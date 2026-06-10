La Aemet anuncia cambios en el cielo de Canarias en la víspera de la llega del papa León XIV

La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para este miércoles mantiene el predominio de nubes bajas en las vertientes norte de Canarias durante la mañana, con posibilidad de lloviznas débiles en medianías de Gran Canaria, Tenerife, La Gomera, La Palma y El Hierro. Con el avance de la jornada se abrirán amplios claros, especialmente durante la tarde.

Las temperaturas experimentarán pocos cambios o ligeros descensos en algunas zonas del interior y medianías. La máxima más alta prevista se registrará en Santa Cruz de Tenerife, donde se alcanzarán los 26 grados. El viento alisio soplará con intensidad moderada y dejará intervalos de fuerte en varias vertientes expuestas, con posibilidad de rachas muy fuertes durante la madrugada en algunos puntos.

En el mar predominará el viento del noreste con fuerza 5 a 6, llegando ocasionalmente a fuerza 7 en áreas del sureste y extremo noroeste del archipiélago, con fuerte marejada y mar de fondo del norte de entre uno y dos metros.

LANZAROTE — Previsión del tiempo: nubes al norte y apertura de claros

Nuboso en el norte durante la madrugada y primeras horas, tendiendo a poco nuboso por la mañana. En el resto predominarán los cielos despejados, con algunos intervalos nubosos al inicio del día. Temperaturas con pocos cambios. Alisio moderado, ocasionalmente fuerte en la mitad sur durante la primera mitad de la jornada.

Arrecife: 19 / 25 °C

FUERTEVENTURA — Tiempo estable con nubes matinales

Cielos nubosos al comienzo del día, tendiendo rápidamente a poco nuboso. Temperaturas sin cambios o con ligero descenso. Alisio moderado, con intervalos fuertes en el oeste y la vertiente sur de Jandía.

Puerto del Rosario: 19 / 24 °C

GRAN CANARIA — Nubosidad en el norte y posibles lloviznas

Cielos nubosos en el norte por debajo de unos 1.100 metros, con posibilidad de lloviznas en medianías a primeras horas. Apertura de amplios claros por la tarde. En el resto de la isla predominarán los cielos poco nubosos o despejados. Viento alisio moderado con intervalos fuertes en las vertientes sureste y noroeste.

Las Palmas de Gran Canaria: 20 / 23 °C

TENERIFE — Lluvias débiles en medianías del nordeste

Nubosidad abundante en el norte por debajo de 1.100 a 1.300 metros, con probabilidad de lloviznas a primeras horas. Los claros ganarán terreno durante la tarde. Tiempo más estable en el resto de la isla. Viento moderado del noreste con intervalos fuertes en la vertiente sureste y extremo noroeste.

Santa Cruz de Tenerife: 20 / 26 °C

LA GOMERA — Nubes en el norte y ambiente estable

Cielos nubosos en el norte con posibilidad de lloviznas débiles en medianías durante las primeras horas del día. Tendencia a la apertura de claros por la tarde. Viento alisio moderado, con intervalos fuertes en las vertientes este y noroeste.

San Sebastián de La Gomera: 20 / 24 °C

LA PALMA — Nubosidad en norte y este con claros por la tarde

Predominio de nubes en las vertientes norte y este por debajo de 1.100 a 1.300 metros, con posibles lloviznas en medianías del nordeste al amanecer. La tarde será más despejada en buena parte de la isla. Alisio moderado con intervalos fuertes y posibles rachas muy fuertes en zonas expuestas y en El Paso.

Santa Cruz de La Palma: 19 / 22 °C

EL HIERRO — Nubes bajas en el norte y ligera inestabilidad matinal

Nubosidad en el norte por debajo de unos 1.000 metros, con probabilidad de lloviznas débiles en medianías durante las primeras horas. Mejoría progresiva y apertura de claros a lo largo de la tarde. Viento alisio moderado con intervalos fuertes en la vertiente sureste y extremo noroeste.

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Valverde: 15 / 20 °C