Anabel Pantoja, guía del Santo Padre en Arguineguín: churros, gofio y consejos para León XIV

Anabel Pantoja vuelve a demostrar que no necesita un gran decorado, un guion de televisión ni una alfombra roja para montar un momentazo viral. Le basta con salir a la calle, en Arguineguín, mirar a cámara y contar con su gracia de siempre que el papa León XIV va a pasar por su pueblo. Y claro, cuando una visita histórica se mezcla con gofio, plátanos, ambrosías Tirma, un timple y el desparpajo marca de la casa, internet hace lo suyo.

La influencer comparte en sus redes sociales un vídeo en el que ejerce de guía improvisada para el Santo Padre. Pero no una guía cualquiera. Más bien una anfitriona de barrio, orgullosa de la tierra donde vive, que igual te habla del recorrido oficial que te recomienda dónde comprar muebles, desayunar churros o comerse una ropa vieja como 'Dios manda'. Todo con ese tono cercano que ha convertido a Anabel Pantoja en una de las caras más reconocibles del universo digital y televisivo.

Arguineguín, en modo acontecimiento histórico

“Bienvenidos a Arguineguín, es mi pueblo, aquí vivo yo y el Papa León viene aquí, sí, sí, que viene aquí”, arranca Anabel en el vídeo. La frase resume perfectamente el espíritu del momento: orgullo, sorpresa, emoción y mucha guasa andaluza, ya casi canaria. Porque una cosa es que el Papa visite Gran Canaria y otra muy distinta es que pase por ese rincón que uno siente como suyo, donde compra, pasea, saluda a los vecinos y tiene media vida repartida entre calles, tiendas, playas y bares.

La visita de León XIV a Canarias ya tenía todos los ingredientes para convertirse en uno de los grandes acontecimientos del año en el Archipiélago. Pero el vídeo de Anabel le ha puesto una capa extra de humanidad. Ha bajado la noticia del gran titular institucional al suelo de la calle, al cartel del pueblo, al comercio local y a la "rotonda" que, de pronto, se convierte en escenario de historia.

En su particular bienvenida, la influencer muestra algunos de los productos más reconocibles de Canarias. Ahí aparecen el gofio, las ambrosías Tirma, los plátanos y, por supuesto, un timple, símbolo musical de las Islas. No es una presentación solemne ni encorsetada. Es más bien una postal viva, popular y divertida de lo que también es Canarias y que Anabel Pantoja ha sabido 'asimilar': sabor, identidad, humor y mucho cariño por lo propio.

Una ruta papal con sabor a pueblo

Anabel continúa su recorrido como si estuviera preparando la visita al detalle. “Te voy a llevar por donde él va a pasar, por este cartel”, dice señalando la entrada de la localidad. Luego explica que el Papa entrará por allí, dará la vuelta a la rotonda y accederá a una zona que ella describe como parte de la “Historia de Arguineguín”.

La escena tiene algo de crónica urbana y algo de sketch espontáneo. La influencer camina por el recorrido con total naturalidad, como si estuviera acompañando a un amigo que llega por primera vez al pueblo. “Por aquí va a entrar León XIV. Bajando la rotonda”, comenta, antes de meter uno de esos golpes de humor que hacen que el vídeo se comparta solo: “Están en liquidación en Muebles Báez, que si quiere se puede comprar algo”.

La Provincia

La frase es puro Anabel. Donde otros verían una cápsula protocolaria, ella ve una oportunidad para colar una recomendación de tienda local. Y ahí está parte de la gracia del vídeo: convierte el paso del Papa por Arguineguín en una especie de ruta de confianza, como si el Pontífice pudiera desviarse un momentito para mirar ofertas, saludar a los vecinos o llevarse un recuerdo para el Vaticano.

Humor de calle y orgullo canario

El tono jocoso sigue cuando Anabel afirma que están haciendo “lo que harían los guardaespaldas”. La imagen es sencilla: ella y sus acompañantes con el vídeo, caminando por la ruta, observando el trayecto y comentando cada detalle como si fueran parte del equipo de seguridad. Pero en vez de pinganillo, traje oscuro y gesto serio, aquí hay móvil, risas y acento de casa.

También menciona el Restaurante Mamá Carmelina y lanza otra recomendación directa: parar a comerse una ropa vieja. “Ya os digo yo que el Papa se queda aquí a vivir”, bromea. Y seguramente esa es una de las claves del vídeo: Anabel no habla de Arguineguín como un lugar de paso, sino como un sitio al que uno llega y se queda. Un pueblo con comida, playa, comercios, amigas, rutinas y rincones que forman parte de su vida diaria.

Las imágenes de los preparativos para la visita del papa León XIV a Arguineguín / LP/DLP

En otro momento, lamenta que la tienda de su amiga Davinia esté a solo tres metros y que el Papa quizá no pueda pararse “un poquito” a ver las ofertas. Es una escena muy reconocible para cualquiera que viva en un pueblo o en un barrio donde todo tiene nombre propio. La tienda no es “un comercio”, es la tienda de Davinia. El bar no es “un establecimiento hostelero”, es el sitio donde te tomas algo. Y la playa no es “un recurso turístico”, es donde vas porque forma parte de tu día a día.

Churros, playa y una piscina natural para León XIV

El paseo continúa hasta la playa del Perchel, otro de los puntos que Anabel enseña con cariño. La describe como una playa “que tiene de todo” y señala que enfrente, en “el monito”, compra churros por la mañana. “Acordarse que le traigo churros”, dice, como si la logística papal incluyera también desayuno canario.

La influencer se dirige incluso al propio León XIV, convencida de que el vídeo puede llegarle: “Si este vídeo llegara a León XIV, que te lo digo yo que seguro que llega, te puedes parar aquí”. Después le recomienda la piscina natural, perfecta para el calor y para aliviarlo por “todas las ropas” que lleva encima. Otra vez, humor sencillo, de calle, sin mala intención y con una frescura que conecta rápido con quien lo ve.

La escena funciona porque mezcla dos mundos que normalmente parecen muy alejados: el protocolo de una visita papal y la vida cotidiana de un pueblo costero del sur de Gran Canaria. Anabel consigue que el recorrido no parezca solo una cuestión de agenda, seguridad y horarios, sino una visita a un lugar con alma.

El muelle de Arguineguín, punto clave de la visita

El final del paseo lleva al Muelle de Arguineguín, uno de los espacios más simbólicos de la visita del Papa a Canarias. Allí está previsto uno de los actos más importantes de su paso por Gran Canaria, centrado en la realidad migratoria y en el encuentro con personas vinculadas a la acogida.

Así blinda la Guardia Civil el muelle de Arguineguín para la visita del papa León XIV / La Provincia

Anabel lo cuenta desde su estilo, pero sin perder la conciencia de que el momento tiene peso. Habla de las puertas del muelle que se abrirán para “nuestro Papa” y menciona que habrá “3.000 asistentes, solo 3.000 afortunados”, según expresa en su vídeo. La cifra aparece en su relato como parte de esa mezcla entre emoción vecinal y expectación por un acto que pondrá a Arguineguín en el foco.

También reacciona a los carteles de restricción temporal con una frase que resume el sentir de muchos vecinos: “No hay molestia ninguna, que el Papa venga a nuestro pueblo no es ninguna molestia, es un halago”. Una forma sencilla de decir que, más allá de cortes, cambios y preparativos, la visita se vive como algo especial.

Un mensaje final con fondo serio

Aunque el vídeo está lleno de bromas, recomendaciones y guiños locales, Anabel cierra con un mensaje más profundo. “Papa León, que disfrutes de mi pueblo, que te queremos mucho y que sobre todo, vayamos por el bien del mundo y no a la guerra ni a la pobreza”, dice.

Ahí el tono cambia lo justo. Sin perder naturalidad, la influencer conecta la visita con algunos de los grandes temas que acompañan al pontificado y al viaje: la paz, la pobreza, la acogida y la necesidad de mirar a quienes peor lo están pasando. Y lo hace a su manera, sin solemnidad impostada, con palabras directas y fáciles de entender.