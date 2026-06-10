Televisión Canaria despliega su mayor cobertura para seguir la visita histórica del papa León XIV a Canarias

Radio Televisión Canaria desplegará este jueves 11 y viernes 12 de junio una programación especial para seguir en directo la visita del papa León XIV a Gran Canaria y Tenerife, un acontecimiento histórico al tratarse de la primera vez que un pontífice visita el Archipiélago.

La televisión pública canaria estará presente en los principales escenarios de la agenda papal para acercar a los espectadores todos los actos previstos durante dos jornadas de gran relevancia social, institucional y religiosa para Canarias.

El dispositivo supondrá el mayor despliegue institucional en la historia de la cadena e incluirá retransmisiones en directo, ediciones ampliadas de los informativos, programas especiales, mesas de análisis y conexiones permanentes con los puntos clave de la visita.

Gran Canaria recibe al pontífice

La cobertura comenzará el jueves a las 07:30 horas con una edición especial de ‘Buenos Días Canarias’, presentada por Eva Trujillo desde plató. El programa ampliará su duración hasta las 11:00 horas e incluirá análisis y conexiones en directo desde los principales escenarios de la jornada.

Isaac Tacoronte seguirá desde el aeropuerto la llegada del papa León XIV, prevista para las 11:00 horas, mientras Pilar Rumeu informará desde Arguineguín sobre los preparativos del encuentro del pontífice con personas migrantes.

A las 11:40 horas comenzará la retransmisión en directo del encuentro con migrantes y voluntarios en Arguineguín, uno de los actos centrales de la visita. La narración correrá a cargo de Alexis Hernández y Kiko Barroso.

Varios equipos desplegados en el recinto y en los alrededores del muelle ofrecerán una visión completa de una cita destinada a visibilizar la realidad migratoria y la labor de acogida del Archipiélago. Pilar Rumeu presentará desde el set instalado en la zona, acompañada por Tania Sánchez y Luis Muro desde distintos puntos del dispositivo.

Tras el encuentro, la programación se trasladará a Las Palmas de Gran Canaria, donde está prevista la llegada del papa a la Catedral de Santa Ana en torno a las 14:00 horas. Fernando Timón y Fátima Plata conducirán la retransmisión desde el entorno del templo, mientras distintos equipos recogerán el ambiente en el casco histórico.

A las 14:30 horas comenzará una edición ampliada de Telenoticias 1, que se prolongará hasta las 16:00 horas y enlazará con la programación especial de la tarde.

La programación recorrerá en directo los principales escenarios de la visita papal en Gran Canaria, el jueves 11, y Tenerife, el viernes 12, con conexiones permanentes y análisis durante toda la jornada / RTVC

La misa en el Estadio de Gran Canaria

A las 16:00 horas arrancará una previa especial de la Santa Misa, presentada por Patricia Santana, con una mesa de análisis en la que participarán el historiador Santi Rodríguez, el experto en protocolo Harold Rivero y el sacerdote Andrés Blanco.

La programación continuará con el seguimiento en directo del recorrido del pontífice por la ciudad camino del Estadio de Gran Canaria y culminará con la retransmisión íntegra de la Santa Misa, prevista entre las 18:30 y las 19:30 horas.

Tras la celebración religiosa, Marta Modino y Antonio Cárdenes conducirán desde el set de la plaza de Santa Ana una edición ampliada de Telenoticias 2, que se prolongará hasta las 21:50 horas.

Tenerife toma el relevo en la agenda papal

El viernes, ‘Buenos Días Canarias’ adelantará su inicio a las 07:00 horas para acompañar la salida del papa desde Gran Canaria y su llegada a Tenerife.

Eva Trujillo volverá a presentar desde plató, mientras Isaac Tacoronte y Pilar Rumeu estarán en el set de Televisión Canaria en la plaza del Cristo, desde donde entrevistarán a algunos de los protagonistas de la jornada.

A las 09:30 horas está prevista la retransmisión del encuentro con migrantes en el campamento de Las Raíces, uno de los momentos más emotivos de la visita. Posteriormente, la cobertura seguirá el acto en la plaza del Cristo, centrado en la realidad migratoria, la acogida y la integración.

Las cámaras de la televisión pública acompañarán también al pontífice durante su recorrido en papamóvil por las calles de Santa Cruz de Tenerife, uno de los actos que previsiblemente congregará a un mayor número de personas.

A las 12:15 horas tendrá lugar la retransmisión íntegra de la Santa Misa en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, acto multitudinario con el que concluirá la visita papal a Canarias. La narración correrá a cargo de Alexis Hernández y Cristo Negrín.

Televisión Canaria seguirá además el traslado del pontífice desde el puerto de la capital tinerfeña hasta el Aeropuerto de Los Rodeos, donde tendrá lugar su despedida oficial.

Análisis y reacciones de una visita histórica

Desde el set instalado en la dársena portuaria, Telenoticias 1 ampliará el viernes su duración hasta las 16:00 horas para recoger los principales momentos de la jornada, ofrecer las últimas conexiones en directo y analizar las claves de la visita.

A las 16:00 horas tomará el relevo un Especial Informativo presentado por Marta Modino, que realizará un amplio seguimiento de las reacciones institucionales y ciudadanas, así como de los acontecimientos más destacados del viaje.

El programa contará con mesa de análisis, conexiones en directo desde distintos puntos del Archipiélago y entrevistas para profundizar en el impacto social, institucional y religioso de la visita. El especial se prolongará durante más de cuatro horas, hasta enlazar con la edición de Telenoticias 2 de las 20:30 horas.

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Con este amplio despliegue, Televisión Canaria refuerza su compromiso de servicio público y acercará a todos los hogares del Archipiélago una cita histórica para Canarias.