EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

Estados Unidos ha bombardeado varias zonas civiles y militares de Venezuela, incluida la capital Caracas, y ha capturado y trasladado fuera del país a su líder Nicolás Maduro, según ha confirmado el presidente estadounidense Donald Trump, que ha calificado de "exitoso" el ataque contra el país sudamericano

Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela y cómo lo está viviendo la comunidad venezolana residente en Canarias.

Delcy Rodríguez y Erdogan acuerdan celebrar en noviembre la V Comisión Mixta de cooperación La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó este lunes que en la reunión con su homólogo de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan, acordaron realizar la V Comisión Mixta de Cooperación, en noviembre próximo, para profundizar la cooperación bilateral entre ambas naciones. "Hemos acordado que en el mes de noviembre se realizará la V Comisión Mixta entre nuestros países, en Venezuela, además de la feria internacional, donde recibiremos empresas de Turquía", indicó la mandataria en declaraciones al canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

El sismo de Cuba provoca sacudidas, evacuaciones y llamadas de emergencia en Florida El sismo de magnitud 6,2 que azotó este lunes a Cuba provocó también sacudidas en Florida, en el sur de Estados Unidos, donde el Ayuntamiento de Miami y el Condado de Miami-Dade reportaron evacuaciones y llamadas a los servicios de emergencia, aunque sin ningún incidente mayor ni daños reportados. El epicentro del terremoto se ubicó en el mar Caribe, a unos 100 kilómetros al noroeste del municipio cubano de Mantua, pero "sacudidas se han sentido en gran parte de Florida", avisó la oficina de Miami del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, en inglés), con reportes de temblores tan al norte como Orlando.

Raúl Castro participa en un acto de ascensos y condecoraciones a militares en Cuba El expresidente cubano Raúl Castro (2008-2018) participó este sábado en un acto de ascensos y condecoraciones en La Habana a varios oficiales del Ministerio del Interior (MININT), difundió en sus redes sociales el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel. "Junto al General del Ejército y con motivo del 65 aniversario del glorioso MININT, participamos en actos de ascensos y condecoraciones a jefes y oficiales de destacada trayectoria. Felicidades a todos, con profunda admiración y gratitud por su obra noble y sacrificada", puntualizó Díaz-Canel en su mensaje. La ceremonia de hoy es la segunda aparición pública de Castro en los últimos dos días, después de que fuera imputado de cargos penales en Estados Unidos por el derribo de dos avionetas de exiliados hace treinta años.

Cuba ofrece a cubanos en el exterior y a otros países operar hoteles en la isla El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, da por hecho que habrá hoteles en la isla que tendrán que operar y asegura que están estudiando distintas modalidades de negocio con cubanos que quieran invertir y administrar hoteles y personas de otros países o entidades que no tienen cuentas ni dependencia de Estados Unidos. Este viernes se cumple el plazo fijado por el gobierno de Estados Unidos a las empresas extranjeras para deshacer sus lazos económicos y empresariales con Cuba y las empresas del conglomerado de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), Gaesa, si no quieren enfrentarse a represalias.

Delcy Rodríguez se reúne en India con el embajador de EEUU en plena apertura petrolera La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, sostuvo en Nueva Delhi un "encuentro de cortesía" con el embajador de Estados Unidos en la India, Sergio Gor, durante una visita petrolera que avanza bajo el nuevo margen abierto por Washington para el crudo venezolano. "El intercambio se produce en un escenario de dinamismo para la diplomacia venezolana, que busca afianzar sus lazos estratégicos globales y que da continuidad a las recientes mesas de trabajo y reuniones de alto nivel sostenidas en Caracas con altos representantes estadounidenses", señaló la nota presidencial venezolana.

Maduro incorpora a la defensora de 'Diddy' Combs a su equipo de abogados El presidente depuesto de Venezuela Nicolás Maduro, incorporó este jueves a la abogada principal de 'Diddy' Combs, magnate del hip-hop condenado por dos cargos por transportar personas para ejercer la prostitución, a su equipo de defensa de acuerdo con registros judiciales consultados por EFE. La abogada Anna Estevao, del bufete Harris Trzaskoma, fue incorporada formalmente al equipo legal de Maduro mediante una notificación presentada ante el Tribunal Federal para el Distrito Sur de Nueva York, donde el presidente depuesto enfrenta cargos de narcoterrorismo y tráfico de drogas por los que se declaró no culpable.

El presidente de Cuba denuncia la última lista de sanciones de EEUU contra la isla El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, denunció este jueves la última "lista ilegítima de sanciones" en la que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó a dirigentes (entre ellos, él mismo), organizaciones y empresas cubanas. Díaz-Canel también calificó de "amenazadoras" las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre Cuba. "El presidente de EE.UU hace nuevas declaraciones amenazadoras contra Cuba; y el Departamento del Tesoro incorporó nuevos nombres de dirigentes, organizaciones y empresas cubanas a una lista ilegítima de sanciones", escribió el mandatario en las redes sociales.

EEUU emite sanciones contra el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel El Tesoro de Estados Unidos ha incluido este jueves en su lista de sancionados al presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y a otras cuatro personas entre las que figura su predecesor, Raúl Castro, en el marco de las presiones de la Administración Trump a las autoridades cubanas y del bloqueo al país caribeño. Los otros tres sancionados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos ha sancionado son la primera dama y segunda esposa de Díaz-Canel, Lis Cuesta Pedraza; el hijo de esta e hijastro del presidente cubano, Manuel Anido Cuesta; además del único hijo de Raúl Castro, Alejandro Castro. La medida, que afecta asimismo a cinco entidades cubanas, es un paso más en la campaña de presiones del Gobierno de Estados Unidos contra las autoridades de la isla.

Putin admite que habló con EE.UU. sobre una posible operación a la venezolana en Cuba El presidente ruso, Vladímir Putin, admitió este jueves haber hablado con la parte estadounidense sobre una posible operación militar en Cuba similar a la llevada a cabo en diciembre del año pasado en Venezuela. "¿Hubo contactos con la Administración estadounidense sobre Cuba? Sí, los hubo", dijo Putin durante un encuentro con representantes de las principales agencias de noticias mundiales, entre ellas EFE, en el Palacio de Constantino en las afueras de la ciudad de San Petersburgo.