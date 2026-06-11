Visita del papa León XIV a Canarias, en directo: horario, recorrido, misa y última hora de un viaje histórico a Gran Canaria

Misa del papa León XIV en Gran Canaria: el Estadio abre las puertas a esta hora

La visita apostólica del papa León XIV a Gran Canaria ha puesto en marcha un amplio dispositivo pastoral, logístico y de seguridad destinado a garantizar el desarrollo de una de las celebraciones religiosas más multitudinarias de la historia reciente de Canarias.

La Eucaristía que presidirá el Pontífice el próximo 11 de junio a las 18.30 horas en el Estadio de Gran Canaria contará con la participación de alrededor de 400 ministros extraordinarios de la comunión, entre miembros del laicado y personas vinculadas a la Vida Consagrada, según la Diócesis de Canarias. Su labor será fundamental para facilitar la distribución de la Eucaristía entre los miles de fieles que se prevé asistan a este acontecimiento.

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