Guía del peregrino para la visita del papa a Canarias: recomendaciones y consejos útiles para sobrevivir a los actos de León XIV

Ya no queda nada. Mientras la ciudad de Barcelona toma el testigo de Madrid para recibir a León XIV en su primer viaje apostólico a España, en Canarias se ultiman todos los detalles para recibir al pontífice. Con el objetivo de hacer más llevadero el impresionante despliegue de seguridad y logística necesario tanto en Gran Canaria como en Tenerife para el histórico acontecimiento de este jueves y viernes, días 11 y 12 de junio, bueno es hacer acopio de consejos prácticos y tips de seguridad para sobrevivir a que es un evento de naturaleza singular, no solo por su relevancia histórica e internacional, sino porque prácticamente supone el blindaje al tráfico de los puntos neurálgicos de la visita.

El paso más importante, una buena planificación

Por este motivo, todas las instituciones -tanto civiles como religiosas- implicadas en la organización del viaje papal coinciden en lanzar el que es, sin duda, el consejo clave para disfrutar de la visita del pontífice sin morir en el intento. Es necesario, antes de cualquier otro tipo de consideración, planificar los desplazamientos con antelación, teniendo siempre en cuenta los posibles cortes de tráfico, las restricciones de estacionamiento y los desvíos señalizados, que son muchos y variados para los seis actos principales previstos en ambas Islas: Arguineguín, la catedral de Santa Ana y el Estadio de Gran Canaria y el centro de acogida de Las Raíces, la plaza del Cristo de La Laguna y el muelle capitalino en Tenerife. Una sugerencia que puede resultar muy práctica es calcular que se tardará, al menos, el doble de lo habitual en llegar a las zonas por las que pasará León XIV.

Los que prefieran no acudir a la cita con el santo padre también pueden poner de su parte para que todo discurra con tranquilidad. La premisa es sencilla: hay que evitar, en la medida de lo posible, hacer desplazamientos innecesarios en las zonas afectadas durante el horario del evento. Compartir vehículos para reducir el número de desplazamientos también será una buena opción durante esas dos jornadas.

Mejor en transporte público

El transporte público será el mejor aliado del peregrino canario este jueves y viernes. En ambas islas se ha previsto un dispositivo especial para añadir plazas a los servicios en el horario de los actos. Antes de salir de casa, por lo tanto, es conveniente revisar los horarios, las paradas que están disponibles y estar atentos a los posibles cambios en el servicio, tanto de taxi como de guaguas y tranvía (en el caso de Tenerife). Asimismo, es fundamental atender en todo momento las indicaciones del personal de seguridad, emergencias y de la organización, así como mantenerse informado a través de los canales oficiales.

Respetar indicaciones y señalización

Aunque parezca una obviedad, otra de las indicaciones que se repiten para toda la agenda papal es la de la necesidad de respetar la señalización provisional y permanente, así como las de los agentes de la autoridad. Además de seguir, en todo momento, las indicaciones del personal de la organización y de los servicios de emergencia. Ante cualquier incidencia o situación de emergencia deberá contactarse inmediatamente con el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112. Del mismo modo, se solicita facilitar el acceso y la intervención de los servicios de emergencia cuando sea necesario.

Sin empujones ni objetos voluminosos

Las personas asistentes deben evitar las zonas excesivamente congestionadas y acudir sin objetos que puedan dificultar la movilidad o el tránsito de otras personas. También se recuerda la importancia de no provocar empujones ni detenerse en áreas habilitadas para el paso. En el caso de los menores de edad, se recomienda que acudan acompañados por una persona adulta y correctamente identificados. Asimismo, resulta aconsejable establecer previamente puntos de encuentro para facilitar la localización de familiares o acompañantes en caso de extravío.

¿Qué llevar? Cuidado con el sol

Teniendo en cuenta las condiciones meteorológicas previstas para estas dos jornada, se recomienda mantenerse protegido del sol, utilizar gorra o elementos de protección adecuados y permanecer correctamente hidratado durante toda la celebración de los actos.

Desde la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, que ha lanzado también su propia batería de indicaciones para las dos jornadas papales, apuestan por el agua o las bebidas con sales minerales y por evitar el exceso de cafeína, el alcohol o los refrescos muy azucarados, que actúan como aceleradores de la deshidratación.

Ropa ligera de algodón, una pieza de abrigo y un paraguas

En cuanto a la vestimenta, será necesario adaptarla a los cambios térmicos de la jornada y elegir ropa fresca, holgada y de tejidos naturales transpirables. El algodón deberá ser un tejido preferente. Aunque no está de más llevar alguna pieza de abrigo ligero en la mochila para cuando caiga el sol. "También se recomienda llevar un paraguas pequeño, pues puede servir eficazmente como sombrilla para resguardarse de la radiación directa en las horas críticas de espera y le protegerá si surge un chubasco imprevisto", recuerdan desde el departamento sanitario autonómico.

En cuanto al calzado, es mejor no arriesgar y llevar uno que ya hayamos estrenado, bien amortiguado o que sea de tipo deportivo. Es indispensable aplicar protector solar de alta graduación (SPF +50) media hora antes de salir de casa y reaplicarlo luego cada dos horas. En la mochila hay que llevar, además, una gorra, sombrero o pamela y unas gafas de sol homologadas con filtro UV para evitar la fatiga ocular.

Pacientes crónicos

Por último, se recuerda a las personas con diabetes, hipertensión, enfermedades cardíacas u otras patologías crónicas, extremar las precauciones para disfrutar de la jornada de forma segura. Por ello, se aconseja llevar consigo las dosis de medicación de todo el día en un pastillero accesible, más dos dosis de reserva por si se retrasara el regreso. También debe llevarse la tarjeta sanitaria original y una copia en papel de su último informe clínico o tratamiento habitual.