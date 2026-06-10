Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cortes de tráfico Gran CanariaVisita del papa a CanariasAtraco Las PalmasSánchez CanariasAgenda papa Gran CanariaSánchez y Clavijo presidirán los actos institucionales del papaArquitecto de la UD Las Palmas
instagramlinkedin

Binter activa vuelos especiales por la visita del Papa y repartirá más de 121.000 chocolatinas en Canarias

La aerolínea canaria refuerza rutas, programa nueve vuelos chárter y prepara un amplio dispositivo para facilitar la histórica visita de León XIV al Archipiélago

Binter contribuye a facilitar la logística de la visita del papa a Canarias con vuelos especiales y refuerzos operativos

Binter contribuye a facilitar la logística de la visita del papa a Canarias con vuelos especiales y refuerzos operativos

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Bruno Betancor

La visita del papa León XIV a Canarias ya está provocando movimientos extraordinarios en la conectividad entre islas. Binter ha anunciado un operativo especial que incluye nueve vuelos chárter, refuerzos en rutas interinsulares y más de 121.500 chocolatinas conmemorativas para los pasajeros, en una de las mayores movilizaciones logísticas vinculadas a un evento internacional celebrado en el Archipiélago en los últimos años.

La compañía aérea canaria colaborará activamente en la organización de los desplazamientos relacionados con la estancia del Pontífice los días 11 y 12 de junio, facilitando el transporte de personal implicado en la seguridad, la organización, la cobertura informativa y el desarrollo de los actos previstos en Gran Canaria y Tenerife.

Como parte de este dispositivo extraordinario, Binter operará nueve vuelos chárter específicamente diseñados para atender las necesidades logísticas derivadas de la visita papal.

Además, el 12 de junio incorporará cuatro vuelos adicionales entre La Palma y Tenerife Norte, una de las conexiones que previsiblemente registrará una mayor demanda durante la jornada.

La programación extraordinaria contempla dos vuelos adicionales desde La Palma hacia Tenerife durante la mañana y otros dos trayectos de regreso por la tarde. Tres de estas operaciones se realizarán con aviones Embraer, de mayor capacidad, para facilitar el traslado de un mayor número de pasajeros.

La aerolínea ha coordinado un amplio despliegue operativo con el objetivo de garantizar la puntualidad y la eficiencia de los desplazamientos vinculados a un acontecimiento que situará a Canarias bajo la mirada internacional.

El recuerdo más dulce de una visita histórica

La implicación de Binter también llegará a la experiencia de los viajeros.

Entre los días 9 y 12 de junio, todos los pasajeros recibirán una chocolatina conmemorativa creada expresamente para recordar la primera visita de León XIV al Archipiélago.

La iniciativa supone la distribución de 121.500 unidades especiales que convertirán cada vuelo en una pequeña celebración de este momento histórico para Canarias.

A ello se sumarán mensajes alusivos a la visita papal a bordo de los aviones durante las jornadas del evento.

La compañía también ha preparado un detalle adicional para algunos de los vuelos chárter programados para transportar a miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad, representantes eclesiásticos y profesionales de los medios de comunicación, donde se repartirán 420 galletas elaboradas para la ocasión.

Presencia en los grandes actos multitudinarios

La participación de Binter no se limitará al transporte aéreo.

La aerolínea estará presente en las dos grandes celebraciones religiosas previstas durante la visita del Pontífice: la misa del 11 de junio en el Estadio de Gran Canaria y la del 12 de junio en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife.

Durante ambos encuentros, la compañía distribuirá bolsas, gorras y chocolatinas entre los asistentes.

Noticias relacionadas

La llegada de León XIV representa una oportunidad de proyección internacional para Canarias y un importante reto organizativo. En este contexto, el refuerzo de la conectividad entre islas se convierte en una pieza clave para garantizar el desarrollo de un evento que movilizará a miles de personas y concentrará la atención mediática sobre el Archipiélago.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. STOCK YA revoluciona Gran Canaria con la apertura de su nueva tienda de liquidaciones: electrodomésticos desde 10€, regalos y los ventiladores más baratos de la isla
  2. La DGT avisa de importantes cortes de tráfico por la visita del papa a Gran Canaria y Tenerife: pide evitar desplazamientos innecesarios
  3. Agenda de la visita del papa a Canarias: horarios definitivos, rutas y carreteras cortadas
  4. Guía completa de la visita del papa León XVI a Gran Canaria: horario y recorrido del 11 de junio
  5. Ángel Víctor Torres rompe el silencio sobre su cáncer de próstata: “No tenía ningún síntoma”
  6. Guanarteme, Bad Bunny y una crítica social: la 'Casita' del puertorriqueño aterriza en Las Palmas de Gran Canaria
  7. Visita del papa León XIV y suspensión de clases: qué pasa con academias y centros privados en Canarias
  8. Pedro Sánchez se acuerda del muelle de Arguineguín seis años después de la crisis migratoria para visitarlo con el papa León XIV

Visita del papa a Canarias: la Policía Nacional despliega cerca de 3.000 agentes para blindar la visita de León XIV a Canarias

Visita del papa a Canarias: la Policía Nacional despliega cerca de 3.000 agentes para blindar la visita de León XIV a Canarias

Los primeros vestigios del comercio en Canarias: una factoría de pescado aborigen cuatro siglos antes de la Conquista

Los primeros vestigios del comercio en Canarias: una factoría de pescado aborigen cuatro siglos antes de la Conquista

Canarias finaliza 248 viviendas públicas en dos años y medio

Canarias finaliza 248 viviendas públicas en dos años y medio

Emoción de la comunidad peruana en Canarias ante la visita del papa: «Estás lejos de tu tierra y viene algo que suena a tu país. El corazón late de manera diferente»

Emoción de la comunidad peruana en Canarias ante la visita del papa: «Estás lejos de tu tierra y viene algo que suena a tu país. El corazón late de manera diferente»

Canarias exige al Estado que el transporte deje de encarecer la cesta de la compra

Canarias exige al Estado que el transporte deje de encarecer la cesta de la compra

La Ley de Cabildos mantiene para 2040 la expropiación de las galerías de Canarias en manos privadas

La Ley de Cabildos mantiene para 2040 la expropiación de las galerías de Canarias en manos privadas

Una cruz fabricada con madera de pateras presidirá el encuentro del papa León XIV con migrantes en Gran Canaria

Papa León XIV en Gran Canaria: últimas horas para conseguir la entrada y preparar el acceso

Papa León XIV en Gran Canaria: últimas horas para conseguir la entrada y preparar el acceso
Tracking Pixel Contents