Suspendidos los conciertos del Tenerife Music Festival por la visita del papa León XIV

El Tenerife Music Festival se suspende por la visita del papa León XIV, este viernes, 12 de junio. Finalmente, tras varios días sin saber qué ocurriría con este encuentro del perreo y de la música urbana en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife, cuyo escenario se encuentra a escasos metros del lugar en el que el papa oficiará la multitudinaria misa, y sin que las administraciones implicadas dieran un paso adelante, ha sido la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife la que ha tomado la decisión. Lo ha hecho después de que este miércoles, 10 de junio, el Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, haya actualizado el Plateca (Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias), activando la alerta por eventos multitudinarios.

De esta forma, los conciertos de Rels B, Nathy Peluso y El Arrebato, incluidos en el cartel del Tenerife Music Festival para el viernes 12 de junio, a partir de las 17:00 horas, en la explanada del Puerto de Santa Cruz de Tenerife, no podrán celebrarse. Para el sábado están previstas las actuaciones de Camilo, Pablo Alborán, Ana Mena e Iván Ferreiro.Y es que con motivo de la activación de la alerta, el Gobierno de Canarias recomienda "evitar la celebración de actividades o eventos coincidentes en el entorno de los actos programados que puedan generar más aglomeraciones y afectar a la movilidad, a la seguridad o al normal desarrollo de los mismos".

Para la celebración de estos conciertos el viernes, estaba prevista una intensa actividad operativa y de ensayos desde las ocho de la mañana en el entorno del escenario de la explanada del Puerto, con un flujo constante de personal, artistas, proveedores y vehículos de producción. La intención era emplear unos 170 turismos y 25 camiones, y ocuparán la zona unos 400 trabajadores. Estos trabajos y ensayos se realizarían al mismo tiempo que el recorrido del papa por las calles de la ciudad y que la celebración de la eucaristía en el escenario instalado en la Dársena de Los Llanos, a unos 150 metros del construido para el festival.

Sin embargo, el evento contaba hasta ahora con todos los permisos necesarios, tanto por parte de la Autoridad Portuaria para la ocupación de la explanada del Puerto chicharrero, como por parte del Ayuntamiento de Santa Cruz, respecto a las licencias necesarias para llevar a cabo los conciertos. Asimismo, la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía habían dictaminado en dos informes que era "compatible" celebrar la misa con las pruebas de sonido previstas sobre el escenario del evento de música urbana, situado muy cerca del decorado para el multitudinario acto religioso. Los organizadores habían continuado con todos los preparativos.

Mientras que sí se había decidido suspender las clases en toda la Isla; cortar autopistas, autovías y calles por donde pase el papa; eliminar estacionamientos; cerrar instalaciones públicas y recomendar el teletrabajo; con respecto al Tenerife Music Festival nadie se había atrevido a ordenar su cancelación, para evitar reclamaciones e indemnizaciones.

¿Qué ocurrirá con las entradas?

Los organizadores del Tenerife Music Festival indican que acatan la orden dada por la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, con la que se suspende la autorización otorgada para la celebración del evento el viernes 12. Señalan que a partir de ahora tendrán que valorar todo lo ocurrido, pues dicha decisión les ha cogido por sorpresa después de contar con todos los permisos desde hace tiempo.

Con respecto a las entradas para los conciertos del viernes, los organizadores apuntan que los ciudadanos que hayan adquirido la localidad para sólo ese día podrán utilizarlas para los conciertos del sábado. Y si prefieren recuperar el importe, los organizadores señalan que en los próximos días se informará sobre cómo se procederá a la devolución. Asimismo, se devolverá el dinero a aquellos que hayan comprado el bono para los dos días.

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Sobre los artistas que tenían previsto cantar el viernes, desde la organización del festival se manifiesta que ahora tendrán que estudiar si es posible que alguno pueda actuar el sábado. "Ahora nos toca sentarnos y valorarlo todo".