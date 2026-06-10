El Gobierno cambia las normas: Óscar Puente se vuelve a olvidar de Canarias en el Verano Joven 2026 que incluirá estos descuentos en el transporte público en la península

Los jóvenes canarios no podrán aprovechar el Verano Joven 2026 dentro del archipiélago, salvo que viajen a la Península. Aunque el Ministerio de Transportes, dirigido por Óscar Puente, había prometido que este año tendría en cuenta a las islas, por ahora no consta ningún aviso sobre descuentos aplicables a los medios de transporte que se usan a diario en Canarias. Sin embargo, los menores de 30 años que viajen a cualquier punto de la España peninsular sí podrán beneficiarse de estas ayudas. La cuarta edición de este programa tan esperado todos los años se presenta como una continuidad de las pasadas convocatorias.

Ejemplos de ahorro en transporte público usando el Verano Joven / Ministerio de Transporte

El Consejo de Ministros aprobó ayer una vez más el Verano Joven, una iniciativa que permitirá acceder a rebajas de hasta el 90% en determinados servicios de transporte público. Estará vigente para los desplazamientos realizados entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2026. Su objetivo es facilitar la movilidad juvenil, fomentar el uso del transporte colectivo y aliviar el impacto económico que supone viajar durante la temporada estival. La medida contará este año con una dotación cercana a los 130 millones de euros.

Más de 16 millones de viajes desde su creación

El programa nació en 2023 y, según los datos del Ministerio, se ha convertido en una de las iniciativas con mayor aceptación entre la población joven. Durante sus tres primeras ediciones, más de 4 millones de usuarios realizaron más de 16 millones de desplazamientos gracias a estas bonificaciones.

La evolución de las cifras refleja un crecimiento constante:

2023: 1.131.445 jóvenes realizaron 3.998.816 viajes.

1.131.445 jóvenes realizaron 3.998.816 viajes. 2024: 1.393.309 usuarios efectuaron 5.187.557 desplazamientos.

1.393.309 usuarios efectuaron 5.187.557 desplazamientos. 2025: 1.553.358 beneficiarios completaron 6.873.417 viajes.

Solo el año pasado se registró un incremento del 30% en el número de trayectos respecto a 2024, consolidando la iniciativa como una de las más utilizadas por los jóvenes españoles durante el verano.

Evolución del Verano Joven desde su creación / Ministerio de Transporte

Qué descuentos ofrece el Verano Joven 2026

Las ayudas se aplicarán sobre billetes sencillos y de ida y vuelta adquiridos para viajar dentro del periodo de vigencia del programa. Las bonificaciones aprobadas para este año son las siguientes:

90% de descuento en autobuses regulares de competencia estatal.

en autobuses regulares de competencia estatal. 90% de descuento en trenes de Media Distancia convencional y ancho métrico.

en trenes de Media Distancia convencional y ancho métrico. 50% de descuento en billetes sencillos de servicios Avant.

en billetes sencillos de servicios Avant. 50% de descuento en trenes comerciales y de alta velocidad, incluidos AVE, Avlo, Ouigo, Iryo y otros operadores, con un máximo de 30 euros de rebaja por billete.

en trenes comerciales y de alta velocidad, incluidos AVE, Avlo, Ouigo, Iryo y otros operadores, con un máximo de 30 euros de rebaja por billete. 50% de descuento en el pase Interrail Global Flexible de 10 días en dos meses comercializado por Renfe.

Según los cálculos realizados a partir de la edición anterior, el ahorro medio alcanzó los 24,5 euros por billete de autobús, alrededor de 18 euros por trayecto de alta velocidad y unos 168 euros en el pase Interrail.

El Verano Joven 2026 mantiene los mismos descuentos de siempre / Ministerio de Transporte

Requisitos para acceder a las ayudas

El programa está dirigido a jóvenes que cumplan dos condiciones fundamentales:

Tener entre 18 y 30 años , es decir, haber nacido entre el 1 de enero de 1996 y el 31 de diciembre de 2008.

, es decir, haber nacido entre el 1 de enero de 1996 y el 31 de diciembre de 2008. Tener nacionalidad española o residencia legal en España.

Además, será obligatorio registrarse previamente en la plataforma habilitada por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Una vez validada la información personal mediante DNI o NIE, el solicitante recibirá un código individual e intransferible que deberá utilizar al comprar los billetes en las páginas web de los distintos operadores.

Canarias mantiene el descuento de residente

Aunque los jóvenes canarios no se beneficien de las ayudas del Verano Joven, siguen manteniendo la bonificación estatal del 75% para los vuelos y conexiones marítimas. El decreto aprobado por el Gobierno deja fuera del programa los desplazamientos en avión y barco. Esto significa que los residentes canarios seguirán utilizando mientras que los descuentos del Verano Joven podrán aplicarse posteriormente a los trayectos terrestres realizados en la Península.

Desde el Ministerio defienden que la iniciativa no solo ayuda a los jóvenes a viajar con menor coste, sino que también favorece la reducción del uso del vehículo privado, contribuye a disminuir emisiones contaminantes y fortalece sectores como el turismo, la cultura y la actividad económica en numerosos municipios.

Con una nueva edición ya aprobada y tras haber superado los 16 millones de desplazamientos acumulados desde 2023, el Verano Joven afronta este 2026 con el reto de volver a batir récords de participación durante los meses de vacaciones.