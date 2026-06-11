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La llegada del papa León XIV a Canarias trae hoy jueves sol, viento fuerte y calor

La subida de las temperaturas se dejará sentir especialmente en medianías de Gran Canaria y en áreas del interior de Fuerteventura, mientras el alisio seguirá soplando con intensidad.

Predicción del tiempo desde el 8 de junio hasta el 13

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Ancor Torrens

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este jueves una jornada marcada por el predominio de los cielos poco nubosos en Canarias, con algunas nubes bajas en las vertientes norte de las islas de mayor relieve durante las primeras y últimas horas del día.

Las temperaturas experimentarán pocos cambios en las mínimas, mientras que las máximas tenderán a subir ligeramente, especialmente en medianías y zonas altas. En algunos puntos del interior de Gran Canaria y Fuerteventura los termómetros podrían alcanzar de forma puntual los 30 grados.

El viento soplará moderado del nordeste en todo el archipiélago, aunque se esperan intervalos fuertes en las vertientes sureste y noroeste de varias islas, principalmente durante la madrugada. En las costas del suroeste predominarán las brisas y en las zonas altas el viento perderá intensidad durante la segunda mitad del día.

En el mar, el nordeste alcanzará fuerza 4 a 6, con marejada a fuerte marejada y mar de fondo del norte o nordeste de entre uno y dos metros.

LANZAROTE — Previsión del tiempo: ambiente estable y ascenso de las máximas

Cielos poco nubosos o despejados en gran parte de la isla. En el norte y oeste habrá intervalos nubosos a primeras y últimas horas. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ligero ascenso. Viento moderado del nordeste.

Arrecife: 18 / 27 °C

FUERTEVENTURA — Tiempo estable con calor en zonas interiores

Predominarán los cielos poco nubosos, con algunos intervalos nubosos en el norte al inicio y final del día. Las máximas subirán ligeramente y no se descarta alcanzar los 30 °C en áreas interiores del sureste. Viento moderado del nordeste, con intervalos fuertes en la vertiente sur de Jandía.

Puerto del Rosario: 18 / 25 °C

GRAN CANARIA — Más calor en medianías y viento fuerte en zonas expuestas

Intervalos nubosos en el norte por debajo de 600-700 metros, con más claros durante las horas centrales. En el resto de la isla predominarán los cielos despejados. Las máximas subirán, especialmente en medianías y cumbres, donde podrían alcanzarse localmente los 30 °C. Viento moderado del nordeste con intervalos fuertes en las vertientes sureste y noroeste.

Las Palmas de Gran Canaria: 19 / 24 °C

TENERIFE — Ascenso térmico en zonas altas y viento intenso en las vertientes expuestas

Intervalos nubosos en el norte por debajo de 700-900 metros, especialmente a primeras y últimas horas. En el resto de la isla dominarán los cielos poco nubosos o despejados. Las máximas aumentarán en medianías y zonas altas. Viento moderado del nordeste con intervalos fuertes en el sureste y extremo noroeste. En cumbres centrales soplará del oeste con intervalos fuertes por la tarde.

Santa Cruz de Tenerife: 20 / 26 °C

LA GOMERA — Jornada tranquila con temperaturas al alza en el interior

Nubosidad variable en el norte por debajo de 600-800 metros y ambiente despejado en el resto de la isla. Las temperaturas máximas subirán ligeramente, con un ascenso más notable en zonas interiores. Viento moderado del nordeste, con intervalos fuertes en las vertientes este y noroeste.

San Sebastián de La Gomera: 20 / 26 °C

LA PALMA — Nubes bajas en el nordeste y temperaturas más altas en medianías

Intervalos nubosos en el norte y este por debajo de 800-900 metros, especialmente durante las primeras y últimas horas del día. Predominio de cielos despejados en el resto de la isla. Las máximas subirán en medianías y zonas altas. Viento moderado del nordeste con intervalos fuertes en los extremos sureste y noroeste.

Santa Cruz de La Palma: 19 / 24 °C

EL HIERRO — Ambiente estable con ascenso de las temperaturas diurnas

Intervalos nubosos en el norte por debajo de 600-800 metros y cielos poco nubosos o despejados en el resto. Las temperaturas máximas subirán ligeramente, sobre todo en las zonas del interior. Viento moderado del nordeste con intervalos fuertes en la vertiente sureste y extremo noroeste.

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