Del 'muelle de la vergüenza' al 'muelle de la esperanza': Arguineguín se prepara para la llegada del papa

El muelle de Arguineguín se prepara para la visita del papa León XIV, que llega a Canarias tras su estancia en Madrid y Barcelona con un objetivo claro: poner el foco sobre el fenómeno migratorio.

En el muelle —el que durante años fue señalado como el "muelle de la vergüenza" y que ahora transita simbólicamente hacia el "muelle de la esperanza"— esperan colectivos, entidades sociales y personas migrantes que, más allá de recibir al pontífice, participan en un acto de recuerdo a todas las vidas que se han perdido en la ruta atlántica, una de las más mortíferas del mundo.

La elección del muelle de Arguineguín como escenario no es un gesto aislado. Se trata de un acto de reparación para las miles de personas que, en 2020, llegaron a las costas canarias y fueron hacinadas en este mismo espacio, convertido entonces en un símbolo de la crisis migratoria.

Espacio del muelle con la imagen de la virgen del Carmen y una de las fotos que retratan la llegada migratoria. / Alexandra Socorro

En este sentido, diferentes colectivos sociales, desde el muelle, alertan de la necesidad de actuar con dignidad, responsabilidad y humanidad ante una realidad que sigue marcando la frontera sur de Europa.

Presencia de los equipos de rescate

En el muelle, además de los asistentes, permanece atracado un barco de Salvamento Marítimo, una presencia que recuerda el trabajo diario de los equipos que participan en la localización, rescate y asistencia de las personas que intentan alcanzar las islas por mar.

Escenario preparado para las palabras del papa León XIV. / Alexandra Socorro

Frente al asiento reservado para el papa se alzan una cruz y un mensaje claro: "Muelle de la Esperanza", una reivindicación que busca transformar un lugar asociado al sufrimiento de las personas migrantes en un espacio de memoria, acogida y compromiso con los derechos humanos.

Han comenzado a llegar las autoridades, los primeros en hacerlo han sido los representantes del Gobierno de Canarias, entre ellos la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, y el vicepresidente autonómico, Manuel Domínguez. También se encuentra ya en el recinto el lehendakari vasco, Imanol Pradales, así como la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. A ellos se suman representantes de distintos cabildos insulares y otras autoridades que participarán en el acto previo a la llegada del papa León XIV.

Embarcación de Salvamento Marítimo, en el muelle de Arguineguín. / Alexandra Socorro

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya se encuentra en la entrada del muelle. El jefe del Ejecutivo asiste al encuentro con realidades migrantes que se celebrará junto al papa León XIV en este enclave del sur de Gran Canaria, convertido en uno de los símbolos de la crisis migratoria en Canarias.

La presencia de Sánchez se produce, además, en medio de las críticas que ha suscitado su visita. La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, cuestionó el anuncio de su asistencia al recordar que el presidente no estuvo presente en 2020, cuando el muelle de Arguineguín —conocido entonces como el "muelle de la vergüenza"— se convirtió en el escenario más visible de la emergencia migratoria que vivió el Archipiélago.

Durante aquellos meses, miles de personas llegadas por la Ruta Atlántica fueron concentradas en este espacio en condiciones que generaron una amplia controversia social y política.