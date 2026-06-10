Papa León XIV en Gran Canaria: últimas horas para conseguir la entrada y preparar el acceso

La visita del papa León XIV a Gran Canaria entra en su cuenta atrás definitiva. La llegada del Pontífice a la isla está prevista para este jueves 11 de junio y miles de personas ultiman ya los preparativos para asistir a una jornada histórica en Canarias.

Uno de los actos centrales será la gran Eucaristía en el Estadio de Gran Canaria, una celebración que reunirá a numerosos fieles y que contará con un sistema especial de acceso. Por eso, la organización insiste en un mensaje claro: no se podrá entrar al recinto sin haber completado antes todos los trámites obligatorios.

Quienes todavía no hayan finalizado el proceso deben hacerlo cuanto antes. La inscripción, la validación, la descarga de la entrada y la recogida de la pulsera forman parte de los pasos necesarios para poder acceder al estadio.

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La visita de León XIV a Gran Canaria no será un acto cualquiera. Se trata de uno de los acontecimientos religiosos, sociales e institucionales más importantes vividos en el Archipiélago en los últimos años.

Por ese motivo, el dispositivo de acceso será más exigente que en otros eventos multitudinarios. No bastará con acudir el día de la celebración a las inmediaciones del estadio. Para entrar será necesario contar con la documentación oficial prevista por la organización.

La previsión de una gran afluencia obliga a llegar con tiempo, revisar previamente todos los requisitos y evitar dejar cualquier trámite para última hora.

Requisitos para acudir al Estadio de Gran Canaria

El primer paso para asistir a la Eucaristía es haber realizado la inscripción previa obligatoria a través de los canales habilitados por la organización. Este registro permite ordenar la asistencia de personas individuales, familias, parroquias, movimientos eclesiales y grupos organizados. La inscripción es gratuita, pero imprescindible para continuar con el proceso.

Sin esa inscripción validada no se podrá obtener correctamente la documentación necesaria para acceder al recinto.

La entrada debe llevarse impresa

Una vez completada la inscripción, los asistentes deben descargar su entrada oficial. Aunque el documento se reciba en formato digital, la organización ha establecido que será obligatorio llevarlo impreso en papel.

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Esto significa que mostrar el PDF en el teléfono móvil no será suficiente en los controles de acceso. La entrada física deberá presentarse junto con el resto de elementos exigidos.

Por eso, quienes ya tengan la entrada descargada deben comprobar que la han impreso correctamente. Y quienes aún no lo hayan hecho deben hacerlo cuanto antes para evitar problemas el día del acto.

La pulsera acreditativa también será necesaria

Además de la entrada, será obligatoria la pulsera acreditativa. Este elemento funcionará como parte del control de acceso y permitirá ordenar la entrada de los asistentes al Estadio de Gran Canaria. Disponer únicamente de la entrada no garantiza el acceso si no se cuenta también con la acreditación correspondiente. Por tanto, quienes vayan a asistir deben asegurarse de haber completado también este paso.

Qué hay que llevar al estadio

Para evitar incidencias en los controles, los asistentes deberán acudir con toda la documentación preparada. Será necesario llevar la entrada oficial impresa, la pulsera acreditativa y el documento de identidad utilizado durante la inscripción.

Preparativos en el Estadio de Gran Canaria para la misa del papa León XIV / José Pérez Curbelo

La recomendación principal es revisar todo antes de salir de casa y llegar con suficiente antelación. La afluencia prevista será elevada y los controles de seguridad pueden generar esperas en determinados momentos.

El bando de Carolina Darias: civismo, respeto y colaboración

Con motivo de la visita, la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, ha emitido un bando municipal dirigido a la ciudadanía. En él hace un llamamiento a vivir esta jornada con responsabilidad, civismo y convivencia democrática.

La alcaldesa recuerda que se trata de un acontecimiento histórico para la ciudad y pide colaboración a vecinos, visitantes, comerciantes y profesionales ante las posibles afecciones que puedan producirse durante la jornada.

El bando también subraya la importancia de respetar la pluralidad de creencias y sensibilidades. La visita del Papa, según el mensaje municipal, debe ser una oportunidad para mostrar una ciudad hospitalaria, solidaria, diversa y organizada.

Planificar los desplazamientos será clave

El Ayuntamiento recomienda a la ciudadanía planificar los desplazamientos con antelación y utilizar el transporte público siempre que sea posible. La visita de León XIV provocará cambios importantes en la movilidad de la capital grancanaria, especialmente en zonas como Triana-Vegueta y Siete Palmas, donde se concentrarán algunos de los actos principales.

También se pide atender en todo momento las indicaciones de las autoridades, Policía Local, Agentes de Movilidad, servicios de emergencia, Protección Civil y el resto de dispositivos desplegados. El objetivo es facilitar el desarrollo de los actos, garantizar la seguridad y reducir al máximo las complicaciones en la vida diaria de la ciudad.

La llegada de León XIV ha generado una enorme expectación en Gran Canaria y en el conjunto de Canarias. La visita sitúa al Archipiélago en el centro de la atención religiosa, social y mediática. El ambiente ya se nota en distintos puntos de la isla, con miles de personas preparando su asistencia a una celebración que quedará marcada en la memoria colectiva.

La Eucaristía del Estadio de Gran Canaria será uno de los momentos más esperados de la visita. Pero para poder estar allí no bastan las ganas de participar. Es imprescindible cumplir todos los requisitos fijados por la organización.