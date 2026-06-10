Un recuerdo a los migrantes fallecidos en el mar

El pequeño pueblo marinero del sur de Gran Canaria, conocido como punto de llegada de pateras, recibirá mañana al papa León XIV. El pontífice visitará el muelle de Arguineguín para reunirse con migrantes y con las organizaciones humanitarias que les asisten.

La visita se producirá justo después de que el pontífice aterrice en Gando, sobre las 10.50 horas. El acto comenzará sobre las 11. 40 horas, durará una hora y se espera que acudan unas 2.000 personas; el 75% de ellas serán migrantes. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acompañará al papa León XIV. Junto a él, se desplazarán al muelle el ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños; el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres; la ministra de Migraciones, Elma Saiz; y la ministra de Defensa, Margarita Robles.

El muelle de Arguineguín se convirtió en uno de los grandes símbolos de la crisis migratoria en 2020 cuando se improvisó un campamento en el que llegaron a hacinarse cerca de 3.000 personas que habían llegado en patera a través de la ruta atlántica. La intención es que los migrantes sean los protagonistas del acto. Por ello, la mayoría de los asistentes serán personas migrantes latinoamericanas y africanas, así como voluntarios. Cuatro testimonios relatarán su experiencia migratoria ante el papa. También se rendirá homenaje a Salvamento Marítimo y a los pescadores, que a menudo son los primeros en auxiliar a las embarcaciones en peligro.

León XIV pronunciará un discurso de aproximadamente diez minutos. Tras esto, tanto el pontífice como los migrantes harán una cadena humana e irán arrojando coronas de flores al mar para recordar a las personas que perdieron su vida en la ruta atlántica. Además, en los mismos muros donde hace seis años cientos de migrantes sobrevivían hacinados en campamentos improvisados colgará una exposición fotográfica que documenta la crisis migratoria. Los asistentes podrán recorrerla durante el acto, en un ejercicio de memoria que busca evitar que la mirada se aparte de los cayucos y de su historia.

Plano corte de tráfico Mogán visita Papa / LP/DLP

PLAN DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS Filtros de control: el jueves, a partir de las 7.00 habrá tres controles en el kilómetro 52 de la GC-1, en el puente (una vez pasado el primer desvío) y en la zona de confluencia con El Pajar.

el jueves, a partir de las 7.00 habrá tres controles en el kilómetro 52 de la GC-1, en el puente (una vez pasado el primer desvío) y en la zona de confluencia con El Pajar. En caso de emergencia: se ha establecido un punto de aterrizaje del helicóptero en la calle Damasco, en la trasera a la Cooperativa de Autotaxis.

AFECCIONES AL TRÁFICO Cortes de calles: Mogán cerrará los tres principales accesos a Arguineguín a partir de las 9.30 de la mañana. El bloqueo para los vehículos se producirá desde la entrada de la GC-1 que conecta con la carretera GC-500 y también a partir de la rotonda de El Pajar. Para poder ingresar al pueblo en coche sin limitaciones horarias y sin acreditación, los conductores deberán coger la desviación de la GC-1 a través del enlace de Puerto Rico y recorrer la GC-500 hasta la rotonda conocida como ‘Cola de la Ballena’. Se habilitará un servicio de guaguas especial que saldrá desde la ‘Cola de la Ballena’ hasta Puerto Rico. Zonas de aparcamiento: algunas calles y zonas el estacionamiento estarán prohibidas a partir de las 8.00 horas de la mañana de hoy. Entre los lugares con estas limitaciones se encuentran la Plaza Negra y las calles Miguel Marrero Rodríguez, José Manuel Santana García, Juan Juana, Alcalde Paco González, Alonso Quesada y la avenida Manuel Álamo Suárez. Desde la Policía Local de Mogán se recomienda estacionar en la parte alta de Arguineguín.Entre las zonas señaladas figuran el tramo superior de la calle Damasco, la calle Ithaisa, la avenida Mencey y la avenida Aly.