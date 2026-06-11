La mala idea de cabrear a Dolores Padrón: la Diputación del Común presenta su mejor informe en una década, pero escatiman tiempo para su exposición

En la tarde del martes el pleno conocía el informe de la Diputación del Común correspondiente al año 2025. La opinión general es que se trata de un magnífico informe; según algunos de los diputados más veteranos, el mejor informe de la Diputación del Común en la última década por su profundidad, su claridad expositiva y la calidad en la interpretación de los datos que derivan de las quejas de los ciudadanos. Sin embargo, se fue terriblemente mezquino en el tiempo concedido a la diputada del Común, Dolores Padrón, para exponer siquiera sus conclusiones básicas. Nadie puede dudar de lo ridículo que resulta financiar el trabajo de un amplio equipo técnico y administrativo –la Diputación del Común es un órgano parlamentario– para luego, a la hora de exponer su informe de trabajo, apenas quede tiempo para saludar a sus señorías. Padrón tuvo la habilidad de resumir su resumen en un pequeño documental y aun así estuvo a punto de sobrepasar el tiempo permitido. Después los distintos portavoces corrieron para soltar un par de chorradas y salvar su intervención.

Como en los últimos años los portavoces del PSOE y de NC utilizaron el informe de la Diputación para dejar claro que el Gobierno de Clavijo y Domínguez tiene como principal propósito amargarle la vida a los ciudadanos como solo pueden hacerlo las derechas; se han olvidado completamente de los informes del anterior Diputado del Común Rafael Yanes, en los años del pacto florido, que en alguna ocasión les heló el espinazo. Paula Jover regaló la necedad del día al felicitarse por el convenio que ha suscrito la Diputación del Común con la Real Academia de la Lengua con el objetivo de simplificar y transparentar el lenguaje administrativo La señora Jover quiere un lenguaje más sencillo y al mismo tiempo menos ideologizado, y por eso se dirige invariablemente a la presidenta del Parlamento, Astrid Pérez como presidente y a veces, como ayer, como “señora presidente”.

Ahora no soy diputada, pero lo he sido durante 18 años y sé perfectamente que en esto no existe un tiempo tasado, y que los tiempos los decide la Mesa del Parlamento y solo la Mesa Padrón

Que una persona que ha pasado por la Universidad, como la diputada de Vox, no entienda que decir o escribir señor presidenta es un error elemental de concordancia gramatical que no se le puede tolerar a un niño de diez resulta totalmente inexplicable. Eso sí, al final Padrón estuvo a punto de cabrearse de verdad –siempre ha sido una política temperamental– y dejó bien claro quién era el responsable de la sandez de reducir al mínimo el tiempo disponible. “Ahora no soy diputada”, dijo Padrón, “pero lo he sido durante 18 años y sé perfectamente que en esto no existe un tiempo tasado, y que los tiempos los decide la Mesa del Parlamento y solo la Mesa”. Pérez la miraba con sorpresa. Para la presidenta Pérez, todo lo que no sea buenrollito y no vamos a complicarnos la vida linda con lo asombroso. Con lo corta que es la vida para preocuparse de minucias parlamentarias.

A continuación un debate deprimente más: la gestión de los aeropuertos canarios. En la segunda mitad de la legislatura ganó presencia en la Cámara un diputado, Marcos Antonio Bergaz, profesor de bachillerato y concejal del ayuntamiento de Teguise, porque cumple perfectamente: jamás se le ocurre nada propio, es leal hasta la muerte al argumentario y siempre deja claro que si quieres ser digno, justo y benemérito la única opción válida, compañero, es militar en el PSOE. Bergaz le contestó al PP con la encuesta electoral de Sigma 2 para el Parlamento de Canarias, que le concede al PSOE entre 21 y 23 escaños si se celebraran hoy elecciones.

Sigan, sigan ustedes, que mientras siguen el PSOE continua y continuará siendo el partido preferido por los canarios Bergaz

Agitó una fotocopia de la encuesta como si fuera un milagro vivo. “Sigan, sigan ustedes, que mientras siguen el PSOE continua y continuará siendo el partido preferido por los canarios”. Yo intuyo que Bergaz sabe que según la encuesta los socialistas obtendrían un máximo de 23 diputados y el resto de las fuerzas políticas 47: no parece precisamente una mayoría hegemónica. Lo intuyo, pero no estoy totalmente seguro. Bergaz siempre produce un pegajoso fisco de vergüenza ajena, como un chicle que no sabes cómo llegó al codo de la chaqueta. A los de CC les contó que ya estaba todo hecho, porque se haría igual que con los aeropuertos del País Vasco, y en el cielo bizcochitos. Grimoso a más no poder. En todo caso es un debate que no prosperará al término de una legislatura zombificada ya hace varios meses. El pleno terminó cerca de las nueve de la noche cuando algunos diputados parecían a punto de comerse la corbata y otros casi la utilizaban de almohada.

Jessica, la gran oradora

Ayer miércoles la sesión se reanudó casi con uno de los clásicos de la legislatura, el diálogo siempre poco socrático entre la consejera de Turismo y Empleo, Jessica de León, y el diputado socialista Gustavo Santana. El antiguo dirigente ugetista quiso denunciar el bajísimo nivel de ejecución presupuestaria de la Consejería de Turismo. Santana insiste –nadie lo entiende muy bien, ni siquiera en su grupo– en tratar a de León como a una indocumentada. En fin. La líder del PP majorero volvió a dejar claro que es una de las mejores oradoras de la Cámara y aunque ella misma reconoció que como media la ejecución presupuestaria en 2025 fue de un 75% en el área de turismo también desmontó el escenario apocalíptico dibujado por Santana, que sigue confiando más en el apocalipsis como instrumento de crítica política que en analizar políticas y programas en concreto o en relacionar los problemas de gestión turística con otros conflictos y contradicciones económicas, urbanísticas o ecológicas.

Jessica de León es particularmente terrorífica para sus críticos porque, pese a los calderos al fuego que borbotean en todas las direcciones generales que controla, parece conseguir tiempo para lo que se le antoje, incluido recorrer los municipios majoreros y animar a todos los comités locales del PP de Fuerteventura para que se coloquen ya en posición de campaña. En cambio, Tamara Raya, diputada socialista que asumió el año pasado el liderazgo –formal– de los socialistas tinerfeños, todavía no ha comenzado a patearse los municipios de la isla y se toma su candidatura al Cabildo de Tenerife con cierta elegante pachorra que a algunos empieza a ponerles nervioso. Tampoco se esmera mucho en la Cámara, pero ayer presentó una interesante proposición no de ley para ampliar la zona franca hasta el puerto industrial de Granadilla y sus alrededores, que fue aprobada después de unos minutos de debate en el que sus señorías parecieron excepcionalmente personas mayores de edad.

El gran broche final del pleno –por hablar como si servidor fuera diputado– consistió en la aprobación de la nueva ley de Cabildos Insulares, una normativa actualizadora imprescindible para adecuar las corporaciones insulares a la realidad jurídica y competencial del Estatuto de Autonomía de 2018. En la grada de autoridades aparecieron los presidentes y algunos vicepresidentes de los cabildos, salvo don Antonio Morales, quien se roncha doblemente si visita Tenerife y pisa el Parlamento. Salvo Vox, que votó en contra, todos fueron elogios, felicitaciones y parabienes, y los diputados aplaudieron a los presidentes y los presidentes y presidentas aplaudieron a los diputados y diputadas, y si en la Cámara se sirvieran bebidas espirituosas, se hubiera brindado. Es verdad, como dijeron los ultras, que la flamante ley permitirá crear viceconsejerías en los cabildos, pero seguro que a nadie se le ocurrirá esa onerosa y descarada chifladura.

Seguro que no.