Así es el dispositivo de seguridad para la visita del papa León XIV a Canarias: 3.000 efectivos y 200 vehículos especializados

La visita del papa León XIV a Canarias activará uno de los mayores dispositivos de seguridad desplegados en el archipiélago en los últimos años, con cerca de 3.000 efectivos, refuerzos desde la Península y sistemas tecnológicos avanzados para el control de grandes concentraciones.

El dispositivo fue presentado este miércoles en Las Palmas de Gran Canaria por el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, junto a responsables de la Policía Nacional, y se encuentra ya en su fase decisiva, a menos de 24 horas de la llegada del pontífice a las islas.

Refuerzo de agentes y coordinación entre islas

El operativo incluye el desplazamiento de más de un millar de agentes a Gran Canaria, a los que se suman los efectivos ya destinados en la isla. En Tenerife, el despliegue también se refuerza con centenares de policías que se irán redistribuyendo en función del desarrollo de los actos previstos en ambas islas.

Vehículos de la Policía Nacional en el Puerto de Las Palmas para el dispositivo de seguridad del papa León XIV en Gran Canaria / Esther Medina Álvarez

La complejidad del dispositivo responde tanto a la protección del máximo representante de la Iglesia católica como a la gestión de las grandes concentraciones de personas previstas en distintos puntos del recorrido.

¿En qué nivel de alerta se encuentra Canarias?

Ante un evento de tal magnitud, el plan especial de seguridad, que se activará a las 00:00 horas, contará con el máximo nivel de activación, equivalente al nivel 4 de antiterrorismo, dentro de un plan de autoprotección y emergencias que contempla este grado de alerta.

Un dron y dos agentes de la Unidad de Medios Aéreos de la Policía Nacional en el Estadio de Gran Canaria. / ANDRES CRUZ

Además, el dispositivo destinado a la protección del pontífice y de los miembros de la delegación vaticana se ajustará a cada escenario y zona de traslado en función de su nivel de riesgo.

¿Qué tipo de dispositivos electrónicos se desplegarán?

El operativo incorpora medios técnicos específicos para este tipo de eventos, entre ellos sistemas de detección y neutralización de drones, arcos de seguridad, escáneres y detectores de metales. En las horas previas a la llegada del papa, los equipos de seguridad ultiman las inspecciones de espacios, los controles de acceso y el cierre progresivo de las zonas donde se desarrollarán los actos.

Agentes de la Policia Nacional a cargo de la seguridad del Papa, en el Estadio de Gran Canaria / Andrés Cruz / LPR

Un operativo de gran escala para una visita histórica

El despliegue, que se extiende entre Gran Canaria y Tenerife, se enmarca en la visita oficial del papa León XIV al archipiélago, un acontecimiento que ha generado una elevada expectación social, institucional y mediática. El dispositivo de seguridad se mantendrá activo durante toda la estancia del pontífice en Canarias y se adaptará a cada uno de los actos previstos en su agenda.

Agentes de la Policia Nacional a cargo de la seguridad del Papa, en el Estadio de Gran Canaria / Andrés Cruz / LPR

Asimismo, las autoridades han recomendado a la población reducir desplazamientos, fomentar el teletrabajo y evitar la actividad no esencial durante las jornadas centrales de la visita, con el objetivo de minimizar el impacto en la movilidad y facilitar el desarrollo del dispositivo.