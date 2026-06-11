Noche de reyes para las señoras del Hogar Virgen Poderosa que esperan saludar al papa León en La Laguna

Las señoras del Hogar Virgen Poderosa vivieron anoche su segunda noche de Reyes de este año, pues saben que van a pasar al lado del papa León XIV a apenas unos metros de distancia.

En la sala principal del centro, sobre una de las mesas, se acumulan cartulinas, rotuladores, tijeras y banderitas de papel. Las manos que durante toda una vida cosieron, cocinaron, trabajaron la tierra, criaron hijos o levantaron hogares ahora se afanan en pintar: «Bienvenido, Santo Padre», «Santo Padre, desde el Hogar Virgen Poderosa le recibimos con alegría» o «Gracias por acercarse a los mayores».

La responsable de que los preparativos se desarrollen en un ambiente familiar es María José Ferrera. Es un pequeño terremoto de energía que conoce la historia, las manías y los silencios de cada una de las mayores como quien conoce a una madre o a una abuela.

A su lado están Marycarmen, directora del centro, Elena y el resto del equipo, siguiendo un estilo que forma parte de la identidad de la casa: el de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, donde la atención no se mide únicamente en cuidados, sino también en pequeños gestos cotidianos que mantienen vivas las ganas de celebrar.

Un recibimiento preparado con sus propias manos

En Virgen Poderosa sacan partido a cualquier recurso. En mayo elaboraron una cruz artesanal que parece salida de un museo, hecha con la paciencia de quienes han aprendido que las cosas importantes necesitan tiempo. Ahora, el nuevo objetivo era estar a la altura de la visita del Papa.

Las propias residentes hicieron una pequeña colecta con sus ahorros. Entre unas y otras reunieron alrededor de cincuenta euros, cantidad que el centro completó para encargar unos pañuelos amarillos con la fotografía del Pontífice. Será su forma de identificarse cuando se sitúen en la calle Viana, el lugar donde esperan saludar al Papa al término del encuentro que mantendrá con migrantes y organizaciones sociales en la plaza del Cristo.

Todo comenzó semanas atrás, cuando el sacerdote José Matos se puso en contacto con la residencia para invitarlas a sumarse al grupo de mayores y enfermos que tendría un lugar reservado en el recorrido del Pontífice. Aquella llamada pudo haber quedado como una bonita intención, pero María José no permitió que la idea se quedara en un simple deseo. Preguntó, insistió, organizó y movió lo necesario hasta que la salida fue una realidad.

Comenzó la cuenta atrás.

Una vida entera esperando un momento así

Entre las residentes hay quien ensaya lo que le dirá al Papa, aunque a veces la emoción juega malas pasadas. Ana Armonía Delgado, que corrige entre risas su propia edad —«89, no; 90»—, reconoce que todavía no se cree que vaya a conocerlo, aunque sea de lejos.

«Me parece mentira que pueda llegar a conocerlo y que el Señor permita que usted siga rogando por nosotros y ayudándonos», intenta decir, atropellada por la emoción.

Candelaria Díaz, con 91 años, también tiene preparado su mensaje: «Mucha ilusión de verlo aquí. Que disfrute de nuestro país». A su lado, Lala Fariña, con 87 años, resume su impresión con una frase sencilla: «Me parece un Papa feliz y le deseo todo lo mejor que le pueda pasar».

El humor tampoco falta. Antonia González María, de 92 años, tarda unos segundos en recordar lo que quería decir. Cuando por fin le viene a la cabeza, provoca las risas del grupo: «Es joven, no está viejo, no tiene arrugas como yo, porque yo estoy toda arrugada».

Marisa García, de 87 años, guarda una espina que este viernes quedará cerrada. Hace años estuvo a punto de viajar a Roma con un grupo del centro para ver al Papa, una ilusión que finalmente no pudo cumplirse.

«Estoy encantada de que venga usted a vernos a nosotros y nosotros de recibirlo. Lo queremos mucho y le pedimos a Dios que le dé mucha salud», comenta.

Algunas de ellas sí habían vivido encuentros papales. Candelaria recuerda la visita de Benedicto XVI durante su etapa en Venezuela, donde incluso su hija, profesora, tuvo un papel destacado en la recepción. María José también pudo ver a un Papa en Roma años atrás. Sin embargo, para la mayoría esta será la primera vez que tengan a un Pontífice tan cerca.

Como niñas chicas de 90 años

Después de toda una vida acumulando cumpleaños, pérdidas, despedidas y recuerdos, pocas experiencias nuevas parecen quedar por estrenar. Pero en el Hogar Virgen Poderosa todavía hay espacio para una mañana de estreno.

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Y es que no se dan tregua. Este año están de estreno: gracias a la Orden de Malta van un día a la semana al Parque Marítimo, no hay fiesta que no decoren en el centro y hoy llega el Papa. Así pasaron la noche: como niñas chicas de 90 años, esperando con la misma ilusión con la que un niño aguarda la llegada de los Reyes Magos.