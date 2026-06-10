Un acto de marcado carácter eclesiástico

Tras su primer acto en Arguineguín, León XIV se trasladará hacia Las Palmas de Gran Canaria. El desplazamiento hasta la capital durará aproximadamente 50 minutos y tendrá como destino la Catedral de Santa Ana, en pleno corazón de Vegueta, donde el pontífice protagonizará su primer gran baño de masas durante la visita a Canarias.

La llegada a la zona histórica de la ciudad concentrará buena parte de la expectación, ya que está previsto que recorra en papamóvil parte de Vegueta antes de entrar en la Catedral. Allí mantendrá un encuentro con 1.500 personas, principalmente obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas y agentes de pastoral, en un acto con un marcado carácter eclesial. La organización ha previsto que solo 400 asistentes puedan seguir el encuentro dentro del templo, mientras que para el resto se ha equipado la plaza con cinco pantallas de 20 metros cuadrados para facilitar el seguimiento.

Aunque se trata de una convocatoria más interna que otras paradas de la agenda, el acto se considera especialmente relevante para la Iglesia en Canarias por el perfil de los participantes y el escenario elegido. Una vez finalizado el encuentro en la Catedral, el papa se desplazará al Palacio Episcopal, también en Vegueta, donde está previsto el almuerzo antes de continuar con los compromisos de la tarde.

La estampa del pontífice recorriendo el entorno monumental de la capital promete convertirse en una de las imágenes más simbólicas de la jornada, tanto por el marco patrimonial como por la concentración de público en el casco histórico. Por ello, las autoridades recomiendan a la ciudadanía planificar los desplazamientos con antelación y priorizar el transporte público siempre que sea posible para reducir incidencias en la movilidad.

En el caso del comercio local, se aconseja anticipar el acopio de mercancías necesarias para la actividad diaria, con el fin de minimizar el impacto de posibles retrasos en los transportes durante las horas de mayor afluencia. Además, se invita a vecinos y vecinas a informarse a través de los canales municipales sobre la evolución de las medidas de tráfico y movilidad mientras se desarrolla la visita.

Dispositivo de guaguas por la visita del papa León XIV / LP/DLP

TRANSPORTE PÚBLICO Refuerzo de líneas: las líneas afectadas tendrán como paradas de referencia las siguientes ubicaciones: San Telmo líneas 1, 10, 11, 12 y 17 (parada 3), así como las líneas 8, 80, 82, 91 y X11 (parada 496). Eufemiano Jurado (Juzgados): líneas 7, 13, 54 y 70. Carretera de Mata (plaza del Pino): líneas 32 y 33. Ingeniero Bosch y Sintes: Línea 2. Parada provisional en la calle Muelle de Las Palmas (Hotel Parque): líneas 9 y 25. La línea 12 establecerá conexiones entre Hoya de la Plata y Juzgados, y otros servicios entre San Telmo y el Puerto.

11 aparcamientos para estacionar durante la visita del papa a GranCa naria / La Provincia

AFECCIONES AL TRÁFICO Cortes de calles: a partir de las 7.00 horas de mañana se han previsto cortes de tráfico en la zona Vegueta-Triana para el desarrollo de los actos previstos en la Plaza Stagno y la Plaza de Santa Ana, cuyo entorno permanecerá prácticamente cerrado.Los cortes previstos, que se pueden ir modificando en función de las necesidades, se llevarán a cabo en las vías Avenida Rafael Cabrera; Francisco Gourié (tramo Munguía – Miguel de Cervantes); Doctor Verneau; Reyes Católicos (tramo Alonso Quintero – Doctor Chil); Alcalde Francisco Hernández González (tramo Juan E. Doreste – Doctor Chil); Pelota (tramo Avenida Alcalde Díaz Saavedra Navarro – Mendizábal); San Nicolás (tramo Avenida Primero de Mayo – Muro); Malteses; Losero; Miguel de Cervantes (tramo GC-1 Avenida Marítima sentido sur – Avenida Rafael Cabrera); Incorporación a la GC-110 sentido Las Palmas desde la rotonda de El Batán (antigua prisión); GC-110 sentido Las Palmas (tramo P.K. 8+000 – desvío Avenida Primero de Mayo – Avenida Rafael Cabrera); Mesa de León: El Progreso; Incorporación a la GC-110 sentido Las Palmas desde la GC-197 (rotonda de San Juan); Juan de Quesada; Obispo Codina; Reloj; Parking Mercado de Vegueta; Avenida Primero de Mayo (tramo Buenos Aires – San Nicolás). Zonas de aparcamiento: desde la mañana de hoy estará prohibido aparcar en las calles: Fuente, Losero, Miguel de Cervantes, Francisco Gourié , GC-110, carretera del Centro, Don Bernardino Correa Viera, Juan de Quesada, Pelota ,Mendizábal, Mercado de Vegueta; Castillo;Luis Millares; Doctor Chil; Alcalde Francisco Hernández González. Está previsto que las restricciones de tráfico finalicen a partir del mediodía del viernes, una vez la comitiva abandone la isla.

Mapa carretera con los cortes de tráfico en Gran Canaria por la visita del papa León XIV / La Provincia