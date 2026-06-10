Binter activa vuelos especiales por la visita del Papa y repartirá más de 121.000 chocolatinas en Canarias

La visita del papa León XIV a Canarias ya está provocando movimientos extraordinarios en la conectividad entre islas. Binter ha anunciado un operativo especial que incluye nueve vuelos chárter, refuerzos en rutas interinsulares y más de 121.500 chocolatinas conmemorativas para los pasajeros, en una de las mayores movilizaciones logísticas vinculadas a un evento internacional celebrado en el Archipiélago en los últimos años.

La compañía aérea canaria colaborará activamente en la organización de los desplazamientos relacionados con la estancia del Pontífice los días 11 y 12 de junio, facilitando el transporte de personal implicado en la seguridad, la organización, la cobertura informativa y el desarrollo de los actos previstos en Gran Canaria y Tenerife.

Como parte de este dispositivo extraordinario, Binter operará nueve vuelos chárter específicamente diseñados para atender las necesidades logísticas derivadas de la visita papal.

Además, el 12 de junio incorporará cuatro vuelos adicionales entre La Palma y Tenerife Norte, una de las conexiones que previsiblemente registrará una mayor demanda durante la jornada.

La programación extraordinaria contempla dos vuelos adicionales desde La Palma hacia Tenerife durante la mañana y otros dos trayectos de regreso por la tarde. Tres de estas operaciones se realizarán con aviones Embraer, de mayor capacidad, para facilitar el traslado de un mayor número de pasajeros.

La aerolínea ha coordinado un amplio despliegue operativo con el objetivo de garantizar la puntualidad y la eficiencia de los desplazamientos vinculados a un acontecimiento que situará a Canarias bajo la mirada internacional.

El recuerdo más dulce de una visita histórica

La implicación de Binter también llegará a la experiencia de los viajeros.

Entre los días 9 y 12 de junio, todos los pasajeros recibirán una chocolatina conmemorativa creada expresamente para recordar la primera visita de León XIV al Archipiélago.

La iniciativa supone la distribución de 121.500 unidades especiales que convertirán cada vuelo en una pequeña celebración de este momento histórico para Canarias.

A ello se sumarán mensajes alusivos a la visita papal a bordo de los aviones durante las jornadas del evento.

La compañía también ha preparado un detalle adicional para algunos de los vuelos chárter programados para transportar a miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad, representantes eclesiásticos y profesionales de los medios de comunicación, donde se repartirán 420 galletas elaboradas para la ocasión.

Presencia en los grandes actos multitudinarios

La participación de Binter no se limitará al transporte aéreo.

La aerolínea estará presente en las dos grandes celebraciones religiosas previstas durante la visita del Pontífice: la misa del 11 de junio en el Estadio de Gran Canaria y la del 12 de junio en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife.

Durante ambos encuentros, la compañía distribuirá bolsas, gorras y chocolatinas entre los asistentes.

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La llegada de León XIV representa una oportunidad de proyección internacional para Canarias y un importante reto organizativo. En este contexto, el refuerzo de la conectividad entre islas se convierte en una pieza clave para garantizar el desarrollo de un evento que movilizará a miles de personas y concentrará la atención mediática sobre el Archipiélago.