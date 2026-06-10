Pleno del Parlamento
Canarias exige al Estado que el transporte deje de encarecer la cesta de la compra
El Parlamento aprueba por unanimidad una iniciativa del PP para actualizar los costes tipo de las mercancías y evitar que el coste de la insularidad repercuta en familias, pymes y operadores logísticos
El sobrecoste del transporte de mercancías al que se enfrentan las empresas isleñas volvió a situarse este miércoles en el centro del debate político. El PP sacó adelante, por unanimidad, una iniciativa en el Parlamento para reclamar al Gobierno de España la actualización inmediata de los costes tipo aplicables al transporte de mercancías con origen o destino en Canarias, una referencia clave para calcular las compensaciones estatales previstas por la insularidad, la lejanía y la condición ultraperiférica del Archipiélago.
La proposición no de ley reclama cinco medidas al Estado: actualizar y revisar el cálculo de los costes tipo del transporte de mercancías con origen o destino en Canarias; crear un sistema estable y automático de revisión basado en indicadores objetivos del mercado y de los costes logísticos; garantizar la financiación necesaria para compensar el 100% del coste efectivo del transporte marítimo y aéreo; agilizar la gestión y el pago de las ayudas en un plazo máximo de un año; y llevar a cabo una evaluación coordinada con el sector para evitar desajustes entre los costes reconocidos y la realidad económica del transporte y la distribución en Canarias.
La iniciativa, impulsada por la diputada Rebeca Paniagua, parte de una tesis conocida: Canarias depende casi por completo del transporte exterior para abastecerse de productos básicos, materias primas y bienes de consumo. Por lo tanto, cualquier desviación en los costes logísticos termina, tarde o temprano, en los márgenes de las empresas o en el bolsillo de los ciudadanos.
La crisis de suministros posterior a la pandemia, el alza energética, la escasez de contenedores y la tensión de las cadenas internacionales elevaron de forma notable los fletes marítimos y los combustibles entre 2021 y 2023, sin que la actualización administrativa haya seguido el mismo ritmo. Tampoco en la actualidad, con la crisis generada por el conflicto bélico de Estados Unidos con Irán.
Suscríbete para seguir leyendo
- STOCK YA revoluciona Gran Canaria con la apertura de su nueva tienda de liquidaciones: electrodomésticos desde 10€, regalos y los ventiladores más baratos de la isla
- La DGT avisa de importantes cortes de tráfico por la visita del papa a Gran Canaria y Tenerife: pide evitar desplazamientos innecesarios
- Agenda de la visita del papa a Canarias: horarios definitivos, rutas y carreteras cortadas
- Guía completa de la visita del papa León XVI a Gran Canaria: horario y recorrido del 11 de junio
- Ángel Víctor Torres rompe el silencio sobre su cáncer de próstata: “No tenía ningún síntoma”
- Guanarteme, Bad Bunny y una crítica social: la 'Casita' del puertorriqueño aterriza en Las Palmas de Gran Canaria
- Visita del papa León XIV y suspensión de clases: qué pasa con academias y centros privados en Canarias
- Pedro Sánchez se acuerda del muelle de Arguineguín seis años después de la crisis migratoria para visitarlo con el papa León XIV