarias se ha convertido en los últimos años en una de las principales puertas de entrada a Europa para miles de personas procedentes del continente africano.

La visita del municipio lagunero sufrió una modificación de última hora. Los planes iniciales contemplaban un recorrido más amplio por el casco histórico de la ciudad, pero las recomendaciones de la Gendarmería vaticana obligaron a rediseñar el itinerario por razones de seguridad. Pese a ello, León XIV sí tendrá contacto directo con los fieles. Tras el encuentro en la plaza del Cristo, recorrerá parte del casco histórico lagunero en un vehículo adaptado tipo golfcar, transitando por las calles Viana y San Agustín hasta llegar al Obispado. Allí será recibido por las autoridades.

Movilización de todo el Archipiélago

La presencia del papa ha generado una notable movilización en toda la provincia occidental. Más de 650 personas procedentes de La Palma, La Gomera y El Hierro preparan estos días su desplazamiento a Tenerife para participar en los actos previstos. Solo desde La Palma viajarán más de 350 fieles, muchos de ellos procedentes de parroquias de El Paso, Santa Cruz de La Palma, Fuencaliente o Tazacorte. Desde El Hierro se espera la llegada de cerca de 200 peregrinos, mientras que desde La Gomera se desplazará más de un centenar de personas.

La cita central de la jornada tendrá lugar en Santa Cruz de Tenerife. A las 12.15 horas, tras su llegada a la capital, recorrerá distintos puntos a bordo del Papamóvil antes de dirigirse al puerto. El itinerario discurrirá por la avenida de La Salle, la plaza Weyler, Méndez Núñez, El Pilar, Villalba Hervás y La Marina. Ya en la explanada portuaria de la Dársena de Los Llanos, se prevé un saludo a la ciudadanía y, como broche final, León XIV presidirá la última misa de su viaje apostólico a España.

La capital tinerfeña lleva semanas preparándose para el acontecimiento. Más de 180 elementos decorativos ya adornan las calles por las que transitará la comitiva papal, mientras que el Ayuntamiento ha dispuesto un amplio dispositivo de acogida que incluye el reparto de 50.000 botellas de agua y 30.000 artículos conmemorativos entre los asistentes. El recorrido previsto atravesará algunos de los principales espacios urbanos de la ciudad antes de concluir en el puerto.

Santa despedida

La magnitud del evento también ha obligado a desplegar un importante operativo de seguridad y movilidad tanto en Santa Cruz como en La Laguna. Las administraciones recomiendan evitar desplazamientos innecesarios y utilizar el transporte público durante una jornada que reunirá a miles de personas en torno a los actos programados.

Noticias relacionadas

Tras la homilía, León XIV se dirigirá nuevamente al aeropuerto Tenerife Norte-Los Rodeos, donde participará en la ceremonia oficial de despedida prevista para las 14.30 horas. Será el Rey Felipe VI quien despida en representación de la Familia Real al papa antes de su regreso al Vaticano. Media hora después despegará rumbo a Roma y, con su salida, concluirá una visita que ha dejado una imagen inédita en la historia reciente de Canarias y que situará durante dos días al Archipiélago en el centro de la actualidad internacional.