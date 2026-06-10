Yanely Hernández anima a vivir la visita de León XIV a Canarias: “Es una experiencia espiritual e histórica”

La llegada del papa León XIV a Canarias empieza a sentirse también en el ánimo de rostros conocidos de las islas. La actriz canaria Yanely Hernández, creyente y especialmente emocionada con esta visita, ha compartido con sus seguidores un mensaje cargado de ilusión ante el aterrizaje del pontífice en Gran Canaria, donde arrancará la última etapa de su viaje apostólico a España.

Hernández habló desde el aeropuerto, de regreso de Madrid, después de haber tenido la oportunidad de ver a León XIV en el estadio Santiago Bernabéu. Aún con la emoción reciente de aquella experiencia, la intérprete quiso detener su relato del fin de semana para referirse a algo “mucho más inmediato”: la llegada del Papa al archipiélago. “¿Cuándo dirían ustedes que viene el Papa? Que viene el Papa a Gran Canaria”, comentó, subrayando la cercanía de una cita que considera excepcional.

Una vivencia que define como “sin palabras”

La actriz explicó que ha estado siguiendo los pasos de León XIV “más o menos” durante su viaje por España y recordó la impresión que le causó verlo en Madrid. “Tuve la suerte de estar en el Bernabéu y ahora podré volver a verlo”, señaló. Para Hernández, lo vivido allí no fue solo un acto multitudinario, sino una experiencia de fe compartida, marcada por la emoción colectiva.

“De verdad, no se lo pierdan, porque esto es una vez en la vida”, afirmó la artista canaria. En su caso, añadió con humor, esa oportunidad podrá repetirse: “En mi caso sí, pueden ser dos”. La frase resume el tono de su mensaje, entre la cercanía, la ilusión y la conciencia de estar ante un acontecimiento poco habitual para Canarias.

Yanely Hernández insistió en que la visita papal trasciende el interés puramente religioso y se convierte en un momento histórico para las islas. “Es una experiencia muy bonita, sin palabras”, expresó al recordar el ambiente vivido en Madrid. Según relató, el recinto estaba “lleno hasta los topes”, con “todo el mundo con ganas” y “todo el mundo en la misma sintonía”. Esa imagen de unidad fue una de las que más la impactó.

Gran Canaria, primera parada en las islas

La llegada de León XIV a Gran Canaria está prevista dentro de una agenda marcada por los actos pastorales, los encuentros con la realidad migratoria y las celebraciones multitudinarias. El Papa aterrizará en la Base Aérea de Gando y posteriormente se desplazará al muelle de Arguineguín, uno de los puntos simbólicos de la ruta migratoria atlántica, para mantener un encuentro con migrantes, voluntarios, técnicos e instituciones vinculadas a la acogida.

Más tarde, el pontífice acudirá a la Catedral de Canarias, en Santa Ana, donde participará en un encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, seminaristas y agentes de pastoral. La jornada culminará con una misa en el Estadio de Gran Canaria, uno de los actos centrales de la visita.

El llamamiento de Yanely Hernández llega precisamente en las horas previas a ese despliegue, cuando las instituciones ultiman los dispositivos de movilidad, seguridad y organización para una cita que situará a Gran Canaria en el foco informativo nacional e internacional.

“Hay que ir”

“Vaya, no pierdan la oportunidad de vivir algo tan especial, tan espiritual, tan histórico”, pidió Hernández. Su mensaje se dirige tanto a creyentes como a quienes quieran ser testigos de una jornada difícilmente repetible. Para la actriz, la presencia de León XIV en Canarias supone una de esas experiencias que se recuerdan con el paso del tiempo no solo por lo que se ve, sino por lo que se comparte con miles de personas en un mismo lugar.

La intérprete cerró su intervención con una invitación directa y cómplice a sus seguidores: “Nos vemos ahí con el Papa León”. Una frase sencilla que condensa el espíritu de su mensaje: ilusión, fe y ganas de participar en una visita que Canarias vivirá como un acontecimiento histórico.

Con sus palabras, Yanely Hernández se suma a la expectación social generada por la llegada de León XIV a las islas. Después de haberlo visto en Madrid, la actriz se prepara para repetir una experiencia que, según ella misma reconoce, resulta difícil de explicar. “No hay palabras”, resumió.