Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cortes de tráfico Gran CanariaVisita del papa a CanariasAtraco Las PalmasAccidentes Gran CanariaCB Gran CanariaJubilación en EspañaUD Las Palmas
instagramlinkedin

En Directo

Visita del papa León XIV a Canarias, en directo: horario, recorrido, misa y última hora de un viaje histórico a Gran Canaria

Última hora sobre toda la información relacionada con la visita del pontífice a Gran Canaria y Tenerife

La agenda del Papa en España en 120 segundos

La agenda del Papa en España en 120 segundos

SARA FERNÁNDEZ GARCÍA | VICTORIA SAULYAK | CAROLINA IZQUIERDO | BRISEIDA VIERA

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Aránzazu Fernández

Johanna Betancor Galindo

Aarón Cabrera Artiles

Diego R. Moreno

Briseida Viera

Yeremi Almeida González

Adzubenam Villullas

Esther Medina Álvarez

Sigue en directo la visita del papa León XIV a Canarias: el 11 de junio estará en Gran Canaria, con llegada a Gando, acto en Arguineguín, encuentro en la Catedral de Santa Ana y misa multitudinaria en el Estadio de Gran Canaria; y el 12 de junio visitará Tenerife, con paradas en el centro de migrantes de Las Raíces, La Laguna y una misa en el Puerto de Santa Cruz

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. STOCK YA revoluciona Gran Canaria con la apertura de su nueva tienda de liquidaciones: electrodomésticos desde 10€, regalos y los ventiladores más baratos de la isla
  2. La DGT avisa de importantes cortes de tráfico por la visita del papa a Gran Canaria y Tenerife: pide evitar desplazamientos innecesarios
  3. Agenda de la visita del papa a Canarias: horarios definitivos, rutas y carreteras cortadas
  4. Guía completa de la visita del papa León XVI a Gran Canaria: horario y recorrido del 11 de junio
  5. Ángel Víctor Torres rompe el silencio sobre su cáncer de próstata: “No tenía ningún síntoma”
  6. Guanarteme, Bad Bunny y una crítica social: la 'Casita' del puertorriqueño aterriza en Las Palmas de Gran Canaria
  7. Visita del papa León XIV y suspensión de clases: qué pasa con academias y centros privados en Canarias
  8. Pedro Sánchez se acuerda del muelle de Arguineguín seis años después de la crisis migratoria para visitarlo con el papa León XIV

Un acto de marcado carácter eclesiástico

Un acto de marcado carácter eclesiástico

Un recuerdo a los migrantes fallecidos en el mar

Un recuerdo a los migrantes fallecidos en el mar

Totus tuus

Totus tuus

Todo lo que tienes que saber del acto del papa en Siete Palmas

Todo lo que tienes que saber del acto del papa en Siete Palmas

Visita del papa León XIV a Canarias, en directo: horario, recorrido, misa y última hora de un viaje histórico a Gran Canaria

Visita del papa León XIV a Canarias, en directo: horario, recorrido, misa y última hora de un viaje histórico a Gran Canaria

La Aemet anuncia cambios en el cielo de Canarias en la víspera de la llega del papa León XIV

La Aemet anuncia cambios en el cielo de Canarias en la víspera de la llega del papa León XIV

Los dos santos canarios que acompañan al papa en su visita a España

Los dos santos canarios que acompañan al papa en su visita a España

Guía del peregrino para la visita del papa a Canarias: recomendaciones y consejos útiles para sobrevivir a los actos de León XIV

Guía del peregrino para la visita del papa a Canarias: recomendaciones y consejos útiles para sobrevivir a los actos de León XIV
Tracking Pixel Contents