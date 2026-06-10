En Directo
Visita del papa León XIV a Canarias, en directo: horario, recorrido, misa y última hora de un viaje histórico a Gran Canaria
Última hora sobre toda la información relacionada con la visita del pontífice a Gran Canaria y Tenerife
Sigue en directo la visita del papa León XIV a Canarias: el 11 de junio estará en Gran Canaria, con llegada a Gando, acto en Arguineguín, encuentro en la Catedral de Santa Ana y misa multitudinaria en el Estadio de Gran Canaria; y el 12 de junio visitará Tenerife, con paradas en el centro de migrantes de Las Raíces, La Laguna y una misa en el Puerto de Santa Cruz
Yeremi Almeida González
Todo lo que necesitas saber de acto del papa en Vegueta
León XIV llegará a la Catedral de Santa Ana sobre las 13.30 y recorrerá Vegueta en papamóvil antes del encuentro en el templo con 1.500 miembros de la Iglesia. Desde las 7.00 horas habrá cortes en Vegueta-Triana y se esperan prohibiciónes de aparcamiento y cambios en las líeneas de guaguas
Yeremi Almeida González
Todo lo que necesitas saber de la visita del papa en Arguineguín
El evento incluye el cierre de los accesos a Arguineguín desde las 9.30 y un dispositivo de controles desde las 7.00 en la GC-1. Habrá restricciones de aparcamiento desde el miércoles y se ha establecido un punto de aterrizaje de helicóptero ante cualquier emergencia
La Policía activa la ‘fase crítica’ para proteger al papa León XIV en Canarias
El plan especial de seguridad, con 4.000 agentes, afecta al pontífice, la comitiva y los ciudadanos
Las flores de Pedro Sánchez en Arguineguín
La Santa Sede ha impuesto condiciones a la visita del enviado papal a Gran Canaria, limitando la participación del séquito español y el gesto solidario.
Aarón Cabrera Artiles
El San Ignacio de Loyola se transforma en sala de prensa del mundo por la visita del papa León XIV a Gran Canaria
El colegio de Las Palmas de Gran Canaria albergará a 600 periodistas, fotógrafos, cámaras y técnicos procedentes de distintos países. Más información.
María Alfonso Rodríguez
Visita del papa León XIV a Canarias: todo lo que necesitas saber del itinerario del pontífice por las Islas
Aunque parezca que fue ayer cuando se anunció la visita del papa León XIV a Canarias, falta sólo un día para que comience el mayor dispositivo de seguridad y movilidad en la historia del Archipiélago. Hacía quince años desde la última vez que un pontífice pisó suelo español: Benedicto XVI fue el más reciente con su paso por la geografía nacional en el año 2011. Más información.
La Provincia
Consulta los cortes de tráfico y las calles afectadas por la visita del papa León XIV a Arguineguín
La Provincia
Repasamos los actos y horarios de la visita del papa León XIV en Gran Canaria
EFE
El Papa se reunió con Bad Bunny y su familia en el Santiago Bernabéu
El papa León XIV saludó al músico puertorriqueño Bad Bunny y a su familia al final del acto en el Santiago Bernabéu este lunes, ha informado el portavoz vaticano, Matteo Bruni, quien ha precisado que se trató de un encuentro privado, del que no hay ni vídeos ni fotos, por el momento. El encuentro entre Benito Antonio Martínez Ocasio y el pontífice se produjo al final del acto que reunió a 80.000 personas de la comunidad diocesana de Madrid en el estadio donde se encontraba el cantante con su familia y otro grupo de personas. Más información.
Mar Molina
El papamóvil ya está en Gran Canaria para la visita de León XIV
La visita de León XIV a Canarias sigue avanzando en sus preparativos. El papamóvil que trasladará al Pontífice durante los actos previstos en Gran Canaria y Tenerife ya se encuentra en la isla tras completar su traslado desde la Base Aérea de Torrejón a bordo de un avión del Ejército del Aire. La llegada del vehículo supone un nuevo paso en la organización de una visita que movilizará a miles de personas y a un amplio operativo de seguridad. Más información.
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