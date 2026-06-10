Galdós y Buñuel dialogan en Europa a través de un documental nacido en Gran Canaria

La literatura y el cine se dieron la mano en el Parlamento Europeo con la proyección del documental ‘Benito Pérez Buñuel’, una producción realizada en Gran Canaria que viaja al corazón de la obra de dos nombres esenciales de la cultura española: Benito Pérez Galdós y Luis Buñuel.

La película explora la influencia que el cineasta aragonés reconoció en el novelista canario y traza un puente creativo entre dos autores separados por el tiempo, pero unidos por una misma forma de mirar la realidad: incómoda, lúcida y profundamente humana.

A través de referencias literarias, materiales de archivo y recreaciones audiovisuales, ‘Benito Pérez Buñuel’ construye un relato que combina documental, ensayo cinematográfico y animación. Más que una aproximación biográfica, la obra propone un diálogo entre dos universos artísticos que ayudaron a definir el imaginario cultural español contemporáneo.

Galdós, desde la palabra; Buñuel, desde la imagen. Ambos retrataron las tensiones de su época, las contradicciones sociales y los márgenes de una España que sigue encontrando en sus obras una forma de reconocerse.

La cultura canaria llega al corazón de Europa

Durante la presentación, el eurodiputado Gabriel Mato, organizador del acto, destacó el valor de que una producción nacida en Canarias haya llegado a la sede del Parlamento Europeo.

Asimismo, añadió que "este tipo de proyecciones contribuyen a reforzar el diálogo cultural en el seno de la Unión Europea a través de dos creadores que supieron mirar a la realidad de frente sin doblegarse a los dogmas de su época".

Cinco años de investigación y creación

Tras la proyección se celebró un coloquio con los cineastas Marta de Santa Ana y Luis Roca, responsables del proyecto, quienes compartieron con el público el proceso creativo desarrollado durante más de cinco años.

Los autores explicaron que la película se articula a partir de fuentes literarias, documentación audiovisual y testimonios de especialistas. También detallaron el recorrido por distintos escenarios vinculados a la vida y la obra de Galdós y Buñuel, entre ellos Canarias, Madrid, Calanda, en Teruel, y Ciudad de México.

Durante el encuentro, ambos cineastas destacaron la complejidad de una producción que combina diferentes registros narrativos para poner en diálogo los mundos de Galdós y Buñuel desde una mirada contemporánea.

Un hito para el cine canario

La proyección de ‘Benito Pérez Buñuel’ supone un hito para el audiovisual de las Islas, al situar por primera vez un largometraje canario en la sede del Parlamento Europeo.

Este hecho coloca la creación cinematográfica del Archipiélago en el corazón de las instituciones europeas y permite proyectar ante el conjunto de Europa la riqueza cultural, literaria y artística de Canarias.

Gabriel Mato celebró que el Parlamento Europeo, al que definió como “la casa de la cultura europea y un espacio de encuentro de los pueblos europeos”, acogiera una obra capaz de unir memoria, creación y territorio.

Con esta proyección, ‘Benito Pérez Buñuel’ no solo reivindica la vigencia de dos gigantes de la cultura española, sino también la capacidad del cine canario para dialogar con Europa desde su propia voz.