Visita del papa a Canarias: la Policía Nacional despliega cerca de 3.000 agentes para blindar la visita de León XIV a Canarias

La Policía Nacional desplegará cerca de 3.000 efectivos para garantizar la seguridad durante la histórica visita del papa León XIV a Canarias, un dispositivo que incorpora agentes desplazados desde la Península, unidades especializadas, sistemas antidrones y centenares de vehículos. El operativo alcanzará su fase crítica a partir de hoy, apenas 24 horas antes de la llegada del pontífice al Archipiélago.

El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, presentó este miércoles en la plaza de Santa Ana el dispositivo especial diseñado para la visita papal junto al comisario general de Seguridad Ciudadana, Francisco López, y el jefe superior de Policía de Canarias, Jesús Gómez.

Pestana destacó que la prioridad es garantizar tanto la seguridad de León XIV como la de las decenas de miles de personas que acudirán a los actos programados en Gran Canaria y Tenerife. También subrayó la necesidad de minimizar el impacto sobre la vida cotidiana de la ciudadanía, motivo por el que las administraciones han recomendado teletrabajo, reducción de desplazamientos y limitación de la actividad no esencial durante las jornadas centrales de la visita. El delegado cifró en «aproximadamente 3.000 efectivos» los agentes vinculados al operativo de seguridad.

Refuerzo desde la Península

La magnitud del operativo se refleja en las cifras. A Gran Canaria han llegado 1.100 agentes procedentes de la Península que se suman a los aproximadamente 565 efectivos de la Policía Nacional ya destinados en la Isla. En Tenerife, el despliegue incorpora inicialmente 550 funcionarios desplazados, a los que se añadirán otros 250 que se trasladarán desde Gran Canaria una vez concluyan los actos del jueves.

En total, el dispositivo movilizará en torno a 3.000 agentes vinculados a la visita, además de unos 200 vehículos especializados y abundante material técnico destinado al control de accesos y la protección de espacios públicos.

Según explicó el comisario general Francisco López, la complejidad de la operación radica no solo en la protección de un jefe de Estado y líder religioso, sino también en la gestión de grandes concentraciones de personas en distintos escenarios repartidos entre las dos islas.

Pestana recordó además que el objetivo es garantizar el éxito de una cita histórica para el Archipiélago. «Queremos que tengamos una visita histórica y traslademos esa imagen de Canarias que todos queremos», afirmó.

Sistemas antidrones y controles especiales

La Policía Nacional has trasladado a Canarias equipamiento específico para este tipo de eventos, entre ellos sistemas de detección y neutralización de drones. Arcos de seguridad, escáneres, detectores manuales de metales y otros recursos técnicos destinados a controlar los accesos a los recintos.

El comisario general indicó que desde hace meses se vienen realizando reuniones de coordinación, visitas técnicas e inspecciones de recorridos y espacios. Sin embargo, será durante las horas previas a la llegada del pontífice cuando se complete el cierre operativo de las zonas afectadas.

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La fase final incluye requisas, inspecciones de seguridad y el sellado progresivo de aquellos lugares donde se celebrarán los distintos actos. Una vez revisados, algunos espacios quedarán restringidos al tránsito público hasta la finalización de los eventos.