La ley de cabildos mantiene en el año 2040 el final de las galerías privadas de agua en Canarias

La nueva ley de cabildos aprobada este miércoles en el Parlamento no modificará la actual legislación canaria para frenar o retrasar la expropiación de pozos y galerías privadas de agua prevista para el año 2040. CC y PSOE desistieron de presentar, como sí hicieron durante el debate en ponencia del dictamen aprobado, una enmienda 'in voce' para lograr este objetivo, ya que NC-Bc se opuso a que esta modificación se debatiera (las enmiendas 'in voce' deben ser aceptadas por unanimidad), por lo que la iniciativa, promovida y negociada con los grupos parlamentarios desde el Cabildo de Tenerife, no se incluyó al final en la legislación cabildicia.

El líder y portavoz de los 'canaristas', Luis Campos, argumentó en los pasillos del Parlamento tras la votación que la oposición de su formación política a la modificación que impulsaban nacionalistas y socialistas no se debía a no compartir el fondo del argumento, sino la forma en que se quiso hacer efectivo: "Es un problema grave en un asunto vital para Canarias que no se puede incluir por la puerta de atrás en una ley distinta a la de aguas de 1990".

De esta forma, NC-Bc abre la puerta a que se debata "antes de que acabe la legislatura", y aunque aún quedan 14 años para la expropiación forzosa, un texto legislativo específico para extender los derechos de explotación privada hasta 2040.

De izquierda a derecha los presidentes de La Palma, Sergio Rodríguez; Fuerteventura, Lola García; Tenerife, Rosa Dávila, y la vicepresidenta de El Hierro, Ana González, en la tribuna de autoridades del Parlamento. / Álex Rosa

Emergencia hídrica y cambio climático

Al respecto, el socialista Manuel Fumero aseguró que "muchos propietarios de pozos y galerías, ante la incertidumbre, están dejando de limpiar los acuíferos, lo que provoca que se sequen" lo que agrava el problema de emergencia hídrica frente al ya imparable cambio climático: "No olvidemos que existen 9.000 dueños de pozos y galerías que dan de beber al 70% de la población canaria".

Por su parte, la nacionalista Socorro Beato insiste en que la enmienda 'in voce' que vetó NC era "la técnica parlamentaria" más adecuada, toda vez que la propia ley de cabildos modifica, en su disposición final quinta, el artículo 15 de la ley de aguas en tanto en cuanto "el presidente o presidenta del consejo insular será la persona titular de la Presidencia o la persona titular del área o departamento del cabildo correspondiente al que se encuentra adscrito el organismo". Por tanto, según el argumento de Beato, "no se modificaba por la puerta de atrás nada, ya que la ley de cabildos modifica, con el voto favorable de NC, la legislación de 1990 y la enmienda 'in voce' era el mecanismo más adecuado".

Salvo esta discrepancia, el resto del debate cosechó un gran consenso del que, como es tradicional, no participaron los tres diputados de Vox, por entender, como dijo Paula Jover, que esta nueva ley "refuerza un poder insular que vacía a la Comunidad Autónoma, nosotros queremos recentralizar competencias y no que se transfiera cada día más, pues no necesitamos más cargos, sino menos Administración".

Este argumento de Jover llevó a la socialista Nayra Alemán a felicitarse de que Vox no haya "tocado el balón en los cabildos y espero que no lo haga nunca, pues ni los conocen ni los entienden".

Socorro Beato (i) conversa con Ana Oramas en presencia de José Miguel Barragán. / Andrés Gutiérrez

22 competencias blindadas

El nuevo texto refrendado por el Parlamento elimina "las previsiones relativas a la suspensión, modificación y revocación de transferencias" de las competencias delegadas y asumidas por las corporaciones insulares y establece que las "transferencias de competencias conllevan la titularidad plena, y no solo su gestión", es decir, que ya no habrá competencias 'prestadas' ni 'tuteladas' por la Comunidad Autónoma que puedan ser arrebatadas a los cabildos.

Tal y como consagra el artículo 70.2 del vigente Estatuto de Autonomía, los cabildos insulares, "como instituciones de la Comunidad Autónoma, ejercerán funciones ejecutivas de carácter insular" en un total de 22 competencias y, con esta nueva ley todas ellas quedarán blindadas mediante un sistema "basado en la lealtad institucional mutua y bidireccional".

Luis Campos (d) y Carmen Hernández en sus escaños del Parlamento. / Andrés Gutiérrez

Extraterritorialidad

No es la única reforma, a propuesta de AHI, se incluye el concepto de extraterritorialidad, que definió el diputado Raúl Acosta: "Instaurar el interés insular fuera de la isla para poder construir residencias para estudiantes o para quienes se tienen que trasladar al hospital, pues la realidad de los ciudadanos no termina en el puerto y los aeropuertos".

La intervención más jurídica la efectuó Luz Reverón (PP) al resaltar que la nueva ley ofrece "respuestas claras” para evitar que la doble naturaleza de los cabildos, como institución local y entidad de la Comunidad Autónoma, se convierta en una "fuente permanente de dudas sobre cómo deben ejercerse determinadas funciones o sobre cuál es el régimen jurídico que hay que aplicarle".

Sin zonas grises

“No podemos hablar de zonas grises, no puede haber interpretaciones diferentes dependiendo de los cabildos o dependiendo del habilitado nacional que le toque”, indicó la portavoz conservadora.

Por su parte, el portavoz de ASG, Casimiro Curbelo, que también es presidente del Cabildo de La Gomera, destacó que las corporaciones insulares son administraciones "singulares, eficientes y queridas por los ciudadanos" y reclamó una descentralización de competencias "aún mayor" frente al predominio político y económico de Tenerife y Gran Canaria y demandó "más competencias" para las islas no capitalonas, así como una fiscalidad específica que atienda sus particularidades.

"Hoy hacemos país", resumió Campos. "Parece que el acuerdo se ha convertido en una excepción pero hoy esta Cámara demuestra que sigue siendo posible encontrar puntos de encuentro cuando el interés general está por encima de las diferencias partidistas", remachó la nacionalista Beato.