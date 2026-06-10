Canarias despliega a 300 profesionales sanitarios para la visita del papa León XIV

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha preparado un amplio dispositivo asistencial con motivo de la visita del papa León XIV a las Islas, en el que participarán alrededor de 300 profesionales sanitarios y una importante dotación de medios técnicos.

El objetivo del operativo es garantizar la atención sanitaria de la ciudadanía y de las miles de personas que se prevé que acudan a los actos programados durante la visita del pontífice.

Se trata de un despliegue sin precedentes, diseñado para dar cobertura sanitaria en cinco emplazamientos diferentes de manera casi simultánea. El dispositivo estará coordinado por el Servicio de Urgencias Canario, SUC, y contará con profesionales de los servicios de urgencias de los hospitales del Servicio Canario de la Salud en Gran Canaria y Tenerife.

También participarán profesionales del Hospital Nuestra Señora de Guadalupe, que se desplazarán desde La Gomera a Tenerife, así como equipos de Atención Primaria de los centros de salud próximos a las zonas de mayor afluencia de público.

El operativo se completa con el equipo de pediatría de migrantes de la Gerencia de Atención Primaria de Gran Canaria, integrado por pediatras y enfermeras; Cruz Roja Española; y enfermeras estudiantes del Máster de Urgencias, Emergencias y Críticos de la Universidad Europea de Canarias.

Parte de los recursos del dispositivo sanitario / LP / DLP

Centros de salud reorganizados por la visita

Con motivo de los recorridos y actos previstos, Sanidad ha reorganizado la actividad de varios centros de salud en las dos islas.

Este jueves, en Gran Canaria, la reorganización afectará a los centros de salud de Arguineguín, Maspalomas, Triana, San Roque, San José, Tamaraceite, Lomo Blanco, Guanarteme, Cuevas Torres y Barrio Atlántico .

. El viernes, en Tenerife, se reorganizará la actividad en catorce centros de salud: Laguna-Mercedes, Laguna-Universidad, San Benito, Finca España, La Cuesta, Tíncer, Taco, Barranco Grande, Ofra, Los Gladiolos, Barrio La Salud, Dr. Guigou, Toscal y Anaga.

En estos centros se priorizará la atención telefónica y se reforzará la asistencia urgente para atender tanto a las personas que se encuentren en los actos y acudan por sus propios medios como a la población de la zona que precise atención sanitaria urgente.

Tres hospitales de campaña y un centenar de recursos

El SUC movilizará a médicos, enfermeros, técnicos sanitarios, técnicos de coordinación operativa y asistencial, personal de recursos y logística, gestores de recursos, personal administrativo e informático y operadores de radio.

Para garantizar la cobertura en todos los espacios vinculados a la visita del papa, se instalarán puestos sanitarios avanzados con equipos de atención inmediata, recursos de transporte sanitario y mecanismos de coordinación permanente entre los distintos niveles asistenciales.

El operativo contará con cerca de un centenar de recursos sanitarios, entre ambulancias medicalizadas, sanitarizadas y de soporte vital básico, además de vehículos de intervención rápida, coordinación sanitaria y logística. Estos medios estarán distribuidos en los cinco emplazamientos del recorrido para prestar asistencia y trasladar a los pacientes hasta los hospitales de campaña o carpas de atención.

El SUC coordinará también patrullas de Cruz Roja Española, integradas por personal sanitario, que se ubicarán de forma estratégica en distintas zonas del dispositivo preventivo.

Helicóptero medicalizado en Arguineguín

En los puestos sanitarios avanzados se ubicarán dos vehículos de logística sanitaria y la Unidad Móvil de Catástrofes, UMCAT, equipada con material sanitario y logístico, telecomunicaciones propias, grupos electrógenos, luminarias, balas de oxígeno, camillas y sillas, entre otros recursos.

Además, el helicóptero medicalizado del SUC con base en el Aeropuerto de Gran Canaria se situará de manera preventiva durante la mañana del jueves 11 de junio en el campo de fútbol de Arguineguín, con el fin de asegurar el traslado aéreo de pacientes graves desde el sur de la isla.

La sala de coordinación de emergencias también será reforzada en cada provincia con dos coordinadores sanitarios y dos gestores de recursos dedicados exclusivamente al dispositivo. Este personal estará en comunicación constante con el Puesto Sanitario Avanzado, al margen del equipo encargado de gestionar las urgencias sanitarias ordinarias.

El SUC contará, además, con presencia en el centro de mando desde el que se coordina todo el operativo.

Dispositivo en Gran Canaria y Tenerife

El Servicio de Urgencias Canario instalará tres hospitales de campaña: dos en el Estadio de Gran Canaria y un tercero en el Recinto Ferial de Tenerife, espacios donde se celebrarán los actos con mayor previsión de afluencia.

En el resto de los emplazamientos vinculados a la visita (el muelle de Arguineguín, el barrio de Vegueta y La Laguna) se establecerán puntos de atención sanitaria.

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Con este dispositivo, la Consejería de Sanidad busca garantizar una respuesta rápida, coordinada y eficaz ante cualquier incidencia sanitaria que pueda producirse durante la visita del papa León XIV a Canarias.