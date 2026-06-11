El Plan 5C de atención al paciente crónico complejo se dirige a una población de unas 10.700 personas en Canarias

La directora general del Paciente y Cronicidad del Servicio Canario de la Salud (SCS), Rita Tristancho, participó este jueves en el acto de apertura del 66º Congreso Nacional de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG) y del 36º Congreso de la Sociedad Canaria de Geriatría y Gerontología (Socanger), que se celebran en Las Palmas de Gran Canaria.

Tristancho estuvo acompañada en el acto inaugural por la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancias y Familias del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado; el concejal de Desarrollo Local y Turismo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Pedro Quevedo; el presidente de la SEGG, Francisco José Tarazona, y su homólogo en Socanger, Javier Alonso.

Durante su intervención, Tristancho subrayó que el envejecimiento poblacional constituye uno de los principales retos para los sistemas sanitario y social, no solo por su dimensión demográfica, sino por su impacto asistencial, organizativo, ético y comunitario. En este sentido, explicó que la el Servicio Canario de la Salud (SCS) ha puesto en marcha un modelo de atención integral, coordinado y destinado a los pacientes crónicos complejos.

321.061 mayores de 14 años con enfermedades crónicas

Actualmente, el SCS tiene identificadas a 321.061 personas mayores de 14 años con enfermedades crónicas en Canarias, lo que representa el 16% de esta población. De ellas, 10.692 presentan patologías de alta complejidad y están incluidas en los protocolos específicos de seguimiento y atención del Plan 5C.

En este sentido, destacó que para dar respuesta al gran reto que supone el aumento de la esperanza de vida, uno de los mayores logros de la sociedad, surge este Plan que da respuesta a las necesidades vinculadas a la cronicidad, la fragilidad, la pérdida de capacidad funcional, el deterioro cognitivo y los cuidados de larga duración.

En España, una de cada cinco personas tiene 65 años o más, una proporción que continuará creciendo en las próximas décadas. En Canarias, esta realidad se traduce en más de 410.000 personas mayores de esa edad, en un proceso de envejecimiento progresivo y con diferencias entre islas y territorios.

Reforzar la continuidad asistencial

En esta línea, insistió en la importancia de reforzar la continuidad asistencial entre niveles sanitarios y sociales, y de consolidar la coordinación sociosanitaria como eje estructural del sistema y puso en valor los principales instrumentos estratégicos impulsados por la Dirección General del Paciente y Cronicidad del SCS en el Archipiélago, entre ellos la Estrategia para el Abordaje de la Cronicidad, la Estrategia de Atención Sanitaria Centrada en la Persona y la Estrategia de Atención Sociosanitaria de Canarias.

La Dirección General del Paciente y Cronicidad participa en el programa científico del congreso presentando una de sus principales líneas de trabajo dirigidas a la atención a las personas mayores: el Plan 5C, con una ponencia impartida este miércoles por Eva Hombre Aguiar, trabajadora social sanitaria de la Dirección General del Paciente y Cronicidad.

Lucía Virginia Rodríguez, coordinadora de Trabajo Social de la Gerencia de Atención Primaria de Gran Canaria, expuso por su parte el desarrollo de la intervención social en el Plan 5C en el primer nivel asistencial del SCS.

El Plan 5C forma parte de la Estrategia para el Abordaje de la Cronicidad en Canarias y promueve un modelo de atención proactivo, coordinado y centrado en la persona, que se basa en tres pilares fundamentales: cronicidad compleja, continuidad de cuidados y coordinación.

Entre sus líneas estratégicas destacan la atención integral y personalizada centrada en la dignidad y humanidad del paciente, basada en decisiones compartidas; la accesibilidad, la coordinación sanitaria y de protección social; la adecuación farmacoterapéutica; el soporte a las personas cuidadoras; la atención domiciliaria como ámbito preferente de actuación; el autocuidado; la promoción del uso de la tecnología para mejorar la atención y seguimiento de los pacientes con sistemas de telemonitorización, y la promoción de la formación continua para pacientes, personas cuidadoras y profesionales de la salud vinculados a este colectivo de pacientes.

Tres jornadas de actualización para profesionales

Bajo el lema Hacia una longevidad activa: ciencia, cuidado y comunidad, los congresos de la SEGG y de Socanger reúnen en Gran Canaria a cerca de un millar de profesionales y expertos para analizar los principales retos vinculados al envejecimiento saludable.

Entre los temas abordados destacan los derechos y la dignidad de las personas mayores, la fragilidad, las demencias, los desafíos actuales de la Gerontología y las estrategias orientadas a promover una mayor calidad de vida y autonomía en edades avanzadas.

El programa científico incluye además ponencias, mesas redondas y talleres sobre cardiogeriatría, psicogeriatría, nutrición, odontología, nuevas terapias, así como los avances más recientes en geriatría y gerontología biológica y social. La cita, que contará con distintos ponentes del Servicio Canario de la Salud, se desarrolla entre los días 10 y 12 de junio, constituye uno de los principales foros de intercambio de conocimiento y experiencias entre profesionales dedicados a la atención de las personas mayores.