Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Visita del papa a CanariasSeguridad SocialMiguel Ángel Ramírez - UD Las PalmasViera llora en su adiós - UD Las PalmasCalle Nicolás EstévanezCortes de tráfico por la visita del papa
instagramlinkedin

La otra “bendición” de bebés que dejó la visita del papa a Arguineguín

Pedro Sánchez también se acercó a las familias migrantes y cogió a un bebé durante el encuentro del Pontífice en Gran Canaria.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, coge un bebé durante un encuentro del Papa León XIV con las realidades de acogida a los migrantes, en el puerto de Arguineguín.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, coge un bebé durante un encuentro del Papa León XIV con las realidades de acogida a los migrantes, en el puerto de Arguineguín. / Alejandro Barrosa / ACFI

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
La Provincia

La Provincia

El papa León XIV no fue el único que dejó una imagen de cercanía con bebés en Arguineguín. Durante el encuentro del Pontífice con familias migrantes y entidades de acogida en Gran Canaria, Pedro Sánchez también protagonizó una de las escenas más comentadas de la jornada al coger a un bebé entre los asistentes.

El momento tuvo lugar este 11 de junio en el puerto de Arguineguín, en Gran Canaria, donde unas 1.800 personas recibieron al Papa en un acto marcado por la emoción, la acogida y la fuerte carga simbólica de este enclave para Canarias.

La otra imagen con bebés que dejó la visita del Papa

La presencia del papa León XIV centró todas las miradas en Arguineguín, pero no fue la única figura institucional que se acercó a las familias y a los niños durante el acto.

Pedro Sánchez saludó a varias personas congregadas en el muelle y acabó cogiendo a un bebé, una imagen de tono cercano que se produjo en plena visita del Pontífice a las realidades de acogida de migrantes en Canarias.

Noticias relacionadas

La escena conectó con uno de los momentos más habituales en este tipo de encuentros papales: el contacto con familias, menores y bebés. Pero, en esta ocasión, el gesto no quedó reservado únicamente al Papa.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. STOCK YA revoluciona Gran Canaria con la apertura de su nueva tienda de liquidaciones: electrodomésticos desde 10€, regalos y los ventiladores más baratos de la isla
  2. Visita del papa León XIV a Canarias, en directo: horario, recorrido, misa y última hora de un viaje histórico a Gran Canaria
  3. La DGT avisa de importantes cortes de tráfico por la visita del papa a Gran Canaria y Tenerife: pide evitar desplazamientos innecesarios
  4. Visita del papa León XIV a Canarias: todo lo que necesitas saber del itinerario del pontífice por las Islas
  5. La playa canaria que acaba de ser reconocida entre las mejores del planeta
  6. Agenda de la visita del papa a Canarias: horarios definitivos, rutas y carreteras cortadas
  7. Todo lo que tienes que saber del acto del papa en Siete Palmas
  8. Guía completa de la visita del papa León XVI a Gran Canaria: horario y recorrido del 11 de junio

La otra “bendición” de bebés que dejó la visita del papa a Arguineguín

La otra “bendición” de bebés que dejó la visita del papa a Arguineguín

Visita del papa León XIV a Canarias, en directo: 50.000 personas se levantan en el Estadio de Gran Canaria para despedir a León XIV al grito de "Pío Pío"

Visita del papa León XIV a Canarias, en directo: 50.000 personas se levantan en el Estadio de Gran Canaria para despedir a León XIV al grito de "Pío Pío"

Clipper, el sabor que marcó generaciones de canarios

Clipper, el sabor que marcó generaciones de canarios

Los endocrinólogos alertan del aumento del hígado graso en niños y jóvenes por el incremento de la obesidad infantil

Los endocrinólogos alertan del aumento del hígado graso en niños y jóvenes por el incremento de la obesidad infantil

El Plan 5C de atención al paciente crónico complejo se dirige a una población de unas 10.700 personas en Canarias

El Plan 5C de atención al paciente crónico complejo se dirige a una población de unas 10.700 personas en Canarias

Tiempo Papal: ¿Con qué clima despertará León XIV mañana viernes en Canarias?

Tiempo Papal: ¿Con qué clima despertará León XIV mañana viernes en Canarias?

La productividad del trabajo pierde en Canarias tres décimas cada año desde 1995

La productividad del trabajo pierde en Canarias tres décimas cada año desde 1995

Mauricio Valiente, director de Cear: "Si el Pacto migratorio de la UE no responde al fenómeno migratorio, difícilmente responderá a Canarias"

Mauricio Valiente, director de Cear: "Si el Pacto migratorio de la UE no responde al fenómeno migratorio, difícilmente responderá a Canarias"
Tracking Pixel Contents