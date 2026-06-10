Todo lo que tienes que saber del acto del papa en Siete Palmas

La última para del papa León XIV en Gran Canaria es, sin duda, el acto más multitudinario y que requiere de un mayor dispositivo logístico, tanto en materia de seguridad como de organización. El santo padre oficiará mañana la que será la primera misa a cargo de un pontífice en la historia del Archipiélago ante más de 46.000 fieles en el Estadio de Gran Canaria a partir de las 18.30 horas.

El recinto en el que juega la Unión Deportiva Las Palmas no será el único espacio habilitado para la ocasión. Aquellos que no han podido conseguir su asiento en el campo de fútbol podrán seguir la histórica liturgia desde el Gran Canaria Arena o desde el mismo anexo del estadio, en el que se ha habilitado un escenario con pantallas. Además de la retransmisión del acto, también se realizará una previa en dicho emplazamiento.

La previa comenzará a partir de las 14.00 horas en el escenario del anexo al Estadio de Gran Canaria: una fanzone concebida como un espacio de recibimiento, animación y convivencia para aquellos que acuden a la liturgia. Contará con una programación artística que combinará folclore, espiritualidad, tradición oral, juventud y sonidos populares de las Islas. Actuarán Los Gofiones, Yeray Rodríguez, Domingo ‘El Colorao’, Javier Cerpa, Cristina Ramos y los grupos La Clandestina y Hakuna Group Music, quienes también tocarán en el césped del Estadio de Gran Canaria mientras los asistentes a la misa abandonan el recinto.

Las puertas del recinto principal abrirán a partir de las 12.30 horas para que los más madrugadores vayan tomando asiento. Alrededor de las 16.45 tendrá lugar un ensayo del acto y, sobre las 17.30 horas, León XIV saldrá del Palacio Episcopal en dirección a Siete Palmas. Llegará al Gran Canaria Arena, donde montará en el papamóvil y pasará por el interior del pabellón, el anexo al Estadio de Gran Canaria y concluirá su recorrido en el interior del campo de fútbol.

La misa tendrá una duración estimada de 90 minutos y contará con un montaje escénico instalado sobre el césped del estadio. La música de la celebración correrá a cargo de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria y su coro. Durante la liturgia, se realizarán pedidas en español, inglés, francés y wolof, una lengua africana.

El evento será retransmitido en directo y podrá seguirse en tres pantallas gigantes ubicadas en la plaza de Las Marañuelas y en el paseo peatonal de la avenida Miguel Marrero Rodríguez

AFECCIONES AL TRÁFICO

CORTES DE CALLES

Siete Palmas será el área más afectada por las restricciones. Los horarios son orientativos y podrán variar según la afluencia. Hoy comenzarán los cierres en las calles Fondos de Segura y Manzanilla (sentido ascendente) a partir de las 20.00 horas. Se prevén restricciones en la GC-3 en dirección al Estadio de Gran Canaria entre las 17.30 y las 18.30 horas de mañana. Por otro lado, mañana se cerrará prácticamente el total del entorno del Estadio y el Gran Canaria Arena: la avenida Pintor Felo Monzón (ambos sentidos) en diversos tramos; en la avenida Hoya de la Gallina en varios tramos y rotondas de conexión; en Lomo San Lázaro y Las Borreras habrán restricciones en sentidos específicos para canalizar el tráfico y en los accesos desde el norte, afectando a la carretera de Los Tarahales, Juan Gutemberg y Hermanos Lumière.

ZONAS DE APARCAMIENTO

Para la ocasión se han habilitado cerca de 10.000 plazas en toda la isla. Próximas al estadio, se dispondrá de plazas en los aparcamientos de Siete Palmas, Hipercor, El Corte Inglés e Infecar. Los sitios más cercanos al estadio están reservados para vehículos autorizados. La organización insta a utilizar aparcamientos periféricos, como el Campus de Tafira o Alcampo, y conectar con el transporte público.

ACCESOS AL ACTO

HORARIOS

Las puertas del Estadio de Gran Canaria se abrirán a partir de las 12:30 y se cerrarán instantes antes de la llegada del papa, cuya salida está prevista desde el Palacio Episcopal a las 17.30 horas. Por su parte, la actividad en la fanzone del anexo del recinto deportivo comenzará a partir de las 14.00 horas.

RESTRICCIONES

Para acceder a cualquiera de los tres recintos, se deberá haber realizado un proceso de inscripción previo. En el caso del anexo y del Gran Canaria Arena, se accederá con una entrada impresa. Por otro lado, para acceder al Estadio de Gran Canaria, sólo se podrá teniendo una pulsera acreditativa acompañada del documento nacional de identidad.

PLAN DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

FILTROS DE CONTROL

El jueves, a partir de las 7.00 habrá tres controles en el kilómetro 52 de la GC-1, en el puente (una vez pasado el primer desvío) y en la zona de confluencia con El Pajar.

EN CASO DE EMERGENCIA

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