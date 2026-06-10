‘La llegada del papa’, el documental de Televisión Canaria que mira a la migración antes de la visita histórica de León XIV

La visita del papa León XIV a Canarias no será solo un acontecimiento histórico para las Islas. También será una oportunidad para mirar de frente una realidad que lleva tres décadas atravesando al Archipiélago: la migración por la ruta atlántica, las vidas que llegan, las que se pierden y las historias que demasiadas veces quedan reducidas a cifras. Con esa intención nace ‘La llegada del papa’, el documental de Televisión Canaria producido por La Huella Canaria que se estrena este miércoles en horario de máxima audiencia.

La pieza se presenta como una antesala emocional a la llegada del Pontífice. Sus creadores la definen, incluso, como una especie de vigilia audiovisual. “No sé si es correcto decirlo así, pero va a ser como una vigilia, nuestra particular vigilia con la que vamos a esperar la llegada del Papa”, explican desde el equipo creativo. La idea no es contar únicamente la agenda oficial ni el despliegue institucional de una visita sin precedentes, sino detenerse en el motivo de fondo que ha situado a Canarias en el centro de la mirada del Vaticano.

Una idea nacida en un café

El germen del documental surgió de una conversación sencilla. “La idea nace tomándonos un café, Eduardo Viera y yo”, recuerda Cristian Olivares, codirector y guionista del proyecto junto a Viera. A principios de año, cuando ya empezaba a tomar fuerza la posibilidad de que el Papa visitara Canarias, ambos entendieron que tenían delante una historia que exigía algo más que una cobertura convencional.

“Empezamos a hablar en enero y ya por ese entonces comenzaba a barruntarse la posibilidad de que el Papa viniese a Canarias. Entendimos que era una obligación moral y un reto profesional de altura”, señala Olivares. A partir de ahí, el equipo empezó a imaginar cómo contar un acontecimiento que desbordaba lo religioso y que conectaba con asuntos profundamente sociales, históricos y humanos.

La propuesta tomó forma con la incorporación de Sergio Rodríguez, productor ejecutivo de La Huella Canaria, productora encargada de ejecutar la obra en colaboración con Televisión Canaria. El objetivo era claro: explicar qué supone organizar un evento de esta magnitud, pero también indagar en las razones que han convertido la visita en un gesto de enorme carga simbólica.

Más allá del acontecimiento

‘La llegada del papa’ aborda los preparativos de la visita, las instituciones implicadas y el complejo engranaje que se activa cuando una figura como León XIV aterriza en un territorio insular. Pero el documental no se queda en el dispositivo. Sus responsables quisieron ir más allá de la logística y plantear una pregunta incómoda: por qué el Papa viene a Canarias y qué significa hacerlo en un momento marcado por la crisis migratoria.

“Nace de la necesidad de contar esta realidad, de explicar este gran acontecimiento, sus curiosidades, cómo se organiza y cómo se desempeña un evento de esta magnitud”, destacan sus creadores. Esa voluntad llevó al equipo a construir un relato con numerosos testimonios, voces institucionales y perfiles vinculados directamente a la acogida, el rescate, la memoria y la experiencia migratoria.

El proceso obligó a seleccionar entre decenas de nombres y enfoques posibles. “Llegó un momento en el que teníamos 45 o 50 nombres y nos preguntábamos cómo metíamos todo eso en el documental”, reconocen. La solución fue ordenar el relato a través de testimonios capaces de aportar contexto, emoción y memoria.

Memoria canaria y ruta atlántica

Uno de los ejes del documental es la necesidad de recordar que Canarias también fue tierra de emigrantes. La obra plantea una lectura desde lo que sus creadores llaman “pedagogía de la memoria”: mirar a quienes llegan hoy sin olvidar que durante generaciones muchos canarios también se vieron obligados a marcharse.

“Debemos recordar que el pueblo canario fue un pueblo migrante”, subrayan desde el equipo. Esa idea sirve como punto de partida para aproximarse a la realidad de los niños, las niñas y los adultos que alcanzan las costas del Archipiélago tras atravesar una de las rutas más peligrosas del mundo.

El documental incorpora además una mirada histórica a la crisis migratoria en Canarias. Fernando Canellada participa con una aportación vinculada a los primeros relatos periodísticos sobre la llegada de embarcaciones a Fuerteventura, entre ellos la crónica escrita por Juan Ignacio Jiménez de Misa. Su intervención permite trazar un puente entre el presente y el inicio de un fenómeno que ya acumula alrededor de 30 años de historia reciente en las Islas.

“Convertimos en cifras a las personas”

La parte más humana del documental aparece en la reflexión sobre cómo se cuenta la migración. Sus creadores advierten del riesgo de convertir cada llegada en un dato más, sin detenerse en las biografías que hay detrás. “Convertimos en cifras a las personas. Nos olvidamos de sus historias, de dónde vienen, de por qué vienen y, cuando ya están aquí, nos olvidamos de qué ocurre con ellas. Eso no debería pasar”, afirman.

Esa frase resume el espíritu de ‘La llegada del papa’. El documental no pretende dar una respuesta cerrada, pero sí remover la mirada del espectador antes de una visita llamada a situar a Canarias en el foco internacional. El equipo incluso intentó llegar más lejos en el proceso de producción. “Lo tengo que reconocer: pedimos audiencia con el papa León XIV, pero ahí sí que no pudimos llegar”, admiten.

Aun así, consideran que el resultado ha sido un trabajo especialmente significativo. “Ha sido un auténtico honor hacer este documental”, sostienen. Para sus responsables, la llegada del Papa puede abrir una conversación social que vaya más allá de la agenda institucional y que ayude a comprender el drama humano que se vive en el Atlántico.

Una vigilia para mirar de otra manera

La emisión de ‘La llegada del papa’ convierte la noche previa a los actos centrales de León XIV en Canarias en una especie de espera colectiva. No desde la solemnidad vacía, sino desde el intento de aportar contexto a una visita que se entiende mejor cuando se mira hacia Arguineguín, Las Raíces, Salvamento Marítimo y las vidas que cruzan el océano buscando una oportunidad.

“Me gustaría que la llegada del Papa cambiara eso y que la gente fuese consciente de por lo que pasa una persona cuando decide abandonar su casa y emprender un nuevo rumbo”, concluyen sus creadores. Esa es, en realidad, la tesis de fondo del documental: que el viaje de León XIV a Canarias no sea recordado únicamente como una imagen histórica, sino como una llamada a recuperar el rostro humano de la migración.