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Mauritania rescata a cerca de 125 migrantes en una embarcación frente a sus costas

Una embarcación procedente de Gambia con 124 personas a bordo, incluyendo trece niños, fue localizada frente a Nuamghar

04/01/2025 Varios servicios de emergencia atienden a migrantes recién rescatados de un cayuco, en Puerto Naos, a 4 de enero de 2025, en Arrecife, Lanzarote, Canarias (España). Salvamento Marítimo ha rescatado en la mañana de este sábado en aguas de Marruecos a alrededor de 110 personas, entre las cuales hay 23 mujeres y seis o siete menores, que viajaban a bordo de dos pateras con destino a Canarias. SOCIEDAD Europa Press Canarias - Europa Press

04/01/2025 Varios servicios de emergencia atienden a migrantes recién rescatados de un cayuco, en Puerto Naos, a 4 de enero de 2025, en Arrecife, Lanzarote, Canarias (España). Salvamento Marítimo ha rescatado en la mañana de este sábado en aguas de Marruecos a alrededor de 110 personas, entre las cuales hay 23 mujeres y seis o siete menores, que viajaban a bordo de dos pateras con destino a Canarias. SOCIEDAD Europa Press Canarias - Europa Press / Europa Press Canarias - Europa P. Europa Press

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La Provincia

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Las Palmas de Gran Canaria

Las autoridades de Mauritania han anunciado el rescate de cerca de 125 migrantes en otra embarcación localizada frente a las costas de la localidad de Nuamghar, con lo que ascienden a cerca de un millar los interceptados durante las últimas dos semanas en aguas del país africano.

El Ministerio de Pesca e Infraestructuras Marítimas y Portuarias de Mauritania ha señalado en un comunicado publicado en redes sociales que la embarcación fue localizada el martes frente a la citada localidad y ha detallado que la misma inició su ruta en la capital de Gambia, Banjul, con 124 personas a bordo, incluidos trece niños.

Así, ha señalado que entre estas personas hay 52 gambianos, 45 senegaleses, 15 malienses, seis ciudadanos de Guinea Conakry, cinco marfileños y un burkinés. Además, ha reseñado que los equipos mauritanos "dieron inmediatamente ayuda humanitaria y atención médica" a los migrantes.

Mauritania es uno de los principales puntos de salida de la ruta del Atlántico, con fuertes corrientes y considerada una de las rutas a Europa más peligrosas, con un aumento de las travesías durante los últimos años y las Islas Canarias como principal destino.

Noticias relacionadas y más

La Organización Mundial para las Migraciones (OIM) recoge en su página web que alrededor de 6.600 personas han muerto o han sido dadas por desaparecidas desde 2014 en esta ruta, solo por detrás de los datos registrados en el desierto del Sáhara, donde se han documentado más de 7.000 muertos y desaparecidos.

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