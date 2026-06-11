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Visita del papa León XIV a Canarias, en directo: horario, recorrido, misa y última hora de un viaje histórico a Gran Canaria
Última hora sobre toda la información relacionada con la visita del pontífice a Gran Canaria y Tenerife
Sigue en directo la visita del papa León XIV a Canarias: el 11 de junio estará en Gran Canaria, con llegada a Gando, acto en Arguineguín, encuentro en la Catedral de Santa Ana y misa multitudinaria en el Estadio de Gran Canaria; y el 12 de junio visitará Tenerife, con paradas en el centro de migrantes de Las Raíces, La Laguna y una misa en el Puerto de Santa Cruz.
Briseida Viera
Horarios y líneas de guaguas por la visita del papa a Gran Canaria
Aránzazu Fernández
Misa del papa León XIV en Gran Canaria: el Estadio abre las puertas a esta hora
La visita apostólica del papa León XIV a Gran Canaria ha puesto en marcha un amplio dispositivo pastoral, logístico y de seguridad destinado a garantizar el desarrollo de una de las celebraciones religiosas más multitudinarias de la historia reciente de Canarias.
La Eucaristía que presidirá el Pontífice el próximo 11 de junio a las 18.30 horas en el Estadio de Gran Canaria contará con la participación de alrededor de 400 ministros extraordinarios de la comunión, entre miembros del laicado y personas vinculadas a la Vida Consagrada, según la Diócesis de Canarias. Su labor será fundamental para facilitar la distribución de la Eucaristía entre los miles de fieles que se prevé asistan a este acontecimiento.
Yeremi Almeida González
Así son los papamóviles que León XIV utilizará en Canarias
La llegada del papa León XIV a Canarias trae consigo también uno de los elementos más reconocibles de cualquier visita pontificia: el papamóvil. Para sus desplazamientos por Gran Canaria, el papa León XIV ha elegido un Mercedes-Benz Clase G 500, el mismo que ha usado en su visita a Madrid. Más información.
Juan Rodríguez Santana
Robots, máscaras antigás, fusiles antidrones y perros: La Guardia Civil acoraza el muelle de Arguineguín para garantizar la seguridad del papa León XIV
Seiscientos agentes, tres unidades caninas, 200 vehículos, 50 motocicletas e inhibidores de frecuencia para evitar la presencia de drones no autorizados. La Guardia Civil ha preparado el mayor operativo en la historia de Gran Canaria para garantizar la seguridad del papa León XIV durante su visita al muelle de Arguineguín este jueves. Más información.
Emilio Pérez de Rozas
¿Quién es Renzo, el niño de 6 años que escribió al Papa y que hoy lo ha conocido en el Raval de Barcelona?
Será muy difícil, mucho, encontrar un momento más emocionante, más diferente, más íntimo, más enternecedor en la visita del Papa a Catalunya, que el instante en que Renzo, un niño de 6 años, nacido en Buenos Aires y que vive, desde hace más de tres años con sus padres y dos hermanas en Barcelona, le leyó la carta que le había enviado, días antes, a León XIV. El aplauso y el guiño que el Pontífice le dedicó a Renzo, antes y después de la lectura de la misiva, pasarán a la historia. Más información.
Bruno Betancor
Binter activa vuelos especiales por la visita del Papa y repartirá más de 121.000 chocolatinas en Canarias
La visita del papa León XIV a Canarias ya está provocando movimientos extraordinarios en la conectividad entre islas. Binter ha anunciado un operativo especial que incluye nueve vuelos chárter, refuerzos en rutas interinsulares y más de 121.500 chocolatinas conmemorativas para los pasajeros, en una de las mayores movilizaciones logísticas vinculadas a un evento internacional celebrado en el Archipiélago en los últimos años. Más información.
La Provincia
El Papa León XIV recibirá la Llave de Oro de Las Palmas de Gran Canaria en su visita oficial
La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, ha presentado este miércoles la Llave de Oro de la Ciudad, una distinción que el Ayuntamiento entregará a Su Santidad el papa León XIV con motivo de su visita oficial a la capital grancanaria, prevista para este 11 de junio. Más información.
Nayra Bajo de Vera
Los más pequeños preparan la visita del papa a Gran Canaria con un puzle de León XIV y una yincana
El colegio Nuestra Señora del Pilar espera con ansias la llegada del pontífice con un programa transversal que incluye reflexiones sobre el Vaticano y el montaje de un vídeo. Más información.
Mikel Venys
Una cruz fabricada con madera de pateras presidirá el encuentro del papa León XIV con migrantes en Gran Canaria
Ángel Rodríguez lleva trabajando como obrero desde que tenía once años. Entre risas explica que a la gente que trabaja en su gremio se les conoce como "manitas", o como se dice en esta tierra, "son muy amañados", y que por eso están siempre dispuestos a hacer cualquier cosa. Más información.
Eva de León
Papa León XIV en Gran Canaria: últimas horas para conseguir la entrada y preparar el acceso
La visita del papa León XIV a Gran Canaria entra en su cuenta atrás definitiva. La llegada del Pontífice a la isla está prevista para este jueves 11 de junio y miles de personas ultiman ya los preparativos para asistir a una jornada histórica en Canarias. Más información.
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