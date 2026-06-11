Clipper, el sabor que marcó generaciones de canarios

Hace casi 70 años nació en Canarias una de las señas de identidad más reconocibles del Archipiélago. Clipper vio la luz en un garaje de Ciudad Jardín, en Las Palmas de Gran Canaria, en 1956, cuando los hermanos Mario y Octavio Juan Gómez comenzaron a escribir la historia de lo que acabaría convirtiéndose en el refresco por excelencia de las Islas. En aquel contexto, comenzaron a elaborar refrescos ante la dificultad de importarlos a Canarias. Lo que empezó con una bebida de fresa ha evolucionado con el paso de las décadas hasta dar lugar a una amplia gama de productos. Ahora, siete décadas después de aquellos primeros pasos, la marca recibirá la Medalla de Oro de Las Palmas de Gran Canaria. Un reconocimiento que se entregará el próximo 23 de junio durante el acto institucional de la capital grancanaria.

El paso de los años ha convertido a Clipper en mucho más que un refresco. La marca ha acompañado a distintas generaciones de canarios, desde abuelos hasta nietos, logrando formar parte de la vida cotidiana de las Islas y ocupando un espacio propio en su imaginario cultural y social. Cercanía, autenticidad, identidad y alegría son algunos de los valores asociados a una enseña que ha sabido mantener sus raíces sin renunciar a la innovación, la sostenibilidad y la conexión con las nuevas generaciones.

De hecho, fue en la década de los años 80 cuando Clipper experimentó un resurgir y terminó de consolidarse como uno de los productos más representativos de Canarias. Esta nueva etapa impulsó la recuperación de sabores como limón y naranja, y propició la incorporación de nuevas variedades al mercado, entre ellas la de manzana.

Décadas de trayectoria

La evolución de Clipper también puede leerse como una parte de la historia reciente de Canarias. Mientras gigantes como Coca-Cola y Pepsi dominaban el segmento de los refrescos y marcas como Fanta, Mirinda o Schweppes hacían lo propio en los sabores de naranja y limón, Clipper logró mantener un espacio propio e inconfundible gracias a su sabor de fresa, que permaneció en el mercado incluso cuando otras variedades de la marca llegaron a desaparecer temporalmente. Esa identidad diferencial permitió que, tras consolidarse en las Islas, el refresco isleño diera el salto a la Península. Así, años después de afianzarse en el Archipiélago, aterrizó en Madrid con una imagen renovada y consiguió hacerse un hueco en más de 4.000 puntos de venta de la comunidad, iniciando su camino para conquistar nuevos consumidores fuera de las Islas.

En lo que respecta a la marca, Clipper se integra dentro de la estructura de Ahembo, un grupo empresarial con más de 200 trabajadores y una red comercial que alcanza los 13.000 puntos de venta. Desde esta plataforma, la compañía articula una amplia actividad de distribución en el sector de las bebidas, donde gestiona un catálogo que supera las 50 marcas. Entre ellas figuran enseñas de referencia como Clipper, Pepsi, 7Up, Schweppes, Cervezas Victoria, Lanjarón o Jover.

Campeón del Mundial de Refrescos

Un repaso a la historia comercial de la marca muestra cómo, ya en el siglo XXI, la Embotelladora de Canarias reactivó la publicidad de Clipper, especialmente en la televisión, y lo hizo con campañas de tono fundamentalmente cómico que reforzaron su identidad cercana y popular. En el año 2006, con motivo de su 50 aniversario, la marca llevó a cabo una renovación de su imagen, modernizando y estilizando los grafismos de sus etiquetas para adaptarlos a una nueva etapa sin perder sus señas de identidad.

Más recientemente, en abril de 2020, el Clipper de fresa fue proclamado Campeón del Mundial de Refrescos tras imponerse a la Fanta Naranja, en una iniciativa de carácter viral en la que miles de canarios participaron en las votaciones para apoyar al refresco isleño, replicando el fenómeno social vivido anteriormente con Tirma y su reconocimiento como campeona mundial de chocolatinas.

La innovación también ha llevado a la creación de nuevas propuestas en el sector de las bebidas, como la gama Arehucas MIX. Se trata de una iniciativa de Ron Arehucas y Ahembo, que incorpora dos sabores especialmente relevantes para el consumidor canario, como fresa y maracuyá, combinados con el carácter del Arehucas Carta Blanca: una combinación única e innovadora.

Más allá de su valor simbólico en Canarias, Clipper también ha alcanzado un peso importante en la economía isleña y la distribución de bebidas en las Islas. Su producción y comercialización forman parte de una industria local que combina fabricación, logística y una amplia red de venta. Durante 70 años, la empresa ha evolucionado de tal forma que ya no solo vende refresco, sino también polos e incluso croquetas. Da empleo a 250 familias y, solo el año pasado, movió nueve millones de cajas por las ocho islas del Archipiélago.