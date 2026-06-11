Los auxiliares administrativos del SCS exigen su reclasificación al grupo C1
El colectivo sostiene que sus funciones reales en hospitales, centros de salud y servicios centrales no se corresponden con su actual categoría profesional
Los auxiliares administrativos del Servicio Canario de Salud reclaman su reclasificación profesional del grupo C2 al grupo C1 al considerar que la categoría actual no refleja las funciones que desempeñan a diario en la sanidad pública canaria.
La reivindicación ha sido planteada por la Alianza por la Reclasificación Administrativa SCS, que pide a la Administración sanitaria que abra de forma inmediata las mesas de negociación técnica necesarias para abordar esta situación y fijar un calendario de aplicación.
El colectivo sostiene que los auxiliares administrativos realizan tareas estructurales para el funcionamiento de hospitales, centros de salud y servicios centrales. Entre ellas, citan la gestión de consultas y listas de espera, la coordinación de actividad asistencial y quirúrgica, la custodia de documentación clínica, la atención directa a pacientes, el control presupuestario, la tramitación de expedientes de personal, la elaboración de nóminas, la gestión de recursos humanos y la tarjeta sanitaria.
La plataforma señala que estas funciones han evolucionado de forma notable en los últimos años como consecuencia de la digitalización y del aumento de la burocracia sanitaria. Sin embargo, denuncia que ese incremento de responsabilidades no ha tenido reflejo en la clasificación profesional ni en las retribuciones del colectivo.
“No pedimos privilegios, exigimos justicia legal y laboral”, sostiene el comunicado, que reclama que la categoría profesional de los auxiliares administrativos se ajuste a la realidad del trabajo que desarrollan en el sistema sanitario público.
Como parte de sus movilizaciones, el colectivo asegura que desde el pasado 3 de junio se concentra todos los miércoles, a las 11.00 horas, a las puertas de sus centros de trabajo en el conjunto del Archipiélago.
Además, afirma que mantiene su disposición a participar en los encuentros técnicos que sean necesarios para avanzar en una solución y pide al Servicio Canario de Salud que atienda una demanda que considera “justa, inaplazable y urgente”.
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