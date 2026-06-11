El papa León XIV vuela a Gran Canaria con Iberia y bajo el amparo de la Virgen de la Candelaria

La aeronave despegó este viernes desde Barcelona con destino al aeropuerto de Gran Canaria con 136 pasajeros a bordo, entre ellos 86 periodistas acreditados para seguir el viaje papal. El vuelo forma parte de los desplazamientos oficiales organizados durante la visita de León XIV a España y al Archipiélago.

Uno de los detalles más simbólicos del trayecto se produjo antes del despegue, cuando una de las auxiliares de vuelo colocó una estampa de la Virgen de la Candelaria en un lateral del avión, como gesto de protección y devoción hacia la patrona de Canarias.

La llegada del pontífice a Gran Canaria marca el inicio de una jornada histórica para las Islas, con una agenda centrada en el fenómeno migratorio y en el encuentro con la comunidad católica canaria. Tras aterrizar, León XIV tiene previsto desplazarse a Arguineguín, uno de los puntos más simbólicos de la ruta migratoria atlántica, antes de participar en otros actos religiosos e institucionales en la isla.

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Iberia ha sido la compañía elegida para operar los desplazamientos aéreos del papa durante su visita oficial a España, incluidos los trayectos entre Madrid, Barcelona, Las Palmas de Gran Canaria, Tenerife y Roma.