Endesa destina más de 8 millones en Canarias para reforzar la red eléctrica y reducir el riesgo de incendios

Endesa, a través de e-distribución, invertirá más de 8 millones de euros en Canarias este verano para inspeccionar líneas eléctricas, controlar la vegetación y mejorar la seguridad de la red con drones, inteligencia artificial y nuevas tecnologías.

La llegada del verano supone cada año un importante desafío para las infraestructuras eléctricas, especialmente en territorios donde las altas temperaturas, la sequía y el incremento de la demanda energética elevan el riesgo de incidencias. Con este escenario como referencia, Endesa ha puesto en marcha una nueva campaña de mantenimiento y prevención a través de su filial de distribución eléctrica, e-distribución, con una inversión de 8,066 millones de euros en Canarias destinada a reforzar la seguridad y fiabilidad de la red durante los meses de mayor exigencia.

La iniciativa forma parte del plan nacional de verano de la compañía, que alcanza una inversión cercana a los 105 millones de euros en toda España, lo que representa un incremento del 36% respecto al ejercicio anterior. El objetivo principal es reducir el riesgo de averías e incendios en el entorno de las infraestructuras eléctricas y garantizar la continuidad del suministro ante fenómenos meteorológicos cada vez más extremos.

Canarias afronta un verano marcado por la prevención

Las condiciones climáticas del verano convierten a esta época del año en una de las más delicadas para la gestión de las redes eléctricas. El aumento de las temperaturas, los periodos prolongados de sequía y los episodios de viento pueden incrementar la posibilidad de incidencias tanto en las instalaciones como en las zonas forestales próximas.

Por este motivo, Endesa ha reforzado sus programas de inspección, mantenimiento preventivo y gestión de la vegetación que rodea las líneas eléctricas. La compañía busca minimizar cualquier situación que pueda afectar al suministro eléctrico y reducir los riesgos asociados a la coexistencia de las infraestructuras energéticas con el entorno natural.

La actuación se desarrollará en toda Canarias mediante una combinación de trabajos sobre el terreno y herramientas tecnológicas avanzadas que permiten detectar problemas antes de que se conviertan en incidencias.

Dron utilizado para la compaña de verano de Endesa / Endesa

Más inspecciones para anticiparse a posibles fallos

El mantenimiento preventivo se ha convertido en una de las principales estrategias de las compañías distribuidoras para garantizar la estabilidad de la red eléctrica.

Desde comienzos de año, e-distribución ha realizado 17.337 inspecciones en centros de distribución de baja y media tensión y ha revisado 11.900 kilómetros de líneas aéreas de alta y media tensión.

Estas actuaciones tienen como finalidad localizar de forma temprana cualquier anomalía que pueda afectar al funcionamiento de la red. Una vez detectados posibles defectos o elementos susceptibles de deterioro, se priorizan las reparaciones para evitar problemas durante los meses de mayor demanda energética.

La compañía señala que durante este ejercicio ya se han ejecutado 45.186 actuaciones correctivas destinadas a resolver incidencias identificadas en las inspecciones preventivas.

Drones de largo alcance para supervisar la red eléctrica

Una de las principales novedades de la campaña es la incorporación de una nueva generación de drones destinados a la inspección de infraestructuras eléctricas.

La empresa ha incorporado 17 drones de largo alcance, desarrollados por la compañía tecnológica FuVeX, capaces de operar hasta diez kilómetros de distancia, multiplicando por veinte el alcance habitual de un dron convencional.

Estos dispositivos permiten realizar revisiones más rápidas y seguras de las líneas eléctricas, especialmente en zonas de difícil acceso o con condiciones complejas para el trabajo de campo.

Los drones están equipados con cámaras digitales de alta resolución, sensores termográficos y tecnología LIDAR (Light Detection and Ranging), una herramienta que utiliza haces de luz láser para generar mapas tridimensionales de gran precisión.

Gracias a estos sistemas, los técnicos pueden identificar deformaciones, obstáculos, deterioros o puntos de calor anómalos que podrían derivar en averías futuras.

Además de mejorar la capacidad de inspección, esta tecnología contribuye a reducir desplazamientos, disminuir riesgos laborales y limitar las emisiones asociadas a los métodos tradicionales de supervisión.

Inteligencia artificial y gemelos digitales para mejorar el mantenimiento

La transformación digital también ocupa un papel destacado dentro de la estrategia de mantenimiento de la red.

Toda la información obtenida mediante sensores, drones y equipos de inspección alimenta el denominado gemelo digital de la red eléctrica de e-distribución.

Se trata de una réplica virtual de las infraestructuras físicas que permite reproducir en tiempo real el estado de la red y analizar su comportamiento mediante herramientas avanzadas de simulación.

Este modelo digital incorpora datos procedentes de sensores distribuidos por toda la red, generando un volumen de información que posteriormente es procesado mediante sistemas de inteligencia artificial.

La aplicación de estas tecnologías permite identificar patrones, detectar posibles riesgos, optimizar los recursos de mantenimiento y establecer prioridades de actuación de forma más eficiente.

La capacidad de anticipación resulta especialmente relevante en un contexto marcado por la creciente frecuencia de fenómenos meteorológicos extremos y por el aumento progresivo de la electrificación de la economía.

El control de la vegetación, una pieza clave para prevenir incendios

Junto al mantenimiento técnico de las infraestructuras, la gestión de la vegetación constituye una de las acciones más importantes dentro de la campaña de verano.

Actualmente, aproximadamente el 60% de los más de 320.000 kilómetros de líneas gestionados por e-distribución en España corresponden a trazados aéreos, muchos de ellos situados en áreas donde existe vegetación forestal.

La proximidad de árboles, arbustos y otras especies vegetales a los tendidos eléctricos puede incrementar el riesgo de incidencias, especialmente durante periodos de altas temperaturas o episodios de viento.

Por este motivo, Endesa destinará este año 19,8 millones de euros a trabajos de gestión forestal, de los cuales 1,6 millones de euros corresponden a Canarias.

Las actuaciones incluyen podas selectivas y trabajos de limpieza destinados a mantener las distancias de seguridad establecidas por la normativa entre la vegetación y las infraestructuras eléctricas.

Durante este año ya se han recorrido 11.104 kilómetros de líneas aéreas para revisar el estado de la vegetación y ejecutar actuaciones preventivas.

Corredores de seguridad bajo las líneas eléctricas

Entre las medidas desarrolladas por la compañía destaca la creación y mantenimiento de corredores de vegetación controlada bajo las líneas eléctricas.

Estos espacios funcionan como auténticos cortafuegos naturales, limitando la propagación de posibles incendios y facilitando el acceso de los equipos de emergencia en caso de intervención.

Los trabajos se realizan en coordinación con administraciones públicas, organismos ambientales y agentes del territorio para garantizar que las actuaciones sean compatibles con la protección de los ecosistemas.

Además, la empresa ha incorporado nuevas herramientas destinadas a mejorar la seguridad y eficiencia de las brigadas encargadas de las labores de tala y poda.

Entre ellas figuran máquinas desbrozadoras controladas a distancia, exoesqueletos para reducir el esfuerzo físico de los operarios y sistemas de comunicación avanzados integrados en los cascos de protección.

Tecnología también para proteger a los trabajadores

La prevención no solo se centra en las infraestructuras y el entorno natural. La seguridad de los profesionales que desarrollan estos trabajos también ocupa un lugar prioritario.

Durante los meses de verano, las brigadas disponen de dispositivos específicos diseñados para prevenir golpes de calor.

Se trata de brazaletes inteligentes capaces de monitorizar parámetros como la temperatura ambiental, la humedad y las pulsaciones del trabajador. Cuando detectan condiciones de riesgo, emiten alertas que permiten interrumpir la actividad de forma inmediata y adoptar medidas preventivas.

Asimismo, los equipos cuentan con sistemas de comunicación manos libres que facilitan la coordinación entre los distintos integrantes de las brigadas incluso en entornos complejos.

Una aplicación móvil para detectar riesgos ambientales

Otra de las herramientas incorporadas por e-distribución es una aplicación móvil dirigida a los equipos que trabajan en tareas forestales.

A través de esta plataforma, los operarios pueden informar de la existencia de elementos que puedan representar un riesgo para el entorno, como acumulaciones de residuos vegetales, vertederos incontrolados o cualquier otro factor susceptible de aumentar el peligro de incendio.

La aplicación también permite comunicar la localización de nidos de aves, especialmente especies protegidas, con el objetivo de facilitar su protección y coordinar las actuaciones necesarias con las autoridades competentes.

Renovación de infraestructuras para mejorar la fiabilidad del suministro

La campaña de verano incluye además actuaciones de modernización y renovación de infraestructuras consideradas estratégicas para el funcionamiento de la red.

Entre los trabajos previstos figuran la sustitución de cableado convencional por cable trenzado en líneas de baja tensión, la automatización de instalaciones de media tensión y la renovación de elementos esenciales como aisladores, conectores, pararrayos y sistemas de protección.

También se desarrollarán intervenciones en subestaciones eléctricas, centros de distribución, puntos de maniobra y sistemas de telecontrol destinados a mejorar la capacidad de respuesta ante incidencias.

Estas actuaciones buscan reducir los tiempos de reposición del suministro en caso de avería y aumentar la resiliencia de la red frente a situaciones adversas.

Coordinación con emergencias y administraciones públicas

La prevención de incendios y la gestión de incidencias requieren una estrecha colaboración entre compañías eléctricas, administraciones públicas y servicios de emergencia.

Por ello, e-distribución mantiene protocolos específicos de coordinación con organismos de protección civil, administraciones locales y autonómicas, así como con los diferentes dispositivos de emergencia.

Estos mecanismos cobran especial relevancia durante la temporada de mayor riesgo de incendios forestales.

Entre las medidas previstas se encuentra la posibilidad de realizar desconexiones preventivas de determinadas instalaciones eléctricas cuando las circunstancias así lo aconsejen para garantizar la seguridad de los equipos de intervención y facilitar las labores de extinción.

Además, técnicos de la compañía participan sobre el terreno y en los centros de coordinación cuando se producen emergencias relevantes, contribuyendo a una respuesta conjunta y coordinada.

Sobre Endesa

Endesa es la compañía eléctrica líder en España y la segunda de Portugal. Además, es el segundo operador gasista del mercado español. Desarrolla un negocio integrado de generación, distribución y comercialización eléctrica, y ofrece servicios de valor añadido orientados a la electrificación de los usos energéticos de hogares, empresas y administraciones públicas. Endesa está comprometida con los ODS de Naciones Unidas y la responsabilidad social corporativa. En este último ámbito actúa también desde la Fundación Endesa. Nuestro equipo humano suma alrededor de 9.000 empleados. Endesa forma parte de Enel.