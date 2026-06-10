La Ruta Canaria se cobra menos vidas pero se hace más letal: muere 1 por cada 5 que llegan

La Ruta Canaria de las pateras se ha cobrado este año 635 vidas, un 57 % menos que en el mismo periodo de 2025 (enero-mayo), pero se ha vuelto aún más peligrosa: en este momento, muere en ella una persona por cada cinco que llegan a tierra, según datos del colectivo Caminando Fronteras.

De acuerdo con el informe 'Monitoreo Derecho a la Vida' que publica dos veces al año esta ONG, en lo que va de 2026 han muerto intentando entrar en España 1.317 personas: 635 en la Ruta Canaria, 507 en la Ruta Argelina (Baleares), 99 en el estrecho de Gibraltar, 28 en el mar de Alborán y 48 en los cruces por la valla de Ceuta.

En estos primeros cinco meses del año, las llegadas irregulares por mar a España se han reducido a la mitad, según datos del Ministerio de Interior (7.858, -47,6 %), gracias al fuerte descenso de la presión migratoria sobre Canarias, que ha recibido un 71 % menos de personas a bordo de embarcaciones precarias (3.184).

En cambio, las llegadas por la Ruta Argelina a Baleares han crecido un 13,6 %, al pasar de 1.906 a 2.166, 260 más.

Menos migrantes fallecidos en Canarias y más en Baleares

Esas tendencias contrapuestas en las llegadas se reflejan en el comportamiento de las cifras de muertos que Caminando Fronteras recoge de las familias y colectivos de migrantes en cada ruta: los fallecidos han bajado un 29,4 % en el conjunto de España y un 57,1 % en Canarias, mientras que en Baleares han repuntado un 54,6 %.

La primera lectura que ofrecen estos datos es que la Ruta Argelina está a punto de igualar en mortalidad absoluta a la Canaria (507 víctimas frente a 635). Y la segunda evidencia que, tras el descenso de las cifras de víctimas en bruto, hay mayores tasas de letalidad.

Si de enero a mayo del año pasado perdió la vida en una patera a España una persona por cada ocho que sobrevivieron, este año ha muerto una por cada seis. En Canarias, la misma tasa ha pasado de una víctima por cada 7,4 supervivientes a una por cada cinco.

Y la Ruta Argelina se ha consolidado como la más peligrosa en términos comparativos, aunque no lo sea en cifras totales: ha pasado de un muerto por cada 5,8 supervivientes a uno por cada 4,3.

Visita del papa León XIV a Canarias

Caminando Fronteras presenta este año su informe justo antes de la visita del papa para subrayar el mensaje de León XIV, quien -recuerda el colectivo- "ha denunciado públicamente que las personas migrantes son tratadas en muchos países peor que animales y ha llamado a la necesidad de que los países les den una acogida respetuosa, se fortalezca el rescate y la asistencia a las víctimas y a garantizar un trato humano y justo".

Un grupo de migrantes tras su llegada a Canarias en patera. / Antonio Sempere - Europa Press

"Las cifras que hoy presentamos ilustran con exactitud la realidad a la que se refiere el papa y son la evidencia de lo que ocurre cuando esas palabras no se traducen en políticas concretas de protección del derecho a la vida", afirma Helena Maleno, fundadora de este colectivo, en un comunicado de prensa.

129 menores desaparecidos en el mar

El informe contiene más datos relevantes, como que, de enero a mayo, 27 embarcaciones desaparecieron en el mar sin supervivientes, o que entre todas las víctimas, hay 129 niñas y niños.

En el caso de Canarias, Caminando Fronteras constata que en los primeros meses de 2026 la mayoría de los cayucos procedían de Gambia y transportaban a gran número de personas, lo que agravaba el saldo de víctimas en cada naufragio o desaparición en el océano.

Migrantes rescatados en noviembre de 2024 por Salvamento Marítimo cerca del Puerto de la Restinga en El Hierro. / Europa Press

Se reactivan las llegadas a las islas de la provincia oriental de Canarias

En marzo, abril y mayo, añade, se reactivó el flujo de lanchas neumáticas hacia Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria desde la franja costera comprendida entre Agadir (Marruecos) y Dajla (Sahara).

"Se constata un desplazamiento progresivo de los puntos de salida hacia zonas más alejadas, con embarcaciones documentadas que partieron desde Essaouira (Marruecos, a 430 kilómetros de navegación de Lanzarote), lo que aumenta considerablemente la distancia y el riesgo para las personas a bordo", señala Caminando Fronteras.

El despliegue "sistemático" de medios aéreos de búsqueda en la ruta podría reducir de forma significativa su mortalidad, defiende esta ONG, que considera que "las disputas sobre la delimitación de zonas SAR (búsqueda y rescate) entre España y Marruecos se ha identificado como el principal factor de demora de los rescates, con consecuencias letales documentadas".