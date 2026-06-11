Así es el dispositivo de seguridad para la visita del papa León XIV a Canarias: 3.000 efectivos y 200 vehículos especializados
La Policía Nacional ha puesto en marcha un amplio operativo de seguridad con motivo de la visita del papa León XIV a Canarias, que movilizará a alrededor de 3.000 agentes entre efectivos locales y refuerzos desplazados desde la Península
La visita del papa León XIV a Canarias activará uno de los mayores dispositivos de seguridad desplegados en el archipiélago en los últimos años, con cerca de 3.000 efectivos, refuerzos desde la Península y sistemas tecnológicos avanzados para el control de grandes concentraciones.
El dispositivo fue presentado este miércoles en Las Palmas de Gran Canaria por el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, junto a responsables de la Policía Nacional, y se encuentra ya en su fase decisiva, a menos de 24 horas de la llegada del pontífice a las islas.
Refuerzo de agentes y coordinación entre islas
El operativo incluye el desplazamiento de más de un millar de agentes a Gran Canaria, a los que se suman los efectivos ya destinados en la isla. En Tenerife, el despliegue también se refuerza con centenares de policías que se irán redistribuyendo en función del desarrollo de los actos previstos en ambas islas.
La complejidad del dispositivo responde tanto a la protección del máximo representante de la Iglesia católica como a la gestión de las grandes concentraciones de personas previstas en distintos puntos del recorrido.
¿En qué nivel de alerta se encuentra Canarias?
Ante un evento de tal magnitud, el plan especial de seguridad, que se activará a las 00:00 horas, contará con el máximo nivel de activación, equivalente al nivel 4 de antiterrorismo, dentro de un plan de autoprotección y emergencias que contempla este grado de alerta.
Además, el dispositivo destinado a la protección del pontífice y de los miembros de la delegación vaticana se ajustará a cada escenario y zona de traslado en función de su nivel de riesgo.
¿Qué tipo de dispositivos electrónicos se desplegarán?
El operativo incorpora medios técnicos específicos para este tipo de eventos, entre ellos sistemas de detección y neutralización de drones, arcos de seguridad, escáneres y detectores de metales. En las horas previas a la llegada del papa, los equipos de seguridad ultiman las inspecciones de espacios, los controles de acceso y el cierre progresivo de las zonas donde se desarrollarán los actos.
Un operativo de gran escala para una visita histórica
El despliegue, que se extiende entre Gran Canaria y Tenerife, se enmarca en la visita oficial del papa León XIV al archipiélago, un acontecimiento que ha generado una elevada expectación social, institucional y mediática. El dispositivo de seguridad se mantendrá activo durante toda la estancia del pontífice en Canarias y se adaptará a cada uno de los actos previstos en su agenda.
Asimismo, las autoridades han recomendado a la población reducir desplazamientos, fomentar el teletrabajo y evitar la actividad no esencial durante las jornadas centrales de la visita, con el objetivo de minimizar el impacto en la movilidad y facilitar el desarrollo del dispositivo.
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