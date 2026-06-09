La vivienda ideal para profesores y universitarios: 650 euros al mes por un piso en Santa María de Guía
La vivienda incluye agua y luz en el precio, cuenta con terraza privada y está destinada exclusivamente a estudiantes y docentes
A escasos metros de una de las universidades más importantes de Gran Canaria, la Universidad Fernando Pessoa, se encuentra un estudio de 50 metros cuadrados por 650 euros al mes que incluye agua y luz, algo no muy habitual en la isla. Además, los inquilinos pueden contratar conexión a internet por 18 euros adicionales, una característica pensada para esudiantes o profesores que necesiten trabajar desde casa.
¿Qué ventajas tiene el piso?
El estudio no solo goza de la tranquilidad del norte, sino que además se encuentra perfectamente equipado. Incluye un dormitorio amplio, un baño funcional diseñado para optimizar el espacio lo máximo posible y una cocina dotada de las últimas tecnologías del mercado.
Además, sus 45 metros útiles cuentan con un trastero, un cuarto para la lavadora y una terraza privada que permite disfrutar de unas vistas increibles.
Una terraza única para el disfrute personal
Uno de los espacios más destacados de la vivienda es su terraza privada, un valor añadido poco habitual en inmuebles de estas dimensiones. Esta zona exterior permite disponer de un espacio independiente para descansar, estudiar al aire libre o simplemente disfrutar del clima del norte de Gran Canaria.
La terraza también amplía las posibilidades de uso del estudio, ofreciendo un lugar adicional para desconectar después de la jornada académica o laboral. En un mercado donde muchos alquileres carecen de espacios exteriores, este elemento se convierte en uno de los principales atractivos de la vivienda.
Solo para estudiantes o docentes
El mercado del alquiler continúa mostrando precios elevados en buena parte de la isla, especialmente en las zonas más demandadas. En este contexto, las viviendas destinadas específicamente a estudiantes y profesorado siguen apareciendo como una alternativa para quienes buscan residencia temporal durante el curso académico.
Este estudio en Santa María de Guía se suma así a la oferta de alquiler disponible en el norte de Gran Canaria, con una propuesta que combina gastos incluidos, terraza privada y un entorno orientado a la tranquilidad.
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