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La construcción de vivienda libre firma su mejor dato en 14 años

Canarias cerró 2025 con 3.152 inmuebles terminados, aunque la cifra apenas cubre un tercio de las necesidades anuales

Un hombre trabaja en una obra en Canarias.

Un hombre trabaja en una obra en Canarias. / LP / DLP

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Irene Mederos

Irene Mederos

Las Palmas de Gran Canaria

La construcción de vivienda en Canarias avanza lento. Muy lento. La emergencia habitacional está marcada por una oferta residencial que no casa con la demanda real del Archipiélago. En este escenario, las Islas llevan años lejos del desenfreno constructor previo al estallido de la burbuja inmobiliaria de 2008. Tras aquella crisis, la actividad sufrió un frenazo casi en seco y Canarias no ha vuelto a acercarse a las 29.618 viviendas libres terminadas en aquel ejercicio. El último dato publicado por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana de 2025 sitúa la cifra en 3.152 inmuebles, un registro que, eso sí, representa el nivel más alto desde 2011.

Según expertos del sector, la demanda real del Archipiélago ronda los 10.000 inmuebles al año. En 2025, Canarias apenas cubrió el 31,5% de esa referencia con vivienda libre terminada. Aunque esta categoría no recoge toda la construcción residencial –deja fuera la vivienda pública que el Ministerio contabiliza aparte–, sí permite tomar el pulso al mercado inmobiliario de las Islas y trazar una fotografía aproximada de la evolución del parque residencial, apenas alterada por el volumen de vivienda pública incorporada en los últimos años.

Por otro lado, la vivienda libre iniciada, es decir, aquella cuya edificación ya ha comenzado de forma oficial, registró en 2025 su mayor dato en 17 años. En total, se contabilizaron 4.666 inmuebles, una cifra que no se superaba desde 2008, cuando se iniciaron 13.751 viviendas libres en Canarias. El ritmo de edificación, no obstante, sigue condicionado por múltiples factores como el presupuesto disponible, los plazos reales de construcción, el contexto geopolítico o el encarecimiento de los materiales. 

Baja rentabilidad del sector

Uno de los factores más recientes que puede condicionar la evolución del sector en los próximos años es la escalada de tensión en Oriente –a causa de la guerra iniciada por Trump en Irán– y su impacto sobre el comercio internacional. El bloqueo del estrecho de Ormuz ha encarecido buena parte de la cadena productiva desde el transporte de materiales hasta el gasoil que utiliza la maquinaria en las obras, pasando por el coste de otros suministros básicos para la construcción. 

El sector afronta este nuevo foco de incertidumbre con márgenes ya muy ajustados. De forma generalizada, la rentabilidad de las empresas de la construcción en España ronda el 3,1%, muy lejos de los niveles que registran países como Francia o Alemania, donde alcanza el 16%. En este sentido la decisión de las constructoras puede variar entre adelantar los proyectos para esquivar el encarecimiento de los materiales o, por el contrario, en la paralización de las obras por la preocupación de no poder asumir los gastos. Por lo tanto, las empresas permanecen en alerta ante la posibilidad de nuevas subidas de precios, paralizaciones y una ralentización de las promociones en marcha. Unas consecuencias que, tarde o temprano, acaban trasladándose directamente al bolsillo de los canarios.

Viviendas libres terminadas en Canarias desde 2008.

Viviendas libres terminadas en Canarias desde 2008. / LP / DLP

En esta línea, el precio de la vivienda en Canarias volvió a crecer en el primer trimestre de 2026 a doble dígito en lo que parece ser una escalada que no encuentra techo. Pero, aunque los datos del último ejercicio muestran cierta mejora dentro de una serie marcada por cifras históricamente bajas, el cierre del año volvió a evidenciar la fragilidad del sector. Diciembre registró el peor dato del periodo en el que solo se terminaron 69 viviendas libres en las Islas, un 83,1% menos que en el mismo mes de 2024.

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A nivel nacional, el ritmo de construcción de vivienda libre terminada retrocede. La diferencia respecto al ejercicio anterior fue de 5.817 inmuebles menos, lo que supone una caída del 6,7%. Un rumbo diferente al que siguen las Islas que pasan de 2.889 viviendas libres a 3.152 en 2025. En términos absolutos, son 263 inmuebles más, un alza del 9,1%. Por otro lado, en la vivienda libre iniciada sí se observa una aceleración en el conjunto del país. La cifra aumentó un 8,6%, hasta alcanzar los 121.827 inmuebles. De nuevo, se trata del mayor registro de actividad desde 2008.

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