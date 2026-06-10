¿Por qué hay galaxias sin estrellas? Canarias describe el origen de los "fantasmas" del cosmos

Hay galaxias que no brillan con luz propia. En realidad, no emiten ninguna luz porque les es imposible crear estrellas. Son las conocidas como galaxias "oscuras", un elemento más del intrincado ecosistema de la materia oscura, esa hipotética propiedad cósmica casi tan esquiva como enigmática y abundante en el cosmos –forma parte casi del 85% del universo–. La existencia de estas galaxias exhibe una realidad incómoda para la astronomía, ya que hasta ahora, se desconocía por qué eran incapaces de formar cúmulos celestes a su alrededor. Hoy, un estudio realizado en Canarias arroja luz en medio de una sombría oscuridad.

En concreto, el estudio pionero, publicado en la revista Astronomy & Astrophysics y liderado por el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) y la Universidad de La Laguna (ULL), demuestra que estas galaxias se forman por una circunstancia concreta a la que está expuesta la materia oscura. "Estas galaxias surgen en halos de materia oscura con propiedades específicas, en los que el gas no alcanza nunca las densidades necesarias para desencadenar la formación estelar", explica Guacimara García Bethencourt, doctoranda de la ULL que está desarrollando su tesis en esta materia.

El estudio, que firma con sus supervisores Arianna Di Cintio y Sébastien Comerón, ambos profesores en el Departamento de Astrofísica de la ULL e investigadores del IAC, también proporciona claves para detectar este tipo de objetos en la inmensidad del universo pese a que no emiten ninguna luz.

Las galaxias oscuras, una obsesión cosmológica

Y este hallazgo podría llegar en un momento mejor, pues las galaxias oscuras son una de las obsesiones del debate cosmológico actual. En las últimas semanas, tanto la NASA como la ESA han anunciado el descubrimiento de los primeros candidatos observacionales de galaxias oscuras, incluyendo el objeto Cloud-9, confirmado con el telescopio Hubble.

Cloud-9 es una enorme nube de gas que no contiene ni una estrella. Se localiza en las proximidades de la galaxia espiral Messier 94, a unos catorce millones de años luz de la Tierra y pronto se consideró que estaba dominada por la gravedad de la materia oscura. El gas que compone Cloud-9 está formado principalmente por hidrógeno neutro, el elemento más abundante del universo y la materia prima fundamental para la formación de estrellas.

Hasta ocho galaxias oscuras en la Vía Láctea

En este sentido, los investigadores canarios predicen que hasta ocho galaxias oscuras podrían ser observables en el entorno cercano de la Vía Láctea a través de la emisión de hidrógeno neutro, lo que abre la puerta a la puerta a su detección en futuros sondeos.

Sin embargo, este trabajo no solo refuerza una de las predicciones fundamentales del modelo cosmológico Lambda-Materia Oscura Fría (ΛCDM), marco teórico estándar que describe el origen, la evolución y el destino del universo, sino que ofrece una guía concreta para descubrir una población de galaxias que, hasta ahora, ha permanecido oculta. "El universo podría estar lleno de galaxias invisibles… y estamos más cerca que nunca de encontrarlas", concluye la investigadora.