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La curiosidad del papamóvil que se verá en Canarias: qué significa la matrícula SCV 1

Todos los vehículos en los que se desplaza el Pontífice llevan la misma matrícula

El papamóvil, en Cibeles.

El papamóvil, en Cibeles. / José Luis Roca / PIM

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Helena Ros

Helena Ros

El papa León XIV afronta la recta final de su visita a España con una última parada en las Islas Canarias. Tras su paso por Madrid y Barcelona, el Pontífice tiene previsto desplazarse al archipiélago, donde visitará Gran Canaria el jueves 11 de junio y concluirá su viaje por España al día siguiente, viernes 12 de junio, con una visita a Tenerife.

Uno de los aspectos que más llama la atención es la matrícula del papamóvil y del resto de vehículos en los que se desplaza el Papa, ya que todos lucen la misma identificación: SCV 1.

La matriculación del papamóvil

La matrícula SCV 1 del papamóvil es uno de los detalles que más curiosidad despierta cada vez que el Pontífice realiza un desplazamiento oficial. Durante su visita a España, esta combinación vuelve a verse en los vehículos utilizados por el Papa, aunque cambie el modelo empleado en cada trayecto.

Según explica el Vaticano, la matrícula número 1 está reservada al Pontífice, mientras que el resto de matrículas SCV se asignan a vehículos oficiales del Estado de la Ciudad del Vaticano. Estas placas comenzaron a emitirse en 1930 y están destinadas a vehículos de la Gobernación y de organismos de la Santa Sede.

Las letras SCV hacen referencia a Stato della Città del Vaticano, es decir, Estado de la Ciudad del Vaticano. En el caso del Papa, la matrícula aparece como SCV 1, una numeración única reservada para los vehículos pontificios.

Los Papamóvil de León XIV: así se moverá por España

Los Papamóvil de León XIV: así se moverá por España / Neomotor

Registro de Vehículos Vaticanos

El Registro de Vehículos Vaticanos también se encarga de matricular los vehículos oficiales, emitir permisos de conducir para ciudadanos y residentes del Vaticano y gestionar el impuesto de circulación. "Se pueden convalidar permisos de conducir de cualquier país; sin embargo, para circular en Italia y en el extranjero, el documento vaticano debe ir acompañado de un Permiso Internacional de Conducir, válido por dos años. Tanto la licencia de conducir como el Permiso Internacional son expedidos por el Secretario General de la Gobernación", explican.

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Además, las matrículas vaticanas distinguen entre vehículos oficiales y privados. Las SCV corresponden a vehículos institucionales, mientras que las CV se destinan a vehículos privados autorizados dentro del Vaticano.

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