Visita del papa León XIV a Canarias, en directo: horario, recorrido, misa y última hora de un viaje histórico a Gran Canaria

El papa León XIV saludó al músico puertorriqueño Bad Bunny y a su familia al final del acto en el Santiago Bernabéu este lunes, ha informado el portavoz vaticano, Matteo Bruni, quien ha precisado que se trató de un encuentro privado, del que no hay ni vídeos ni fotos, por el momento. El encuentro entre Benito Antonio Martínez Ocasio y el pontífice se produjo al final del acto que reunió a 80.000 personas de la comunidad diocesana de Madrid en el estadio donde se encontraba el cantante con su familia y otro grupo de personas. Más información.