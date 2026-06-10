Canarias se suma a quince comunidades para exigir a Sanidad que desbloquee el conflicto con los médicos

Canarias se ha sumado a otras quince comunidades autónomas para reclamar al Ministerio de Sanidad una solución al conflicto abierto con el colectivo médico por el Estatuto Marco, una norma estatal cuya tramitación ha provocado la convocatoria de huelga en el conjunto del país.

La consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Esther Monzón, participó este miércoles en la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, celebrada en la sede del Ministerio de Sanidad en Madrid, donde los responsables autonómicos abordaron la situación generada por el rechazo de médicos y facultativos al texto aprobado recientemente.

Durante el encuentro, Monzón firmó junto a los consejeros de Sanidad de otras quince comunidades autónomas un documento conjunto en el que instan al Ministerio a impulsar de manera inmediata medidas estructurales y sostenidas en el tiempo para reforzar el Sistema Nacional de Salud y resolver el conflicto derivado del Estatuto Marco.

Una norma estatal en el centro de la huelga

Las comunidades firmantes recuerdan que el Estatuto Marco del personal de los servicios de salud es una norma básica de carácter estatal, cuya aprobación, modificación y desarrollo corresponde al Ministerio de Sanidad.

En el documento, los consejeros subrayan que han sido precisamente el contenido y la tramitación de esta norma los que han motivado la actual convocatoria de huelga del colectivo médico, dirigida al Ministerio.

Las autonomías sostienen que, aunque son responsables de la organización y prestación de la asistencia sanitaria, están asumiendo las consecuencias asistenciales y organizativas de un conflicto cuya raíz normativa no se encuentra en su ámbito competencial.

Por ello, aseguran que están actuando con responsabilidad para garantizar la continuidad de la atención sanitaria y minimizar el impacto sobre la ciudadanía, pero advierten de que la solución requiere necesariamente un acuerdo en el ámbito estatal.

Esther Monzón con homólogos de otras CCAA en Madrid / LP / DLP

Petición de diálogo urgente

Las comunidades autónomas consideran que la aprobación del texto en el Consejo de Ministros no ha cerrado el conflicto, ya que la convocatoria de huelga continúa y evidencia que no se ha alcanzado el consenso necesario con el colectivo médico.

Por este motivo, reclaman al Ministerio de Sanidad que reabra con urgencia un proceso de diálogo real, efectivo y constructivo con los sindicatos y organizaciones representativas de los profesionales.

Monzón defendió que los consejeros autonómicos han demostrado “una vez más la voluntad de trabajar para resolver lo importante, que son los problemas que están sufriendo los pacientes”, y responsabilizó al Ministerio de no haber alcanzado un acuerdo para reformar una norma que es de su competencia.

Déficit de profesionales y presión asistencial

El posicionamiento conjunto se produce en un contexto de especial presión para el sistema sanitario, marcado por el déficit estructural de profesionales, el aumento de las jubilaciones, el envejecimiento de la población y la cronificación de las patologías.

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias insiste en la necesidad de adoptar medidas de fondo que permitan reforzar la disponibilidad de profesionales y garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario a medio y largo plazo.

Un momento de la reunión / LP / DLP

Canarias ya propuso una mediación independiente

Canarias fue una de las primeras comunidades en plantear una vía de mediación para intentar desbloquear el conflicto.

El pasado 20 de marzo, el Gobierno canario remitió una carta a la ministra de Sanidad junto a Euskadi y Castilla-La Mancha en la que proponían designar una figura de mediación independiente para facilitar el diálogo entre el Ministerio y el colectivo médico.

En aquella misiva, los tres consejeros planteaban valorar la incorporación de una entidad independiente, como la Plataforma de Organizaciones de Pacientes, para ayudar a abrir un espacio de negociación y evitar que el conflicto siguiera afectando a los servicios sanitarios.