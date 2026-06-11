La Ley de Bienestar Animal lo deja claro: las duras sanciones a las que se enfrentan los dueños particulares canarios que críen mascotas sin permiso

Son muchas las familias que conviven con mascotas a diario, hay quienes dan un paso más allá y quiere ampliar la familia de perros o gasto sin saber que están llevando a cabo una práctica ilegal que puede acarrear graves sanciones económicas.

La Ley de Bienestar Animal, en vigor desde 2023, endureció las normas sobre la reproducción de animales de compañía y limita la cría de mascotas a personas autorizadas e inscritas en un registro oficial con el objetivo de poner fin a una práctica que muchas personas llevan a cabo a través de plataformas de Internet.

Las crías de mascotas no pueden realizarle por cuenta ajena

La ley establece que la reproducción de animales de compañía no puede llevarse a cabo libremente por parte de cualquier dueño. Más concretamente, el artículo 26 recoge que los titulares o personas deben "adoptar las medidas necesarias para evitar la reproducción incontrolada de los animales de compañía. La cría sólo podrá ser llevada a cabo por personas responsables de la actividad de la cría de animales de compañía inscritas como tales en el correspondiente Registro". Además, el siguiente artículo limita "la cría comercial de cualquier especie de animal de compañía, así como cualquier tipo de cría de animales cuya identificación individual sea obligatoria por la normativa vigente, por criadores no inscritos en el Registro de Criadores de Animales de Compañía".

Esta medida afecta especialmente a perros, gatos y hurones, las especies que concentran un mayor número de abandonos en protectoras y centros de acogida.

La Ley de Bienestar Animal endurece las reglas: los particulares no pueden criar perros y gatos como antes / L.P

Registro obligatorio para criar animales

Para poder realizar la cría de manera legal es necesario estar inscrito en el Registro de Criadores de Animales de Compañía y cumplir una serie de requisitos relacionados con el bienestar animal, las instalaciones, la higiene y la atención veterinaria.

Además, esto permite a las administraciones realizar un seguimiento y llevar un control de las camadas. Siguiendo este procedimiento, se dificulta la cría ilegal y la comercialización fuera de los canales autorizados.

Multas de hasta 200.000 euros

La venta de cachorros entre particulares está prohibida y desde la entrada en vigor de la norma, la comercialización de animales de compañía solo puede realizarse a través de criadores registrados. Por ello, la venta de camadas entre particulares son ilegales y quienes las lleven a cabo se enfrenta a sanciones económicas.

La Ley de Bienestar Animal contemplan sanciones muy duras para quienes incumplan estas obligaciones. Las infracciones relacionadas con la reproducción o comercialización no autorizada pueden acarrear multas que parten de los 10.001 euros y que pueden alcanzar los 200.000 euros en los casos más graves.