El papa, Sánchez y la corrupción

Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. La visita del papa León XIV a Arguineguín, pese a lo que habíamos escrito de la distancia de Pedro Sánchez con la crisis migratoria, ha resultado un escenario favorable para el presidente del Gobierno y, a su vez, por añadidura y por jugar en casa, para el ministro Ángel Víctor Torres. Así como otros altos cargos pasaron desapercibidos entre la multitud, como Félix Bolaños, la ministra Elma Saiz o la exministra y embajadora de España en el Vaticano Isabel Celá, Sánchez salió del puerto de Arguineguín como una estrella deportiva o musical. Aclamado, vitoreado, reclamado para hacerse selfis a cada paso. Sonriente, cercano, accesible, sin protocolos, incluso con excesiva familiaridad, con los migrantes o con los moganeros, voluntarios o familias, todos buscaban un saludo y una foto con Sánchez. Arguineguín no es Madrid. Fernando Clavijo, presidente de Canarias y el lendakari, Imanol Pradales, avanzaban discretos entre el gentío que abandonaba el muelle.

La visita y las palabras del papa agustino en el "puerto esperanza" de Mogán, con una proyección universal, marcan uno de los hitos del viaje del pontífice a España que concluye en Tenerife. León subrayó el mensaje universal de la dignidad de la persona por encima de todo, habló de la corrupción que roba "el pan a los pobres" como uno de los motivos que lleva a los migrantes a salir de sus países. En el Congreso de los Diputados no pronunció la palabra corrupción. En cambio, en su alegato por la vida y las personas, por el derecho a emigrar y también a no tener que emigrar, y por una dignidad humana sin pasaporte, pronunció la palabra de corrupción ante un auditorio bien nutrido de atentos escrutadores de sus palabras. La invitación al "examen de conciencia" que hizo Prevost se dirigía a comportamientos de la comunidad internacional con los migrantes, aunque siempre puede extenderse a revisar más formas de actuar.

José Mazuelos. / Efe

Y a Dios lo que es de Dios. El turismo ha sido consagrado por el obispo de Canarias, nada más y nada menos que ante el papa. La Iglesia que peregrina en las Islas con el pastor José Mazuelos se plantea una misión pastoral centrada en el turismo Así lo explicó en el encuentro de los diocesanos con el santo padre en la catedral de Santa Ana. El obispo de Canarias presentó al papa la labor de la diócesis con una descripción de las Islas que hacía referencia a los "millones de visitantes" de diversos países, es decir, al turismo con todas las letras, "fuente de riqueza y sustento", y también base de una cultura del bienestar y del consumo, que favorece la secularización y eclipsa el sentido de Dios. La bendición del turismo plantea el reto a la Iglesia canaria de actualizar su vocación misionera, en la seda de Antonio María Claret, que pisó las Islas 75 años antes que León XIV. El desafío pastoral del turismo se convertirá, dejada atrás la histórica visita del sucesor de Pedro, en hoja de ruta, en oportunidad providencial para los nuevos tiempos. Además de la atención y acogida a los migrantes, además de la defensa de la dignidad de las personas, central en el programa del papa León XIV, queda el desafío a parroquias y comunidades para acoger "a visitantes", a turistas. La misa en el estadio Gran Canaria, con lecturas en varios idiomas, por ejemplo, muestra una señal de ese compromiso de mantenerse cerca de quienes nos visitan. Doble tarea para la Iglesia canaria con los que llegan: por puertos y aeropuertos; y en cayuco o patera. "La dignidad humana no tiene pasaporte".